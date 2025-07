Hitzewelle hält bis Donnerstag an – kommt danach die grosse Abkühlung?

Wer dieser Tage Abkühlung sucht, findet diese oftmals in einem Sprung ins kühle Nass. Symbolbild: Keystone

Seit Tagen dominiert drückende Hitze die Schweiz – und eine echte Abkühlung lässt weiter auf sich warten. Selbst nach dem Ende der Hitzewelle bleibt es warm.

Seit Samstag herrscht in der Schweiz eine ausgeprägte Hitzewelle. Die Temperaturen knacken verbreitet täglich die 30-Grad-Marke. Und es geht vorerst so weiter: «Die aktuelle Hitzewelle dauert bis mindestens Donnerstag», schreibt Michael Eichmann von MeteoNews auf Anfrage von blue News.

Vor allem am Mittwoch liegen demnach Höchstwerte von 33 bis örtlich 35 Grad drin.

Doch selbst nach dem vermeintlichen Ende der Hitzewelle bleibt es schweisstreibend: Am Freitag liegen die Höchstwerte immer noch bei 27 bis 29 Grad, die sich gemäss Eichmann dazu «auch noch recht tüppig anfühlen».

Es wird kühler, aber bleibt warm

Und auch das Wochenende bringt keine echte Abkühlung: In grossen Teilen der Schweiz klettere das Thermometer nochmals auf 28 bis 30 Grad, regional auch darüber.

«Im Verlauf des Sonntags kommt aber eine Störungszone rein, das genaue Timing ist noch nicht vorhersagbar», so Eichmann. Im Zuge dessen werde es aber verbreitet nass und das Temperaturniveau sinken. «Stand jetzt ist der Zeitpunkt des Hauptniederschlagsereignisses in der Nacht auf Montag.»

Die erste Hälfte der nächsten Woche zeige sich hinterher eher von der dynamischeren Seite: Sonne und Wolken im Wechselspiel, dazu gelegentlich Regen und mit 23 bis 26 Grad deutlich tiefere Temperaturen.

Die gute Nachricht: «Auch in den Nächten kann wieder gut gelüftet werden», so Eichmann. Die ganz grosse Abkühlung ist hingegen nicht in Sicht.

