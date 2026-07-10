Die Hitzewelle hält die Schweiz fest im Griff. Auch in den kommenden Tagen bleibt es hochsommerlich, bevor die Temperaturen Anfang nächster Woche nochmals deutlich ansteigen. Erst gegen Ende der Woche könnte sich die Wetterlage langsam entspannen.

Jetzt wird es noch heisser Nächste Hitze-Walze rollt mit voller Wucht über die Schweiz

Darum geht’s Die Schweiz muss sich bis mindestens Mitte nächster Woche auf Temperaturen zwischen 30 und 37 Grad einstellen.

Gewitter bleiben meist auf die Alpen beschränkt und bringen nur lokal Abkühlung.

Erst gegen Ende der kommenden Woche deutet sich mit mehr Schauern und Gewittern eine spürbare Abkühlung an. Zusammenfassung erstellt mit

Die Hitzewelle setzt sich am Wochenende unvermindert fort. Bereits am Freitag steigen die Temperaturen in den Niederungen auf 30 bis 34 Grad. Dazu scheint verbreitet die Sonne, lediglich entlang des Alpenhauptkamms und im östlichen Berner Oberland sind am Abend einzelne Hitzegewitter möglich.

Auch der Samstag verläuft zunächst sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich über den Alpen vermehrt Quellwolken, bevor sich vor allem im Berner Oberland kräftige Gewitter entwickeln können. Vereinzelt sind am Abend auch im Berner Mittelland lokale Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 30 und 34 Grad.

Am Sonntag bleibt das Wetter erneut überwiegend sonnig. Einige Schleierwolken und harmlose Quellwolken über den Bergen ändern wenig am hochsommerlichen Eindruck. Die Temperaturen erreichen wiederum 30 bis 34 Grad.

37 Grad am Dienstag möglich

Noch heisser wird es zu Beginn der neuen Woche. Am Montag sind verbreitet 31 bis 35 Grad möglich. Über den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Hitzegewitter bilden, grössere Wetteränderungen bleiben jedoch aus.

In der Schweiz werden in den kommenden Tagen wieder extreme Temperaturen erwartet. Meteoschweiz

Den Höhepunkt der Hitzewelle erwarten die Meteorologen am Dienstag. Dann steigen die Temperaturen auf 33 bis lokal 37 Grad. Zwar entstehen auch dann über den Alpen einzelne Gewitter, eine flächige Abkühlung bringen sie aber nicht.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt die Wetterlage ähnlich. Es wird erneut 30 bis 35 Grad heiss. Im Tagesverlauf können sich vor allem in den Alpen kräftige Gewitter entwickeln.

Erst am Freitag deutet sich nach aktuellem Stand eine Wetterumstellung an. Dann wird es voraussichtlich wechselhafter mit zunehmend Schauern und teils kräftigen Gewittern. Gleichzeitig sinken die Höchsttemperaturen auf 25 bis 30 Grad.