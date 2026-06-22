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MeteoSchweiz warnt «Historische» Hitzewelle hält an – so heiss wird es diese Woche

Lea Oetiker

22.6.2026

In der Schweiz bleibt es diese Woche heiss.
In der Schweiz bleibt es diese Woche heiss.
KEYSTONE

Auch in dieser Woche bleibt es in der Schweiz heiss: Fast landesweit gilt eine Hitzewarnung der Stufe «erhebliche Gefahr», in der Region Basel sogar eine noch höhere. Auch in Frankreich wird es jetzt so richtig heiss.

,

Sara Matasci, Agence France-Presse

22.06.2026, 10:14

22.06.2026, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz herrscht eine erhebliche bis hohe Hitzewarnung mit Temperaturen bis 36 Grad.
  • Die Hitzewelle gilt als historisch und erreicht ihren Höhepunkt bis Dienstag.
  • Auch in Europa, besonders in Frankreich, werden extreme Werte bis 43 Grad erwartet.
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Am Montag ist ein grosser Teil der Schweiz auf der Gefahrenkarte von Meteo Schweiz orange eingefärbt: Die Hitzewarnung liegt bei 3 von 5, also bei einer erheblichen Gefahr.

Die Region Basel ist sogar rot markiert. Das heisst: Die Gefahr ist hoch, die Hitze birgt für die Bevölkerung ein erhebliches Risiko für Kreislaufprobleme und körperliches Unwohlsein.

Ab Montag und die ganze Woche über steigt das Thermometer in Lausanne auf 34 Grad, in Genf und Sitten werden 35 bis 36 Grad erwartet, und auch in Bern bleibt es drückend heiss, mit mindestens 34  Grad bis Sonntag. Zum Glück kühlen die Nächte etwas ab, mit prognostizierten Temperaturen zwischen 17  Grad und 22 Grad.

Am Montag ist ein grosser Teil der Schweiz auf der Gefahrenkarte von MeteoSchweiz orange eingefärbt.
Am Montag ist ein grosser Teil der Schweiz auf der Gefahrenkarte von MeteoSchweiz orange eingefärbt.
Screenshot MeteoSchweiz

Meteorologen sprechen von einer «historischen» Hitzewelle, die mindestens bis Freitag anhält. Laut Meteo Schweiz erreicht sie ihre höchste Intensität bis Dienstag, 20 Uhr.

Für jeden Tag der Woche wird «sonniges sowie sehr heisses und schwüles» Wetter erwartet, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie mitteilt. Abends sind in den Alpen Gewitter möglich, besonders wahrscheinlich am Freitag.

Bis mindestens 5. Juli bleibt das Wetter ähnlich: Ein Hochdruckgebiet liegt über Mittel- und Nordeuropa. Meist ist es sonnig, am Nachmittag kann es aber Schauer oder Gewitter geben, vor allem in den Bergen. Laut Meteo Schweiz liegen die Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad.

In Frankreich wird es immer heisser

Nicht nur in der Schweiz ist es heiss, sondern auch in anderen Ländern in Europa, beispielsweise in Frankreich. Die erdrückende Hitze, die dort seit fast einer Woche herrscht, verschärft sich am Montag weiter.

Glutofen Europa: Die Temperaturen steigen auf bis zu 40 Grad.
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Météo France hat für 49 Départements – vergleichbar mit Kantonen hierzulande – sowie für rund 35 Millionen Menschen die höchste Hitzewarnstufe (Rot) ausgerufen.

«Die sehr hohen Temperaturen setzen sich dauerhaft im ganzen Land fest. In den rot markierten Départements erreichen die Temperaturen aussergewöhnlich hohe Werte, sowohl tagsüber als auch nachts», warnt der Wetterdienst.

Am heissesten wird es an der Westküste von Hendaye bis Rennes mit bis zu 43 Grad. Im Landesinneren liegen die Temperaturen meist zwischen 36 und 40 Grad.

Bereits am Montagnachmittag könnte das Thermometer 43 Grad in Bordeaux, 41 Grad in Limoges, 40 Grad in Tours und Toulouse sowie 39 Grad in Bourges und Paris anzeigen. Zudem dürften Rekorde fallen, bevor die Temperaturen wieder sinken. Ein Rückgang wird laut Météo France nicht vor Ende der Woche erwartet.

Drei Menschen tot

Ab Montagmittag gilt in weiteren 40 Départements die orange Hitzewarnung. Insgesamt sind damit rund 90 Prozent der Bevölkerung von extremer Hitze betroffen.

Diese Hitzewelle ist laut Wetterdienst «weitreichend, anhaltend und intensiv» und könnte so schlimm werden wie im August 2003, als in Frankreich fast 15'000 Menschen starben.

Am Sonntag sind in der Gironde drei ältere Menschen laut Präfektur in ihren Wohnungen an den Folgen der Hitze gestorben.

Auch in Kroatien, Portugal, Spanien, auf den Balearen und im Vereinigten Königreich ist es aktuell sehr heiss. Nach übereinstimmender wissenschaftlicher Einschätzung verstärkt der menschengemachte Klimawandel extreme Wetterereignisse, insbesondere Hitzewellen.

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