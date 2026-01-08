Wer in Deutschland nahe der Schweizer Grenze unterwegs ist, läuft Gefahr, im Schweizer Mobilfunknetz in der Kostenfalls zu landen. (Symbolbild) Bild: Niklas Graeber/dpa

Auch ohne Grenzübertritt wird das Schweizer Mobilfunknetz für manche Handynutzer in Deutschland zur Kostenfalle. Nun fordern deutsche Politiker eine Lösung des Roaming-Problems.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer in an der deutschen Grenze zur Schweiz sein Handy nutzt, läuft durch Roaming Gefahr, in eine Kostenfalle zu tappen.

Auch ohne Grenzübertritt drohen durch die automatische Nutzung des Schweizer Mobilfunknetzes hohe Handyrechnungen.

Deutsche Politiker in Baden-Württemberg wollen das Problem nun angehen und fordern eine Lösung. Mehr anzeigen

Eigentlich hat man sein Smartphone nur wie gewohnt genutzt, doch dann folgt eine horrende Rechnung: Nicht selten droht Handynutzern in Deutschland in Grenznähe zur Schweiz eine Kostenfalle. Denn auch wer die Grenze gar nicht übertritt, begibt sich durch die automatische Nutzung des Schweizer Mobilfunknetzes in Roaming-Gefahr.

Moderne Smartphones wählen sich automatisch in das stärkste verfügbare Netz ein. Für alle, die die manuelle Netzauswahl nicht aktiviert haben, kann das in Grenzregionen bedeuten, dass ein Gerät plötzlich über einen Schweizer Mobilfunkanbieter läuft. Weil die Schweiz nicht Teil der EU-Roaming-Regelung ist, drohen dabei hohe Gebühren – besonders beim Surfen, Streamen oder bei der Nutzung von sozialen Netzwerken.

Deutsche Politiker fordern Lösung des Problems

Wer sich also etwa in Südbaden oder am Bodensee aufhält, steht mitunter schneller im Schweizer Mobilfunknetz, als ihm lieb ist. Im Bundesland Baden-Württemberg warnt die Verbraucherzentrale schon länger, dass selbst nur «ein Aufenthalt in der Grenzregion für Mobilfunkkunden zu einer teuren Kostenfalle werden» könne. Berichte über hohe Rechnungen tauchen seit Jahren regelmässig auf. In deutschen Medien ist von der «Kostenfalle Schweiz» die Rede.

Ein Problem, das nun sogar die deutsche Politik interessiert

FDP-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg haben einen Antrag eingereicht, mit dem sie die Landesregierung zu einer detaillierten Lagebeurteilung auffordern, wie auch «Blick» berichtet. Im Zentrum steht die Frage, «wie gross die Landesregierung das Problem einschätzt, dass Mobiltelefone in Grenznähe automatisch mit den Mobilfunknetzen auf der Schweizer Seite verbunden werden, wodurch für Verbraucherinnen und Verbraucher unvorhergesehene Kosten entstehen können».

EU-Roaming für die Schweiz?

Gerade im Süden Deutschlands sähe man es seit Längerem gern, die Schweiz in das EU-Roaming-System einzubinden. Baden-Württemberg zählt rund elf Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und ist wirtschaftlich eng mit der Schweiz verflochten. Viele Menschen pendeln täglich über die Grenze oder halten sich regelmässig in der Region auf.

In der sogenannten Schweiz-Strategie des Landes heisst es, «für die Bürgerinnen und Bürger sind Verbesserungen im grenzüberschreitenden Mobilfunk wichtig». Doch wie realistisch dieses Vorhaben ist, erscheint zunehmend offen.

Denn in Bern stösst ein Beitritt derzeit auf Zurückhaltung. Der Bundesrat empfahl kürzlich, einen parlamentarischen Vorstoss für einen Beitritt zum EU-Abkommen «Roam Like at Home» abzulehnen. Entsprechende Gespräche seien momentan «nicht opportun».

Genau diese ablehnende Haltung greift der Antrag der deutschen Politiker auf. Die FDP will wissen, ob und wie sich das Land weiterhin für ein Abkommen einsetzen will – «angesichts der jüngsten, ablehnenden Haltung des Schweizer Bundesrates».