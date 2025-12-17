Hohe Freiheitsstrafen für zwei Brüder wegen Femizid

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Grosse emotionale Kälte» Hohe Freiheitsstrafen für zwei Brüder wegen Femizid

SDA

17.12.2025 - 17:41

Zwei Männer aus Sri Lanka sind am Mittwoch vor dem Tessiner Strafgericht in Lugano des Mordes an der Ehefrau beziehungsweise Schwägerin schuldig gesprochen und zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden.
Zwei Männer aus Sri Lanka sind am Mittwoch vor dem Tessiner Strafgericht in Lugano des Mordes an der Ehefrau beziehungsweise Schwägerin schuldig gesprochen und zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden.
Bild: Keystone

Zwei aus Sri Lanka stammende Brüder sind am Tessiner Strafgericht des Mordes an der Frau beziehungsweise an der Schwägerin zu hohen Strafen verurteilt worden. 

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

17.12.2025, 17:41

17.12.2025, 19:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hohe Freiheitsstrafen für zwei Brüder aus Sri Lanka am Tessiner Strafgericht wegen Mordes.
  • Der Mord an der 40-jährigen Ehefrau des einen der Männer sei aussergewöhnlich skrupellos gewesen, sagte der Vorsitzende Richter.
  • Der Ehemann wurde zu einer 19-jährigen, sein Bruder zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt.
Mehr anzeigen

Am Tessiner Strafgericht sind zwei aus Sri Lanka stammende Brüder des Mordes an der Frau beziehungsweise an der Schwägerin schuldig gesprochen worden. Der Ehemann wurde zu einer 19-jährigen, sein Bruder zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Mord an der 40-jährigen Ehefrau des einen der Männer sei aussergewöhnlich skrupellos gewesen, sagte der Vorsitzende Richter des Geschworenengerichts bei der Urteilseröffnung in Lugano. Die Tat zeige «eine grosse emotionale Kälte».

Frau wurde erstickt

Laut Anklageschrift der Tessiner Staatsanwaltschaft überraschten die beiden Männer die Frau im Schlaf, hielten sie gemeinsam fest und erstickten sie schliesslich, indem sie ihr einen Plastiksack über den Kopf stülpten. Danach versuchten sie, ihren Körper in eine scheinbar «natürliche» Position zu bringen, um einen natürlichen Tod vorzutäuschen. Diese Inszenierung sei «fast oscarreif» gewesen, sagte der Vorsitzende Richter.

Mehr zum Thema

Stunden vor Ständeratsdebatte. Demo kritisiert auf Bundesplatz Kürzung beim Femizid-Schutz

Stunden vor StänderatsdebatteDemo kritisiert auf Bundesplatz Kürzung beim Femizid-Schutz

Drei Schicksale im Fokus. Warum töten Männer ihre Frauen?

Drei Schicksale im FokusWarum töten Männer ihre Frauen?

Nach Nein zu Extra-Million für Frauenschutz. Volksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend

Nach Nein zu Extra-Million für FrauenschutzVolksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend

Meistgelesen

Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen
Hohe Freiheitsstrafen für zwei Brüder wegen Femizid
Dieses Comeback ist die schönste Überraschung des Ski-Winters