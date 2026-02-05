  1. Privatkunden
Zoff wegen früherer Einschulung Eltern halten Mädchen für hochbegabt – und ziehen deswegen vor Gericht

Sven Ziegler

5.2.2026

Das Mädchen wurde nach Druck der Eltern vorzeitig eingeschult. 
Das Mädchen wurde nach Druck der Eltern vorzeitig eingeschult. 
Symbolbild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mädchen aus dem Kanton Zürich soll den zweiten Kindergarten überspringen und direkt eingeschult werden. Die Eltern halten ihre Tochter für hochbegabt – doch Schulpsychologin, Lehrpersonen und Behörden sehen das anders.

Sven Ziegler

05.02.2026, 14:26

05.02.2026, 14:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eltern aus dem Bezirk Dielsdorf ZH wollten ihre Tochter nach nur einem Kindergartenjahr direkt einschulen lassen.
  • Ein privates Gutachten spricht von Hochbegabung, die schulpsychologische Abklärung widerspricht.
  • Das Verwaltungsgericht stützte letztlich die Schule, eine Beschwerde ans Bundesgericht ist hängig.
Mehr anzeigen

Im Bezirk Dielsdorf im Kanton Zürich ist ein Streit zwischen Eltern und der lokalen Schule eskaliert. Was im Januar 2025 mit Gesprächen mit der Schulleitung beginnt, entwickelt sich rasch zu einem juristischen Streit, wie die «NZZ» heute schreibt.

Die Kindergärtnerin führt mit dem Mädchen Tests durch, die üblicherweise vor der Einschulung eingesetzt werden. Diese meistere das Kind «sehr gut», heisst es. Die Lehrperson hält das Mädchen grundsätzlich für schulreif – weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die emotionale Reife noch nicht ausreiche.

Die Eltern schenken dieser Einschätzung wenig Gewicht. Sie lassen ihre Tochter auf Hochbegabung abklären und drängen darauf, das zweite Kindergartenjahr zu überspringen. Parallel zur schulpsychologischen Abklärung geben sie ein privates Gutachten in Auftrag.

Im April 2025 liegen beide Berichte vor – mit deutlich unterschiedlichen Ergebnissen. Das private Gutachten bescheinigt dem Mädchen «deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse» und einen Intelligenzquotienten von 123. Auch sozial-emotional sei die Kindergärtnerin «gut dabei». Empfohlen wird ausdrücklich, das Mädchen direkt einzuschulen.

Mädchen wird eingeschult – beansprucht aber viel Aufmerksamkeit

Die Schulpsychologin kommt laut der «NZZ» indes zu einer anderen Einschätzung. Zwar attestiert auch sie eine überdurchschnittliche kognitive Entwicklung, eine Hochbegabung liege jedoch nicht vor. Die Empfehlung lautet deshalb: Verbleib im Kindergarten.

Die Schulpflege folgt dieser Einschätzung. Die Eltern rekurrieren – zunächst beim Bezirksrat, dann beim Verwaltungsgericht. Dieses ordnet vorübergehend an, das Mädchen dennoch einzuschulen. Begründet wird der Entscheid damit, dass es für das Kind weniger belastend sei, später allenfalls in den Kindergarten zurückgestuft zu werden, als den Schulstart ganz zu verpassen.

Sohn fliegt vom Gymi. Eltern ziehen wegen schlechter Noten bis vor das Bundesgericht

Sohn fliegt vom GymiEltern ziehen wegen schlechter Noten bis vor das Bundesgericht

In der Hauptsache jedoch weist das Verwaltungsgericht die Beschwerde der Eltern ab. Ausschlaggebend sind dabei insbesondere die Beobachtungen der Klassenlehrerin und einer beigezogenen Heilpädagogin. Zwar habe sich das Mädchen in der ersten Klasse sozial integriert, wirke aber sehr jung und beanspruche viel Aufmerksamkeit.

Verstehe es etwas nicht, stehe es häufig auf, gehe direkt zur Lehrperson oder erzähle während des Unterrichts Dinge, die nichts mit dem Thema zu tun hätten. Fällt ihm eine Aufgabe schwer oder habe es keine Lust, tue es sich schwer, Anweisungen zu befolgen.

Sowohl Lehrerin als auch Heilpädagogin kommen zum Schluss, ein zusätzliches Kindergartenjahr wäre für die Entwicklung günstiger gewesen. Ob das Mädchen inzwischen tatsächlich zurückgestuft wurde, geht aus dem Urteil nicht hervor. 

Immer wieder juristische Streits an Schulen

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen: Beim Bundesgericht ist eine Beschwerde hängig.

An Schweizer Schulen kommt es indes immer wieder zu juristischen Streits. So landeten etwa Eltern vor Gericht, die den Karibik-Aufenthalt verlängerten und die Kinder deswegen aus der Schule nahmen.  Das Obergericht Zürich sprach die Eltern schliesslich frei.

Auch Streitigkeiten um Noten oder den Ausschluss vom Gymnasium beschäftigen regelmässig Gerichte. Im Kanton Zug etwa zogen Eltern vor Gericht, weil ihr Sohn aus dem Gymnasium fliegen sollte. Der Fall landete schliesslich vor dem Bundesgericht: Das wies die Beschwerde des Schülers und seiner Eltern final ab

