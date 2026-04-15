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Zweistelliger Millionenbetrag Ehemaliges Hotel in Erlenbach wieder auf dem Markt – doch niemand will die Villa

Samuel Walder

15.4.2026

Die Villa steht direkt neben des Anlegestegs der Linienschiffe des Zürichsees.
Die Villa steht direkt neben des Anlegestegs der Linienschiffe des Zürichsees.
Maps

Direkt am Zürichsee, mit privatem Zugang und viel Geschichte: Die ehemalige Schönau in Erlenbach steht erneut zum Verkauf – doch trotz Luxus und Lage fand sich bisher kein Käufer.

Samuel Walder

15.04.2026, 14:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine ehemalige Hotelvilla aus dem 16. Jahrhundert in Erlenbach am Zürichsee wird als luxuriöse Privatresidenz mit exklusiver Ausstattung erneut zum Verkauf angeboten.
  • Das Objekt stand bereits 2022 zum Verkauf, fand jedoch keinen Käufer und wird nun mit unverändertem Besitzverhältnis neu vermarktet.
  • Als mögliche Hürde gilt die Lage direkt neben einem stark frequentierten Schiffsteg, während der Preis im zweistelligen Millionenbereich liegen dürfte.
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«Ein einzigartiges Lebensgefühl am Zürichsee, perfekt für Menschen, die das Besondere suchen.» Mit diesen Worten wird aktuell eine besondere Immobilie in Erlenbach angepriesen, schreibt der «Tages Anzeiger». Das Versprechen: Wohnen direkt am Wasser – mit viel Geschichte und exklusivem Komfort.

Beim Objekt handelt es sich um das ehemalige Hotel und Restaurant Schönau. Das markante Gebäude mit seiner Ausbuchtung über den Zürichsee stammt aus dem 16. Jahrhundert und war bis 2009 eine beliebte Gaststätte. Nach der Schliessung wurde das Haus in eine luxuriöse Wohnung umgebaut.

«Heute vereint das exklusive Haus Geschichte und modernen Komfort vor atemberaubender See-Kulisse», heisst es im Inserat auf Homegate.ch. Die Villa wurde 2019 umfassend saniert. Auf 576 Quadratmetern bietet sie unter anderem ein «Home Cinema», einen Fitnessbereich, ein begehbares Ankleidezimmer und einen privaten Seezugang über den Garten.

Verkauf mit Vorgeschichte

Vermarktet wird die Liegenschaft von Leu & Partner Immobilien aus Zürich und Luzern. Die Firma bestätigt: Es handelt sich um die Schönau direkt beim Schiffsteg Erlenbach. Eigentlich hätte das Haus bereits vor vier Jahren verkauft werden sollen.

Die Aussicht auf den Zürichsee kann man von einer Dachterasse geniesen.
Die Aussicht auf den Zürichsee kann man von einer Dachterasse geniesen.
Homegate

Schon 2022 war die Villa auf dem Markt. Damals titelte der «Blick», «die spektakulärste Stube der Schweiz» stehe zum Verkauf. Doch das Inserat verschwand kurz darauf wieder – ohne Verkauf.

Warum findet sich kein Käufer?

Ob die Besitzerin damals einen Rückzieher machte oder schlicht kein Käufer gefunden wurde, blieb offen. Ein möglicher Grund: die Lage direkt neben dem Schiffsteg. Im Sommer legen dort stündlich Schiffe an – direkt vor dem Garten der Villa.

Heute zeigt sich die neue Maklerin etwas offener. Der Verkauf sei zwischenzeitlich «auf Eis gelegt» worden. Die Eigentümerin sei noch dieselbe wie 2022, und das Haus werde weiterhin bewohnt. Nun soll ein neuer Anlauf folgen – warum, bleibt unklar.

Ein konkreter Preis wird nicht genannt. Laut Inserat liegt er «im höheren zweistelligen Bereich». Gemeint sind damit wohl mehrere zehn Millionen Franken. Details gebe es nur im persönlichen Gespräch, schreibt Leu & Partner Immobilien.

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