Auf mehreren Berner SAC-Hütten wird Wasser zunehmend zum knappen Gut. Gäste müssen teilweise auf Duschen verzichten. Andere Hütten senken ihren Verbrauch mit Trockentoiletten.

Auf der Geltenhütte am Fusse des Wildhorns zwingen Trockenheit und Hitze die Hüttenwarte zum Handeln.

Darum geht’s Der Klimawandel bringt die Wasserversorgung vieler SAC-Berghütten im Berner Oberland zunehmend an ihre Grenzen.

Auf der Geltenhütte gelten bereits Sparmassnahmen, während auch andere Hütten sinkende Wasserreserven oder weniger Wasserdruck verzeichnen.

Mit zusätzlichen Reservoirs, neuen Wasserquellen und Trockentoiletten versuchen die Betreiber*innen, den Wasserverbrauch zu senken und Engpässe zu vermeiden. Zusammenfassung erstellt mit

Die Wasserversorgung wird für zahlreiche Berghütten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) zunehmend zur Herausforderung. Laut einer Studie gilt die Situation bei rund einem Fünftel aller Hütten als kritisch. Verantwortlich sind unter anderem geringere Niederschläge im Sommer sowie der Rückzug der Gletscher, die vielerorts bisher als verlässliche Wasserquelle dienten.

Besonders angespannt ist die Lage derzeit auf der Geltenhütte im Berner Oberland, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Hüttenwartin Susanne Brand musste bereits Ende Juni Sparmassnahmen einführen. Duschen sind vorerst gestrichen, Gäste werden zu einem bewussten Umgang mit Wasser aufgefordert.

«Wenn es hart auf hart kommt, nehmen wir das Plumpsklo in Betrieb», wird Brand im Bericht zitiert. Dank einer zusätzlichen Pumpe könne die Hütte inzwischen Wasser aus einer zweiten Quelle beziehen. «Wir haben ein grosses Glück, dass wir damit viele Getränke selber machen können.»

Weniger Wasser dank Trocken-WC

Auch auf der Berner Wildhornhütte macht sich die Trockenheit bemerkbar. Zwar füllt sich der 500-Liter-Wassertank derzeit noch über Nacht, doch der Wasserdruck habe in den vergangenen Wochen spürbar nachgelassen. «Es ist schwierig zu sagen, wie lange noch genügend Wasser kommt», sagt Hüttenwart Marco Canova der «Berner Zeitung».

Wie sich der Wasserverbrauch deutlich senken lässt, zeigt die Blüemlisalphütte oberhalb von Kandersteg. Neben einem grösseren Reservoir führte dort gemäss Bericht vor allem die Umstellung auf Trockentoiletten zu Entlastung: Der Wasserverbrauch für die WC-Spülung sank an Spitzentagen von rund 5000 auf noch 2000 bis 2200 Liter.

«Schnee ist unsere Wasserreserve»

Auch andere Hütten reagieren auf die veränderten Bedingungen. Bei der Silberhornhütte soll ein neuer Wassertank die Versorgung verbessern. Hüttenwart Thomas Huggler sieht darin eine notwendige Anpassung an den Klimawandel: «Der Schnee ist unsere Wasserreserve. Aber dieser schmilzt bei so heissen Sommern immer früher weg.»

Der SAC teilt auf Anfrage der «Berner Zeitung» mit, die Hüttenteams seien aus früheren Hitzeperioden auf solche Situationen vorbereitet. Derzeit habe man allerdings noch «keine Kenntnisse von ernsthaften Problemen bei der Wasserversorgung».

Wie gut die Reserven bis zum Saisonende reichen, dürfte jedoch vor allem vom weiteren Niederschlag abhängen.

Video aus dem Ressort