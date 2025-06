Höchste Schweizerin kanzelt SVP-Politiker ab – und trägt dabei Tracht

Nationalratspräsidentin Maja Riniker trägt Tracht Die höchste Schweizerin rüffelte Nationalrat Addor: «Herr Bundesrat, Kollege Ador, es soll Ihnen bekannt sein, dass Sie eine Frage stellen dürfen.» Sie trug dabei eine Tracht. 05.06.2025

Zum nationalen Tag der Tracht erschienen zahlreiche Parlamentarier*innen in traditioneller Kleidung im Bundeshaus. Die höchste Schweizerin trug die Tracht sogar bei einem Rüffel – und machte ihn damit etwas freundlicher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Parlamentarier*innen erschienen am Donnerstag in Tracht im Bundeshaus, weil der nationale Tag der Tracht dieses Jahr auf einen sitzungsfreien Freitag fällt.

Die Parlamentarische Gruppe «Volkskultur» hatte im Vorfeld zum Mitmachen aufgerufen – quer durch die Parteien.

Auch links-grüne Politiker wie Katja Christ und Mathias Zopfi machten mit und zeigten damit Interesse und Stolz für Schweizer Traditionen. Mehr anzeigen

Mitten in der Armeedebatte wies die höchste Schweizerin einen Kollegen in die Schranken: Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP) erinnerte SVP-Politiker Jean-Luc Addor mit freundlich bestimmtem Ton daran, dass in der Fragestunde nur eine Frage erlaubt ist. Der Walliser hatte dem Bundesrat gleich zwei Fragen gestellt – was bei «Zwischenfragen» verboten ist.

Ungewöhnlich war dabei nicht der Rüffel – sondern die Tatsache, dass Riniker ihn in einer Tracht erteilte.

Sie war an diesem Tag nicht die Einzige im traditionellen Gewand. Am Donnerstag erschienen zahlreiche Parlamentarier*innen in Tracht im Bundeshaus. Anlass war der nationale Tag der Tracht, der offiziell auf den 6. Juni fällt – dieses Jahr jedoch auf einen sitzungsfreien Freitag. Kurzerhand wurde der Anlass deshalb auf den Donnerstag vorverlegt.

GLP-Nationalrätin Christ war Trachtenneuling

Aufgerufen hatte die Parlamentarische Gruppe «Volkskultur». In einem Flyer forderten die Co-Präsident*innen – darunter Nationalrätin Priska Wismer-Felder (Luzern) und Ständerat Mathias Zopfi (Glarus) – ihre Kolleg*innen auf, am 5. Juni in Tracht ins Bundeshaus zu kommen. Unterzeichnet wurde der Aufruf von sechs Mitgliedern aus beiden Kammern und verschiedenen Parteien.

So zeigten sich die Volksvertreter*innen am Donnerstag im Bundeshaus. ZVG

Die grünliberale Nationalrätin Katja Christ (Basel-Stadt) erschien dieses Jahr erstmals in einer traditionellen Riechemer Tracht. Sie habe damit ein Versprechen an ihre Fraktionskollegin Céline Weber eingelöst, sagte sie gegenüber blue News. Weber, Co-Präsidentin der Parlamentsgruppe, trage ihre Tracht schon seit Jahren. Weber selbst sagt zum Trachtentag: «Ich finde das etwas sehr Schönes. Es gibt ja wirklich nur selten die Gelegenheit, eine Tracht zu tragen.»

Weber betonte, es sei wichtig, dass Parlamentarier*innen Interesse und Stolz für Schweizer Traditionen zeigten – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. Der Trachtentag biete eine gute Gelegenheit, dieses Interesse sichtbar zu machen, sagte sie.

Parlamentsbehörde teilt Fotos

Die Aktion war zwar informell und ohne offiziellen Charakter organisiert, fand aber offenbar grossen Anklang: Selbst die Parlamentsdienste teilten auf Instagram Fotos, auf denen sich Parlamentarier*innen stolz in ihrer Tracht zeigten.

Mitte-Politikerin Marie-France Roth Pasquier freute sich besonders über den «Tag der Tracht» – oder, wie er auf Französisch heisst: Journée des costumes. Marie-France Roth Pasquier

Ständerat Mathias Zopfi (Grüne/GL) gehörte zu den wenigen Männern – und den noch selteneren Linken – die am Donnerstag in traditioneller Kleidung erschienen. «Jedes Jahr am 6. Juni tragen einige von uns Tracht im Bundeshaus», sagte er. «Diesmal haben wir einen Tag vorgezogen, weil der Freitag sitzungsfrei ist.»

Zopfi entschied sich für das Glarner Distelhemd, obwohl in seinem Tal eigentlich der sogenannte Büffel – eine gestrickte Jacke – üblich ist. «Ich habe zwar noch die Jacke meines Grossvaters, aber er war weniger als 1,60 Meter gross und ich bin 1,85 – das passt leider nicht», erklärte er. Das Distelhemd hingegen sei «schnell angezogen und sehr bequem».

Nach der Ratsstunde habe er sich rasch wieder umgezogen – «eine Sache von wenigen Minuten». Im Vergleich zu den aufwendigeren Frauentrachten sei das ein klarer Vorteil. «Aber etwas warm war es schon im Ratssaal», meinte er schmunzelnd.

Ständerat Mathias Zopfi (links) und Nationalrat Simon Stadler posierten zusammen für ein Foto auf Instagram. ZVG

Video zur Armeedebatte