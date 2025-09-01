Löscharbeiten an der brennenden Halle. Kantonspolizei Zürich

In Höri ZH sind am Sonntagabend eine Lagerhalle und eine Scheune in Flammen aufgegangen. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Höri standen am Sonntagabend eine Halle und eine Scheune in Vollbrand.

Drei Bewohner eines nahegelegenen Hauses blieben unverletzt und konnten fliehen.

Die Kantonspolizei Zürich ermittelt zur Brandursache, der Schaden geht in die Hunderttausende. Mehr anzeigen

Ein Grossbrand hat am Sonntagabend in der Zürcher Gemeinde Höri eine Lagerhalle und eine Scheune zerstört. Kurz nach 21 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr die ersten Notrufe ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem auf eine angrenzende Scheune übergegriffen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner eines nahegelegenen Wohnhauses konnten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Laut Angaben der Polizei wurden die drei Personen nicht verletzt. Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf das Wohnhaus übergriffen.

Mehrere hunderttausen Franken Sachschaden

Im Einsatz standen die Feuerwehren Höri-Hochfelden, der Stützpunkt Bülach sowie Niederglatt. Unterstützt wurden die Löscharbeiten aus der Luft durch eine Drohne von Schutz & Rettung Zürich. Auch die Kantonspolizei Zürich setzte Drohnenspezialisten ein, um die Ermittlungen zur Brandursache zu unterstützen.

Der entstandene Sachschaden ist erheblich: Nach ersten Schätzungen beläuft er sich auf mehrere Hunderttausend Franken. Neben Feuerwehr und Polizei waren vorsorglich zwei Rettungswagen der Spitäler Bülach und Limmattal sowie ein Notarzt im Einsatz. Auch die Statthalterin des Bezirks Bülach, ein Inspektor der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), Vertreter der Elektrizitätswerke EKZ und der Werksbetriebe Niederglatt sowie Gemeindevertreter von Höri waren vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.