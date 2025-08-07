Hier treffen Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz ein

Simsalabim175
Niidratze
robbingwood0815
Nicht mal in Untersuchungshaft geraten, heil heimgeflogen â€“ suuuuper.
grooveM
Das ist der Gipfel der LÃ¤cherlichkeit und des vollen Versagens der ganzen Truppe inkl. Wirtschafts-Bosse und Bundesrat. Was zum Geier wurde denn in den letzten 3 Monaten stÃ¤ndig verhandelt. Alles ist an Arroganz inkl. der ganzen Heimlichtuerei nicht mehr zu Ã¼berbieten. Wenn man nicht fÃ¤hig ist Trump zu lesen und zu wissen wie ihn zu stimulieren oder auch klar Ursache und Wirkung aufzuzeigen und nicht das man jammert und BittibÃ¤tti macht sondern.. Wenn diese ZÃ¶lle so kommen hat es die und die Auswirkungen von unserer Seite. Nichts gegen pragmatisches Verhandeln aber irgend an einem Punkt muss Schluss sein und Kante gezeigt werden. Zeit einen Abgang zu machen.
NEINTINein
grooveM Ich mÃ¶chte nicht wissen, was diese sinnlosen, nutzlosen,
sich anbieternden FlÃ¼ge gekostet haben .... also den Steuerzahler
gekostet haben ???
Wer muss dies alles bezahlen ?
Wohl diejenigen,
denen man im Alter ohnehin schon das nÃ¶tige Geld wegnimmt !
An den Alten wird man es dann wieder `raussparen` !!!
Ernst_Fischer
KKS erklÃ¤rte gestern, die GesprÃ¤che seien SUPER gelaufen. Heute kommt man mit leeren HÃ¤nden nach Hause. Das war zu erwarten. Schweizer Medien haben allesamt bisher abschÃ¤tzig Ã¼ber PrÃ¤sident Donald Trump argumentiert. Nun will man gehÃ¶rt werden. Fehlanzeige! Aber Hauptsache, wir bringen unsere Schweizer Klimaziele, Genderziele und die UnterstÃ¼tzung der Ukraine weiter, wo die Schweiz schon Ã¼ber 10 Milliarden versprochen und teilweise auch bezahlt hat. Es wÃ¤re Zeit, die PrioritÃ¤ten neu zu setzen, sonst sehen wir in der Schweiz bald uralt aus. Dass Trump Einkommenssteuern erst ab ca. 120000 Dollars von Amis will und dafÃ¼r seine Zollpolitik fÃ¤hrt, diesen Zusammenhang hat man nicht mitgeteilt.
Fischallergiker
Ernst_Fischer SchÃ¶n fÃ¼r Trump, dass er immer noch ein paar Bewunderer hat. Sie wÃ¤ren doch der perfekte Auswanderer. Aber nicht vergessen, die RÃ¼ckkehr fÃ¼r 2029 auch gleich zu planen.
Fischallergiker
Ernst_Fischer
oberdlik
Ernst_Fischer Sie scheinen nach wie vor in ihren Kommentaren dem "Nihilismus" zu frÃ¶nen!?
(Def.: weltanschauliche Haltung, die alle positiven Zielsetzungen, Ideale, Werte ablehnt; vÃ¶llige Verneinung aller Normen und Werte)
Da kommen Sie Ihrem Idol wirklich nahe...
T2000
Ernst_Fischer Wie soll man das Einordnen, Querdenker, Freunde der Verfassung, Freiheitstreichler, oderâ€¦
Hauptsache die eigene Freiheit endet nicht an der â€žGrenzeâ€œ des NÃ¤chsten
Ernst_Fischer
Fischallergiker Lieber Fischallergiker, vielleicht ist Ihnen entgangen, dass Sie und ich in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit leben. Wenn Ihnen bloss blahblah Kommentare oder Kommentare in Ihrer deckungsgleichen Denkweise bekÃ¶mmlich sind, ist das eben so, akzeptiere ich. Zum Kommentar: Haben Sie auch sachliche Stellungsnahmen oder eine Reaktion, die nicht bloss aus Ihrem Bauch kommt? Unterlassen Sie doch so aussagelose nichtssagende ansatzweise Kritik.
Die allermeisten anderen Kommentare haben ja auch keinen sachlichen Inhalt, dann reklamieren Sie eben meinen Kommentar. Ihren Ratschlag zum Auswandern trifft nicht zu, fÃ¼r mich untauglich und vÃ¶llig deplaziert.
Willkommen in der neuen Weltordnung.
Fischallergiker
Landung mit Heissluftballon. Passt gut zum Ergebnis unserer last minute-Diplomatie.
Die gute Nachricht: der Zoll betrÃ¤gt nicht
390 Promille, sondern nur 39 %
Hopp Schwiiiz
robbingwood0815
Fischallergiker Sie haben Â«die ZÃ¶lle stabil gehaltenÂ» und die Verteidigung erhÃ¶ht ;-)
(im Â«Schlamm-CatchenÂ» sind sie nicht sooo toll)
oberdlik
Einige Stimmen monieren, man hÃ¤tte Herrn Trump zu abschÃ¤tzig behandelt, darum rÃ¤cht er sich jetzt. Ich gehÃ¶re nicht zu solchen Opportunisten. Deshalb sehe ich auch keinen Grund, ihn nun diametral zu glorifizieren und bewundern.
