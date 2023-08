Abkühlung gefällig? In den nächsten Tagen wird es heiss in der Schweiz (Archivbild). Thomas Warnack/dpa

Es wird heiss in der Schweiz: In dieser Woche erwarten Meteorologen Temperaturen über 30 Grad. Mit der Hitzewelle einher gehen in manchen Regionen wieder tropische Nächte - und Gewittergefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In dieser Woche rollt eine Hitzewelle über die Schweiz.

Erwartet werden landesweit Temperaturen über 30 Grad, in der Westschweiz und im Tessin auch bis zu 37 Grad am Wochenende.

Mit den hohen Temperaturen sind in manchen Gegenden tropische Nächte und starke Gewitter möglich. Mehr anzeigen

Der Hochsommer kehrt in grossen Schritten zurück: Nachdem schon am Sonntag in Genf und im Wallis um die 34 Grad geherrscht hatten, ist ein Ende der Wärme nicht in Sicht. Im Gegenteil: Eine Hitzewelle naht. Die gesamte Woche über werden im Mittelland über 30 Grad erwartet - bis zum Wochenende soll das Thermometer täglich weiter steigen. In manchen Gegenden drohen wieder tropische Nächte und erhöhte Gewittergefahr.

Bis mindestens Ende Woche herrsche insbesondere in der Westschweiz, dem Wallis sowie im Tessin «grosse Hitze mit zum Teil Tropennächten», schreibt Meteorologin Geraldine Zollinger bei MeteoNews. In den übrigen tiefer liegenden Regionen würden «wiederholt um oder über 30 Grad erreicht». Die höchsten Temperaturen werden in Sion, Genf und Basel erwartet, laut MeteoNews sind am Wochenende bis zu 37 Grad möglich.

In dieser Woche kommt der Hochsommer zurück. Pünktlich zum Abschluss der Hundstage werden am Wochenende deutlich über 30 Grad prognostiziert, stellenweise wird auch die 35-Grad-Marke geknackt werden. Mehr zum Fahrplan und zu den Gewittern -> https://t.co/gVsmfM9CcT (me) pic.twitter.com/8Qkoy4uM1z — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 14, 2023

Höhere Gefahrenstufe im Tessin

Im Tessin erhöhte MeteoSchweiz die Gefahrenstufe von 2 auf 3. Die Hitzewarnung gilt die gesamte Woche über. Mindestens bis kommenden Montag werde «eine Hitzewelle mit Tageshöchsttemperaturen von 30 bis 34 Grad erwartet», wie es auf der Seite des Wetterdienstes heisst.

Der Grund: Ab Freitag werde eine heisse und stabilere Luftmasse subtropischen Ursprungs in Richtung Alpen gelenkt, was einen weiteren Anstieg der Temperaturen zur Folge habe. Am Wochenende werde laut MeteoSchweiz die «intensivste Phase der Hitzewelle erwartet».

Gewittergefahr steigt

Die Hitzewelle bringt aber nicht nur warme Nächte, sondern auch eine erhöhte Gewittergefahr mit sich. Täglich würden über den Bergen in der zweiten Tageshälfte teils kräftige Gewitter aufziehen, schreibt SRF Meteo bei Twitter. Im Flachland seien die Gewitter dagegen seltener.

Heute sowie in den kommenden Tagen hält das #schwülheiss|e #Sommerwetter an. Täglich ist es ziemlich sonnig und in der zweiten Tageshälfte ziehen über den Bergen teils kräftige #Gewitter auf. Im Flachland sind die Gewitter seltener. Höchstwerte um 30 °C. ^je pic.twitter.com/zlgYBPVLCh — SRF Meteo (@srfmeteo) August 14, 2023

Laut MeteoNews steigt durch die Hitzewelle in einigen Regionen auch die Waldbrandgefahr: Im Wallis herrsche «teils grosse, sonst wie in der Surselva und in der Region Genf eine erhebliche Waldbrandgefahr».