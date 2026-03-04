  1. Privatkunden
Gontenschwil AG Hof wird zur Brandruine – Aargauer Ehepaar kämpft um Wiederaufbau

Samuel Walder

4.3.2026

2024 brannte der Hof von Marianne und Nick Matterson ab. Jetzt wollen sie ihn wieder aufbauen.
2024 brannte der Hof von Marianne und Nick Matterson ab. Jetzt wollen sie ihn wieder aufbauen.
Kapo Aargau

Ein Brand zerstörte im April 2024 das Zuhause von Marianne und Nick Matterson in Gontenschwil AG. Zwei Jahre später kämpfen sie noch immer mit Versicherungsfragen und Bauvorschriften – und hoffen auf einen Neuanfang auf ihrem Hof.

Samuel Walder

04.03.2026, 18:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brand ihres Bauernhauses in Gontenschwil im April 2024 stehen Marianne und Nick Matterson vor einem schwierigen Wiederaufbau, da die Gebäudeversicherung wegen teilweise erhaltener Bausubstanz nur einen Teil der Schadenssumme übernimmt.
  • Zusätzliche Hürden ergeben sich durch verschärfte Bauvorschriften in der Landwirtschaftszone, die Anpassungen am geplanten Neubau erfordern und das Verfahren stark verzögerten.
  • Trotz finanzieller und bürokratischer Belastungen sowie zweier Jahre Ausnahmezustand hoffen die Mattersons dank Unterstützung aus dem Dorf auf eine Bewilligung und einen Neuanfang in ihrem Zuhause.
Mehr anzeigen

Der 27. April 2024 hat sich tief ins Gedächtnis von Marianne und Nick Matterson eingebrannt. An diesem Samstagabend bricht in der Scheune ihres Bauernhauses in Gontenschwil ein Feuer aus – und greift kurz darauf auch auf das Wohnhaus über. Rund 80 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Das Ehepaar und seine drei Pferde können rechtzeitig evakuiert werden. Doch was nach dem dramatischen Einsatz bleibt, ist eine Brandruine.

Das Haus, das die Mattersons vor rund 30 Jahren aufwendig saniert und umgebaut hatten, ist plötzlich unbewohnbar. Hier sind ihre Kinder aufgewachsen, hier steckten unzählige Stunden Arbeit und viel Geld. «Es war herzzerreissend, wir standen vor dem Nichts», erinnert sich Marianne Matterson gegenüber der «Aargauer Zeitung».

Hoffnung auf Wiederaufbau – doch es wird kompliziert

Trotz des Schocks stand für das Paar früh fest: Sie wollen ihr Zuhause wieder aufbauen. «Wir haben immer gehofft, dass wir es wieder aufbauen können», wird Marianne Matterson im Bericht zitiert. Doch der Weg dahin erweise sich als schwieriger als gedacht.

Beim Brand blieben das Untergeschoss und Teile des Backsteinmauerwerks erhalten. Genau das wird nun zum Problem: Weil noch Substanz vorhanden ist, zahlt die Gebäudeversicherung nur einen Teil der Versicherungssumme. Das geht auch aus dem Baugesuch hervor, das derzeit bis 30. März bei der Gemeinde öffentlich aufliegt.

Dabei ist auch dieser Teil des Gebäudes stark beschädigt. «Auch dieser Bereich ist durch den Brand und das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden und muss komplett saniert werden», sagen die Mattersons zur «Aargauer Zeitung». Die enorme Hitze hat die Fugen des Backsteinmauerwerks brüchig gemacht – die Sanierungskosten müssen sie jedoch selbst tragen.

Neue Vorschriften sorgen für zusätzlichen Ärger

Als wäre das nicht genug, stellen auch die Bauauflagen des Kantons das Paar vor grosse Herausforderungen. «Wir sind hier in der Landwirtschaftszone, die Bauvorschriften sind heute völlig anders als zu der Zeit, als unser Haus gebaut wurde», erklärt Marianne Matterson. Beim Wiederaufbau müssen deshalb zahlreiche neue Vorgaben berücksichtigt werden – etwa andere Vorschriften für Raumhöhen.

Von aussen soll das Gebäude zwar ähnlich aussehen wie früher, doch innen wird vieles anders sein. Für Marianne Matterson ist das schmerzhaft: «Das war ein sehr schöner Hof, ein richtiges Bijou», sagte auch Gemeindeammann Renate Gautschy kurz nach dem Brand gegenüber dieser Zeitung.