Wenn die "basenorientierte Diplomatie" nicht mehr funktioniert, hat man in der Regel 'schlechte Karten' oder man wird genauso skrupellos wie der "grosse Zampano". Auch mit "gleicher Kelle" heimzahlen, wird wohl in diesem Fall kaum erfolgsversprechend sein, da Macht des StÃ¤rkeren gilt (David-Goliath-Prinzip).
Da fÃ¤llt mir nur legendÃ¤r die aussage von Frau Martullo-Blocher dazu ein:" You'rrre a drrrreamer!"
robbingwood0815
oberdlik ... zu Â«Trulla MartulloÂ»...
die hat ja selbst lÃ¤ngst ins Ausland diversifiziert (Â«SpezialoperationÂ» schinz)
extrem konsistent, nidwor
Wachtauf
robbingwood0815 Wieso kommen Sie eigentlich mit Leuten und Firmen die erfolgreich sind, nicht zurecht. Ihre Kommentare sind ab wertig und nicht konstruktiv.
T2000
Wachtauf Die einen oder anderen nehmen auch die Doppelmoral sowie das Wasser Predigen und Wein Trinken war, fÃ¼r den Erfolg des Unternehmens geht das immer
robbingwood0815
Wachtauf weil ich auf den Standort Schweiz stehe â€“ Â«NestflÃ¼chteÂ» mag ich nicht sonderlich (so marke Â«Schmalspur-SpuhlerÂ» und Konsorten)
thatsme
Donald Trump ist ein GeschÃ¤ftsmann und auch President. FÃ¼r DT gilt USA first, was ich richtig finde. So sollte auch mal unsere Regierung denken. Schweiz first und nicht mehr so viel Geld verteilen und fÃ¼r die CH-BÃ¼rger schauen.
Es ist wie in der Privatwirtschaft - GegengeschÃ¤ft- und die USA kaufen nun mal mehr als die Schweiz. WÃ¼rde die Schweiz mehr kaufen, sÃ¤he es anders aus.
robbingwood0815
thatsme diese Trump-Versteher mag ich einfach â€“ sie sind so speziell einfach.
T2000
thatsme Heisst, nicht US Autos und Fahrzeuge mit ZÃ¶llen belegen damit die 8 Zylinder in grossen Mengen aufdrehen CH Strassen kommen, sicher wird DT dafÃ¼r sorgen das wir billiges Benzin in den geforderten Mengen erhalten, genau was zu uns passt
Mionniemei24
Es tut allen Schweizern mal gut wieder auf den Boden zu kommenâ€¦top
robbingwood0815
Mionniemei24 der LÃ¶wenanteil der Schweizer*innen ist auf dem Boden geblieben â€“ und fÃ¼r all die tut es mir einfach nur leid.
HÃ¤mmer sind was fÃ¼r Grobmotoriker
(ein anderer Kommentator hat mal gemeint, Trump sei ein grottenschlechter Handwerker â€“ wie wahr â€“ aber kein Wunder bei seinen KinderfÃ¤ustchen)
Colorless-Ratificati
Interessant wie sich lautstarkes Geheul von einzelnen Medien und VerbÃ¤nden kontrÃ¤r zum BÃ¶rsenverhalten spiegelt.
RÃ¼ckschlÃ¤ge kÃ¶nnen Innovationsschub bewirken den die Schweiz gut gebrauchen kann - auch ohne Appeasement.
NEINTINein
Tja, mein Mitleid Ã¼ber unser Land hÃ¤lt sich in Grenzen ...
Wenn man Ã¼ber Jahrzehnte hinweg nichts als EU-Bashing betreibt
und sich irgendwelchen sonstigen Staaten an den Hals wirft,
dann kann man nur sagen : `genau das ist jetzt die Quittung`.
Die Arroganz der Schweiz gegenÃ¼ber der EU hat sich
bislang noch in keinem Punkt ausgezahlt. Man hat alle Vorteile,
die ein gute Zusammenarbeit mit der EU gebracht hÃ¤tte, ignoriert,
statt dessen lieb Kind gemacht bei zweifelhaften Staaten.
Selbst schuld.
Aber leider ist die Schweiz mehr als beratungsresistent.
Und das Schlimmste : diese Ignoranz mÃ¼ssen dann irgendwann
wieder Rentner, Witwen und Alte bitter bezahlen ! !
robbingwood0815
NEINTINein perfekt resÃ¼miert!
Mieplajei18wi
Der Versuch eines Mitglieds des BR das Zollproblem mit den USA im Alleingang zu lÃ¶sen war wohl der â€žTriggerâ€œ der zum aktuellen â€žScherbenhaufenâ€œ fÃ¼hrte. DT ist der alleinige â€žHerrscherâ€œ und seine Kabinetsmitglieder die â€žKnechteâ€œ. Die sogenannt guten GesprÃ¤che mit ihnen sind wenig wert. FÃ¼hlt sich DT gekrÃ¤nkt (gem. Bloomberg) ist das vermutlich der â€žGAUâ€œâ€¦ Die Chemie zwischen ihm und unserer GeschrÃ¤chsfÃ¼hrerin hat vermutlich nie gestimmt. Gefragt sind jetzt dringend Massnahmen fÃ¼r den Werkplatz Schweiz und viel diskrete Arbeit hinter den Kulissen hier und ennet des Atlantiks. Interessant der Vorschlag von Mazzone fÃ¼r eine 5% Exportsteuer auf den 100 Mia Goldexporten.