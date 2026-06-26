Die Hitze setzt auch dem teuren Zürcher Pflaster zu: Am Rennweg dehnten sich die Kopfsteine so stark aus, dass sich der Boden anhob und ein grosser Riss entstand. Die Polizei sperrte den Bereich vorsorglich ab.

Am Rennweg in Zürich riss der Boden wegen der Hitze auf.

Darum geht’s Die Hitzewelle hat am Zürcher Rennweg den Boden aufbrechen lassen. Durch die Ausdehnung der Pflastersteine entstand ein grosser Riss.

Die Polizei sperrte den Bereich vorsorglich ab. Verletzt wurde niemand.

Das Tiefbauamt macht die Extremtemperaturen verantwortlich. Der Vorfall sei aussergewöhnlich.

Die Reparatur erfolgt zunächst provisorisch, die definitive Sanierung ist für die Sommerferien geplant.

Über 35 Grad war es in den letzten Tagen in der Schweiz. In einigen Teilen kletterte das Thermometer zeitweise sogar über die 37-Grad-Marke. Die Menschen haben in solchen Ausnahmesituationen einen gewissen Spielraum. Die Gesunden und Fitten springen ins kalte Wasser oder kühlen sich mittels Glacé (vermeintlich) von innen.

Dass Hitzewellen Schwache und Kranke das Leben kosten können – dem Sommer 2024 schreibt der Bund 326 Todesfälle zu – ist eine andere Geschichte.

Auch Stein reagiert auf die Extremtemperaturen: Er nimmt die Hitze auf und dehnt sich aus. Haben Pflastersteine die Platzreserve ausgeschöpft und können sie nichts beiseite schieben, müssen sie sich Raum verschaffen, indem sie einen Bogen bilden. So geschehen am Rennweg, einer der Strasse in der Zürcher Altstadt.

«Plötzlich war da ein grosser Riss im Boden», sagt eine Leserreporterin gegenüber blue News. Das Pflaster wölbte sich nach oben, es bildete sich ein grosser Riss. Ein eindrückliches Bild, das zeigt, wie krass die Hitze im Mittelland zurzeit ist.

Bis zu den Sommerferien wird ein provisorischer Bodenbelag aushelfen müssen. zvg

Polizei sperrt Rennweg ab

Die Leserreporterin schildert das Szenario: «Wir standen im Laden gleich am Rennweg, als plötzlich die Polizei vor Ort ankam und Absperrband spannte.» Da habe sie auf den Boden geschaut und einen grossen Riss im Boden entdeckt.

Weiter sagt die Leserreporterin: «Auch weitere Personen in den gegenüberliegenden Geschäften schauten gespannt raus.» Als der Weg aufgesprungen sei, habe man aber nichts gemerkt, sagt sie. Bei den Geschäften entstanden zwar keine Schäden. Die Filialen, die sich in der abgesperrten Zone befinden, hätten den Laden aber geschlossen, da sowieso keine Kundschaft empfangen werden könne, sagt die Leserreporterin weiter.

Tiefbauamt erklärt Geschehnis

Was ist genau passiert? Auf Anfrage von blue News sagt eine Sprecherin der Stadtpolizei Zürich: «Am Donnerstagnachmittag stand die Stadtpolizei zusammen mit dem Tiefbauamt Zürich im Einsatz.» Die Polizei wurde hinzugezogen, um die Fläche abzusperren, damit keine Unfälle passieren.

Die Polizei sperrte das Gebiet ab. zvg

Eine Sprecherin des Tiefbauamtes der Stadt Zürich sagt auf Anfrage von blue News: «Der Boden beziehungsweise die Pflastersteine haben sich im Laufe des Tages so stark ausgedehnt, dass schliesslich ein Riss entstanden ist und sich der Boden erhoben hat.» Das Ganze sei der Hitze zuzuschreiben.

Rennweg wird zur Baustelle im Juli

Weiter sagt die Sprecherin: «Da sich das Ereignis kurz vor dem Wochenende ereignete, konnte der Weg noch nicht geflickt werden.» Die Stadt plant, mit einem provisorischen Recyclingbelag vorübergehend Abhilfe zu schaffen.

«In den Sommerferien werden wir dann den Weg flicken können, da der Rennweg dann weniger ausgelastet ist», erklärt die Sprecherin. Die Pflastersteine müssten dann jeweils einzeln entfernt werden. Der Weg wird im Anschluss wieder geebnet und neu gepflastert.

Für das Tiefbauamt der Stadt Zürich ist es ein spezielles Ereignis. «Bei solchen Extremtemperaturen kann es schon mal passieren, dass sich nicht alltägliche Dinge ereignen.» Das sich der Boden abhebt und sich ein Riss im Rennweg bildet, sei aber auch für das Tiefbauamt Zürich eine einmalige Sache.

Besuchende und Schlenderer, die gerne mal über den Rennweg in der Innenstadt spazieren, müssen sich also sicherlich noch etwas gedulden und darauf vorbereiten, dass der Rennweg im Juli eine Baustelle sein wird.