Zwei Jahre Dauerbelastung

Die lange Planungsphase und die vielen Auflagen haben das Ehepaar an seine Grenzen gebracht. Zwischenzeitlich dachten sie sogar darüber nach, anderswo neu anzufangen.

«Es werden einem so viele Felsbrocken in den Weg gelegt», sagt Marianne Matterson. Die vergangenen zwei Jahre beschreibt sie als ständige Belastung. Doch aufgeben wollen sie nicht: «Das ist unser Zuhause, wir wollen hier nicht weg.»

Ein Dorf zeigt Herz

Besonders in den ersten Tagen nach dem Brand erlebten die Mattersons grosse Solidarität. Schon einen Tag nach dem Feuer wurde im Dorf ein Spendenaufruf gestartet.

Das gesammelte Geld reicht zwar nicht für den Wiederaufbau. «Es hat uns aber sehr über die erste Zeit geholfen», sagt Matterson dankbar. Nach dem Brand mussten sie vieles neu anschaffen.

Auch ihre drei Pferde fanden schnell einen Platz bei einem benachbarten Bauern. Das Ehepaar selbst kam zunächst bei Freunden unter. Später zogen sie in ein kleines Haus auf ihrem Hof, das zuvor vermietet war.

«Wir mussten unserem Mieter kündigen», erzählt Matterson in der «Aargauer Zeitung». Leicht sei ihnen das nicht gefallen – doch der Mieter habe Verständnis gezeigt.

Hoffnung auf ein neues Zuhause

Jetzt könnte endlich Bewegung in die Sache kommen. Wenn es keine Einsprachen gegen das Baugesuch gibt und auch der Kanton zustimmt, kann der Wiederaufbau starten.

«Eigentlich wollten wir schon längst wieder in unserem Haus wohnen», sagt Marianne Matterson. Wann genau sie zurückkehren können, bleibt unklar. «Man braucht einen langen Atem mit der Bürokratie.»

Trotzdem erlaubt sie sich einen vorsichtigen Blick nach vorn: «Vielleicht können wir ja in einem Jahr einziehen.»

Was sagt der Kanton?

Auf die Vorwürfe, man lege den Mattersons «Felsbrocken» in den Weg, reagiert das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) zurückhaltend. Zu Einzelfällen könne man keine detaillierten Angaben machen.

Grundsätzlich handle es sich hier um ein «altrechtliches Gebäude», das vor 1972 erstellt wurde. Solche Gebäude geniessen laut BVU eine weitreichende Besitzstandsgarantie, die Wiederaufbau und Erweiterungen grundsätzlich ermöglicht.

«Ein identischer Wiederaufbau stellt in der Regel baurechtlich keine grösseren Probleme dar», erklärt die Medienstelle. Allerdings werde beim Wiederaufbau häufig die Gelegenheit genutzt, Optimierungen oder Erweiterungen umzusetzen.

Zudem könne es vorkommen, dass neue baurechtliche Vorschriften berücksichtigt werden müssen. Dann gelte: «Im Einzelfall ist eine Interessenabwägung vorzunehmen.»

Schwyzer SVP-Ständerat Pirmin Schwander zu Crans-Montana-Gesetz

Schwyzer SVP-Ständerat Pirmin Schwander zu Crans-Montana-Gesetz

Der Schwyzer SVP-Ständerat Pirmin Schwander stellte den Antrag, gar nicht erst auf das Gesetz einzutreten. Er argumentierte laut Ratsdebatte, das bestehende System aus Versicherungen und Opferhilfe habe sich auch bei früheren Katastrophen bewährt.

04.03.2026

Helmut Hubacher zur Halbierungsinitiative (1995)

Helmut Hubacher zur Halbierungsinitiative (1995)

Heute wird über eine «Halbierungsinitiative» gestritten – doch in den 1990er-Jahren war es die SP, die mit einer solchen Initiative die Militärausgaben halbieren wollte. Das Parlament stoppte das Volksbegehren jedoch.

04.03.2026

Carlo Schmid zur Halbierungsinitiative (1995)

Carlo Schmid zur Halbierungsinitiative (1995)

Heute wird über eine «Halbierungsinitiative» gestritten – doch in den 1990er-Jahren war es die SP, die mit einer solchen Initiative die Militärausgaben halbieren wollte. Das Parlament stoppte das Volksbegehren jedoch.

04.03.2026

