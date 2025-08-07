  1. Privatkunden
Nach gescheitertem Zoll-Deal Hier treffen Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz ein

Sven Ziegler

7.8.2025

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets.

07.08.2025

Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin reisten in letzter Minute nach Washington, um Strafzölle zu verhindern. Doch die Mission scheiterte – die Schweiz steht nun – recht weit oben – auf Trumps Zollliste.

,

Sven Ziegler, Petar Marjanović

07.08.2025, 07:28

07.08.2025, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat konnte in Washington keinen Durchbruch im Zollstreit mit den USA erzielen.
  • Donald Trump kündigte kurz vor Ablauf der Frist die Einführung der Strafzölle an.
  • Die Schweiz und rund 70 weitere Länder sind von den Massnahmen betroffen.
Mehr anzeigen

Der Zoll-Deal in letzter Minute ist gescheitert. Am Dienstag flogen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirttschaftsminister Guy Parmelin noch nach Washington, um über bessere Konditionen zu verhandeln. Doch daraus ist nichts geworden.

Jetzt ist die Schweizer Delegation zurück. Um kurz vor 7.15 Uhr landete der Bundesratsjet mit der Kennung «Swiss007» am Flughafen Belp. Gegen 7.08 Uhr meldete sich das Flugzeug zur Landung an, der Tower warnte noch vor einem Heissluftballon nahe des Flughafens.

Hier treffen Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz ein

Hier treffen Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz ein

Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin reisten in letzter Minute nach Washington, um Strafzölle zu verhindern. Doch die Mission scheiterte – die Schweiz steht nun – recht weit oben – auf Trumps Zollliste.

07.08.2025

Dann setzte die Maschine auf Piste 32 auf, Piste 14 sei «ein bisschen zu nah», meinte der Pilot via Funk. Es steht sinnbildlich für die Bemühungen des Bundesrats in den letzten Tagen. 

Nach der Landung wurden die Bundesräte von den wartenden Angestellten herzlich begrüsst – auch die eine oder andere Umarmung für Karin Keller-Sutter war auf blue News Videos zu sehen. Dann bestiegen die Bundesräte ihre Autos und verliessen den Flughafen – nur wenige Minuten nach der Landung.

Hier verlassen die Bundesräte den Flughafen Bern.
Hier verlassen die Bundesräte den Flughafen Bern.
blue News

Krisensitzung am Nachmittag

Wie der Bundesrat am Donnerstagmorgen auf der Plattform X mitteilte, wird er nach der Rückkehr der Delegation aus den USA am frühen Nachmittag eine ausserordentliche Sitzung abhalten. Eine Information soll im Anschluss folgen.

Kurz vor Ablauf der Frist zur Einführung der Zölle kündigte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social an, dass diese nun in Kraft treten würden. Neben der Schweiz und der EU sind knapp 70 weitere Staaten von den veränderten Zollsätzen betroffen – in jeweils unterschiedlicher Höhe.

Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, die für die USA ein nationales Sicherheitsrisiko darstellten. Deshalb gelte ein nationaler Notstand, der die Zölle rechtfertige.

Hier ist der Flieger kurz nach der Landung.
Hier ist der Flieger kurz nach der Landung.
blue News

