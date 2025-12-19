  1. Privatkunden
Wärme statt Kälte Hier verbringen Schweizer*innen über die Festtage am liebsten ihre Ferien

Lea Oetiker

19.12.2025

Schweizer*innen verbringen Weihnachten gerne Zuhause – und verreisen kurz danach.
Schweizer*innen verbringen Weihnachten gerne Zuhause – und verreisen kurz danach.
Andrea Warnecke/dpa-tmn

Viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es über die Festtage in die Wärme. Diese Länder und Städte sind besonders beliebt.

Lea Oetiker

19.12.2025, 23:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Schweizerinnen und Schweizer reisen über Weihnachten und Silvester in die Sonne.
  • Vor allem Spanien und Thailand sind beliebte Reiseziele.
  • Laut Skyscanner bleiben Reisende flexibel und nutzen häufig die «Alle Orte»-Suche, um günstige Angebote zu finden.
Mehr anzeigen

Viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es zum Jahresende hinaus in die Welt: Eine aktuelle Datenanalyse der Reise-App Skyscanner zeigt, wohin Schweizer*innen in diesem Jahr über Weihnachten und Silvester am liebsten fliegen. Das Ergebnis: Der Süden steht hoch im Kurs.

Wie schon in den vergangenen Jahren zieht es viele Schweizer*innen über die Feiertage in wärmere Gefilde. Besonders Spanien und Thailand stehen auf der Wunschliste ganz oben. In Europa sind auch Ziele wie Italien, Portugal und Frankreich beliebt. In der Ferne punkten Destinationen wie USA und Marokko. Doch auch ein Reiseziel, das nicht für Badewetter bekannt ist, zieht die Schweizer*innen an: das Vereinigte Königreich.

Bei Städtereisen zeigt sich zudem ein klarer Trend zur Spontaneität: Hoch im Kurs steht die sogenannte «Alle Orte»-Suche, die Flüge ohne festgelegtes Ziel nach Preis sortiert anzeigt. Wäre «Alle Orte» ein Staat, läge er im Länderranking auf Platz Drei. Unter den Städten belegt die offene Suche sogar den ersten Platz.

Die Skyscanner-Daten zeigen zudem, dass die meisten Suchanfragen für Reisen über die Feiertage am 9. November erfolgten – rund sechs Wochen vor dem Abflug. Besonders beliebt ist der 26. Dezember als Reisetag. Schweizer*innen verbringen Weihnachten also doch gerne Zuhause – und verreisen kurz danach.

Top 10 der beliebtesten Ferienländer zu Weihnachten und Silvester

  • Spanien
  • Thailand
  • «Alle Orte» (Flexible Suche)
  • Vereinigtes Königreich
  • Italien
  • USA
  • Portugal
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Marokko
Mehr anzeigen

Top 10 der beliebtesten Städteziele zu Weihnachten und Silvester

  • Alle Orte (Flexible Suche)
  • Bangkok, Thailand
  • London, England
  • Madrid, Spanien
  • Dubai, VAE
  • Barcelona, Spanien
  • Lissabon, Portugal
  • Phuket, Thailand
  • New York, USA
  • Rom, Italien
Mehr anzeigen

