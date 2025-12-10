  1. Privatkunden
Anonymer Brief Hirslanden-Klinik bestätigt gravierendes Sicherheitsleck bei Patientenakten

SDA/Helene Laube

10.12.2025

Ein Belegarzt der Klinik Hirslanden Zürich soll heikle Patientendaten unerlaubt seinem Sohn zugänglich gemacht haben. (Archivbild)
Ein Belegarzt der Klinik Hirslanden Zürich soll heikle Patientendaten unerlaubt seinem Sohn zugänglich gemacht haben. (Archivbild)
Bild: Keystone/Alessandro Della Bella

Ein anonymer Brief mit schweren Vorwürfen gegen einen Belegarzt der Hirslanden Klinik Zürich wurde dem «Blick» zugespielt. Der Arzt soll demnach heikle Patientendaten unerlaubt seinem Sohn zugänglich gemacht haben. Die Klinik hat eine interne Untersuchung eingeleitet.

SDA/Helene Laube

10.12.2025, 06:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Hirslanden Klinik Zürich hat laut einem Medienbericht ein gravierendes Sicherheitsleck bei Patientenakten eines Belegarztes bestätigt.
  • Die Klinik habe eine interne Untersuchung eingeleitet und Massnahmen ergriffen.
  • Der Arzt habe seiner Frau unrechtmässig Zugangsdaten gegeben, hiess es.
  • Auch die Gesundheitsdirektion habe die Eröffnung einer Untersuchung bestätigt.
Mehr anzeigen

Die Hirslanden Klinik Zürich hat laut «Blick» ein gravierendes Sicherheitsleck bei Patientenakten eines Belegarztes bestätigt. Die Klinik habe eine interne Untersuchung eingeleitet und Massnahmen ergriffen. Der Arzt habe seiner Frau unrechtmässig Zugangsdaten gegeben, hiess es. Auch die Gesundheitsdirektion habe die Eröffnung einer Untersuchung bestätigt.

Dem Arzt könnten bei Bestätigung des Sachverhalts empfindliche Sanktionen drohen, schrieb die Klinik auf Anfrage der Zeitung. Die Verantwortung für die IT-Sicherheit liege aber klar bei der Hirslanden-Klinik. Der Arzt wolle sich zum laufenden Verfahren nicht öffentlich äussern.

«Blick» liegt laut dem Bericht seit vergangener Woche ein anonymes Schreiben vor, in dem steht, dass der Sohn eines Belegarztes über einen Zeitraum von mehreren Monaten unbefugt Einsicht in streng vertrauliche Patientenakten der Radiologie der Hirslanden Klinik Zürich gehabt haben soll. Sein Vater – der Arzt – sei darüber informiert gewesen.

Schreiben stellt Lage anders dar

Am Dienstag erklärte der Direktor der Hirslanden Klinik Zürich, Marco Gugolz, dass die Klinik davon ausgehe, dass es sich beim Absender des anonymen Schreibens um die Ehefrau handle, die «ihrem Mann und der Familie schaden will». Aktuell werde untersucht, auf welche Patientendaten zugegriffen worden sein könnte.

Die Zeitung schreibt, dass sie nicht verifizieren könne, ob das anonyme Schreiben tatsächlich von der Ehefrau stammt. In dem Schreiben werde die Lage aber anders als von der Klinik dargestellt: «Der Belegarzt habe die Login-Daten an seinen Sohn weitergegeben, weil dieser ein medizinisches Problem hatte und sich über Behandlungsmöglichkeiten informieren wollte.» Deshalb habe ihm sein Vater Zugang zu allen Patientenakten der Radiologie der Hirslanden Klinik Zürich gegeben, zitierte «Blick» das Schreiben.

Bundesrat pocht auf zentrale Lösung für E-Patientendossier

Bundesrat pocht auf zentrale Lösung für E-Patientendossier

Der Bundesrat will dem elektronischen Patientendossier mit einer umfassenden Revision des entsprechenden Gesetzes zum Durchbruch verhelfen. Neu schlägt er vor, die technische Infrastruktur zentral beim Bund anzusiedeln.

27.09.2024

