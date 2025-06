Höhere Preise mit Twint – Marktstände missachten Vertragsregeln

An Chilbis kann die Zahlung per Twint teurer sein als mit Bargeld. (Archivbild) sda

An Schweizer Chilbis verlangen einzelne Marktstände einen Zuschlag, wenn Kund*innen mit Twint oder Karte zahlen. Das ist zwar erlaubt, aber laut Twint-Vertrag nicht zulässig – und sorgt für Ärger.

An Schweizer Dorffesten und Chilbis zahlen immer mehr Besucher*innen mit Twint oder Karte – bequem und schnell. Doch wer bargeldlos bezahlt, muss an einzelnen Marktständen tiefer in die Tasche greifen.

Laut Recherchen von SRF «Espresso» verlangen gewisse Standbetreiber Zuschläge von bis zu einem Franken auf Würste, Getränke oder Süssigkeiten – einzig wegen der Zahlungsart.

Laut Twint-Vertrag nicht zulässig

Rechtlich ist das heikel. Zwar gibt es kein Gesetz, das solche Zuschläge direkt verbietet. Doch viele Zahlungsanbieter wie Twint untersagen diese Praxis in ihren Geschäftsbedingungen: Wenn ein Marktstand Twint akzeptiert, darf er laut Vertrag keinen Aufpreis dafür verlangen. Ziel dieser Regelungen ist, dass keine Zahlungsmethode bevorzugt oder benachteiligt wird, wie SRF berichtet.

Dennoch erklären viele Standbetreiber die Zuschläge mit den Transaktionsgebühren. Pro Zahlung mit Twint fallen mindestens 1,3 Prozent Gebühren an – abhängig vom genauen Vertrag kann es auch mehr sein. «Bei kleinen Betrieben ist das eine zunehmende Belastung», sagt Peter Hutter, Präsident des Schweizerischen Marktverbands, gegenüber SRF.

Laut ihm können solche Gebühren bis zu vier Prozent des Umsatzes ausmachen. Der Verband lehnt Zuschläge jedoch ab: «Solche Zuschläge begrüssen wir von Verbandsseite her nicht.»

Probleme bei Geschirr-Depot

Das Problem zeigt sich besonders beim Depot für Mehrweggeschirr. Wer einen Becher oder Teller für zwei Franken per Twint bezahlt, verursacht auch dort Gebühren – obwohl der Marktstand das Geld später zurückerstatten muss.

Aus Sicht der Händler fehlt am Ende des Tages bares Geld in der Kasse. Manche reagieren deshalb mit Mindestbeträgen für Kartenzahlung, andere schlagen direkt Gebühren auf.

