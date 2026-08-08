Am Samstag findet die Street Parade statt. Wo die einen am Samstag feiern, meiden die anderen am Sonntag die Stadt. An einigen Orten liegen noch Abfall, Scherben und die Spuren der Partynacht. Diese fünf Plätze meidest du am Sonntag besser.

Achtung, Ekel-Alarm Hier solltest du dich am Sonntag nach der Street Parade lieber nicht aufhalten

Darum geht’s Die Street Parade lockt erneut Hunderttausende nach Zürich.

Am Tag danach sind die Spuren der Party an einigen Orten noch besonders sicht- und riechbar.

Vor allem die Blatterwiese, der Bereich Mythenquai/Rote Fabrik sowie Seefeld und Niederdorf gelten nach dem Grossanlass als besonders verschmutzt.

Auch am Zürcher Hauptbahnhof ist mit grossem Andrang zu rechnen.

Das Baden in Zürichsee und Limmat gilt laut dem Kantonalen Labor bei stabilem Sommerwetter grundsätzlich als unbedenklich. An den Ufern ist wegen möglicher Scherben und Abfälle dennoch Vorsicht geboten. Zusammenfassung erstellt mit

Und schon ist es wieder so weit: Zum 33. Mal sammeln sich Techno-Fans in der Zürcher Innenstadt und feiern die Street Parade. Harte Beats, Alkohol und viel nackte Haut bestimmen den Samstag. Doch nach der Party ist vor dem Ekel-Desaster.

Obwohl die Putzequipe noch in der Nacht auf Sonntag alles gibt, um die Strassen und die Stadt zu reinigen, gibt es dennoch Orte in Zürich, die man am Tag nach der Street Parade lieber meiden sollte.

blue News zeigt dir die 5 No-Go-Orte.

Blatterwiese beim Chinagarten

Wo am Samstag noch fleissig getanzt, getrunken und viel Haut gezeigt wurde, ist am Sonntag Katerstimmung angesagt. Auch die Stadt Zürich zeigt sich am nächsten Morgen nicht von ihrer besten Seite. Es stinkt. Wer geruchsempfindlich ist, sollte den Bereich um den See und die Blatterwiese, beziehungsweise Chinawiese, meiden.

Viele Leute lassen ihren Abfall liegen und auch das kleine Geschäft wird oft einfach so im Freien erledigt. Der See und die Wiese tragen am Sonntag die Spuren der Partynacht. Wer also nicht im Schmuddelwasser oder auf der Urin-Wiese verweilen will, sollte den See und den Bereich beim Chinagarten meiden.

Baden in der Limmat?

Nach dem Grossanlass landen jeweils Abfall, Körperflüssigkeiten und andere Rückstände im Zürichsee und in der Limmat. Viele fragen sich deshalb, ob das Baden danach noch unbedenklich ist.

Das Kantonale Labor Zürich gibt Entwarnung: Bei stabilem Sommerwetter sei die hygienische Wasserqualität auch nach der Street Parade kein Problem, da UV-Strahlung Bakterien und Viren wirksam abtöten sollte. Die Badewasserqualität wird zwischen Mai und August an über 70 Messstellen im Kanton regelmässig überprüft.

Scherben, Dosen und sonstiger Abfall können aber am Ufer der Limmat oder auch am Zürichsee am Boden liegen. Wer es also nicht lassen kann, ins kühle Nass zu springen, sollte gutes Schuhwerk anziehen.

Mythenquai und Rote Fabrik

Was gibt's Schöneres, als an einem sonnigen Sonntag an der idyllischen Seepromenade von Wollishofen Richtung Mythenquai zu spazieren. Das wird an vielen Tagen im Jahr wohl auch stimmen. Nur nicht am Sonntag nach der Street Parade.

Was man stattdessen serviert bekommt, sind laute Bässe, Alkoholgeruch in der Luft und ganz viele Zelte. Die Stadt Zürich erlaubt es Besucher*innen von ferneren Destinationen, rund um die Seepromenade bei der Roten Fabrik zu campieren. Und wer glaubt, dass die Party nach der Street Parade vorbei ist, der liegt falsch.

Jedes Jahr wird zwischen den Zelten grilliert getrunken und weiter gefeiert. Wer also einen ruhigen Sonntag verbringen will, sollte um die Rentenwiese bis nach Wollishofen einen Bogen machen.

Der Zürcher Hauptbahnhof

Ja, der Zürcher HB ist ein Ort, der manchen auch unter der Woche nicht gefällt. Doch besonders voll und stickig ist der HB am Sonntag nach der Street Parade.

Der Zürcher Hauptbahnhof ist Dreh- und Angelpunkt des Verkehrs, wenn man von Zürich aus reist, aber auch vom Osten in den Westen des Landes und umgekehrt. Viele aus dem Ausland oder aus anderen Städten müssen am Sonntag am Hauptbahnhof den Zug nehmen. Die SBB stellt in der Nacht auf Sonntag und auch am Sonntag diverse Extrazüge bereit, um die Menschenmassen sicher von A nach B zu transportieren.

Wer keine unangenehme Gerüche, grosse Menschenmassen und lauten Orte mag, sollte am Sonntag lieber das Velo oder das Auto nehmen.

Seefeld, Niederdorf, Platzspitz

Bleiben wir beim Geruch. An jeder Street Parade wird viel getrunken. Egal ob Alkohol, Wasser oder ein Softgetränk, irgendwann drückt die Blase und man muss aufs Klo. Die Veranstalter stellen zwar diverse Möglichkeiten zur Verfügung, damit die Menschen ihr Geschäft nicht auf der Strasse erledigen. Doch nicht alle halten sich dran.

Im Seefeld, im Niederdorf und auch rund um das Landesmuseum dürfte es deswegen noch Tage nach der grossen Party stinken. Wer also lieber frische Luft schnuppert, sollte sich in diesem Gebiet nicht aufhalten.

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