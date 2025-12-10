Ein Belegarzt der Klinik Hirslanden Zürich soll heikle Patientendaten unerlaubt seinem Sohn zugänglich gemacht haben. (Archivbild) Bild: Keystone/Alessandro Della Bella

Ein anonymer Brief mit schweren Vorwürfen gegen einen Belegarzt der Hirslanden Klinik Zürich wurde dem «Blick» zugespielt. Der Arzt soll demnach heikle Patientendaten unerlaubt seinem Sohn zugänglich gemacht haben. Die Klinik hat eine interne Untersuchung eingeleitet.

Dem Arzt könnten bei Bestätigung des Sachverhalts empfindliche Sanktionen drohen, schrieb die Klinik auf Anfrage der Zeitung. Die Verantwortung für die IT-Sicherheit liege aber klar bei der Hirslanden-Klinik. Der Arzt wolle sich zum laufenden Verfahren nicht öffentlich äussern.

«Blick» liegt laut dem Bericht seit vergangener Woche ein anonymes Schreiben vor, in dem steht, dass der Sohn eines Belegarztes über einen Zeitraum von mehreren Monaten unbefugt Einsicht in streng vertrauliche Patientenakten der Radiologie der Hirslanden Klinik Zürich gehabt haben soll. Sein Vater – der Arzt – sei darüber informiert gewesen.

Schreiben stellt Lage anders dar

Am Dienstag erklärte der Direktor der Hirslanden Klinik Zürich, Marco Gugolz, dass die Klinik davon ausgehe, dass es sich beim Absender des anonymen Schreibens um die Ehefrau handle, die «ihrem Mann und der Familie schaden will». Aktuell werde untersucht, auf welche Patientendaten zugegriffen worden sein könnte.

Die Zeitung schreibt, dass sie nicht verifizieren könne, ob das anonyme Schreiben tatsächlich von der Ehefrau stammt. In dem Schreiben werde die Lage aber anders als von der Klinik dargestellt: «Der Belegarzt habe die Login-Daten an seinen Sohn weitergegeben, weil dieser ein medizinisches Problem hatte und sich über Behandlungsmöglichkeiten informieren wollte.» Deshalb habe ihm sein Vater Zugang zu allen Patientenakten der Radiologie der Hirslanden Klinik Zürich gegeben, zitierte «Blick» das Schreiben.