Ueli Maurer tritt an AfD-Veranstaltung auf – und unterstützt Weidel

Solong Als ehemaliger Bundesrat gehört sich so etwas nicht. Aber er zeigt damit ganz klar was er für eine Einstellung hat. Schade kann man einem solchen Altbundesrat die Rente nicht streichen. Verdient hat er sie auf jeden Fall nicht.

Pau Solong Seine Einstellung ist fein. Ein senkrechter Schweizer steht zur Rede- und Meinungsfreiheit. Und etwas anderes hat er nicht gesagt.

cobe Solong Deine Sozialhilfe sollte auch gestrichen werden 😜

Rodeustiff23 Warum mischt sich ein ehemaliger SVP-Bundestat in den Wahlkampf von Deutschland ein??? Ich dachte, wir seien neutral!!

Pau Rodeustiff23 Was hat das Aussprechen von Glückwünschen zu Mut mit *Einmischen" in die Wahlen zu tun?? Nur weil ich Ihnen Glück wünsche zu Ihrer nächsten Klausur oder Prüfung, will dies nicht heissen, dass ich mich in Ihre Lösungsfindung einmische.

Ich will ja nicht der Schuldige sein, wenn Sie "durchrasseln"

Friekauppau29 Rodeustiff23 Hat doch mit neutral nichts am Hut, da kann jeder seine Meinung dazu sagen!

Bohnenstange Der Trychler, Weidel- und wohl auch Trump-Fan… 🙈

Pascal1901 Rechtigi Istellig, d Alice för Dütschland🙌🙌

Steukau21 Tragisch, im Hinblick was vor 90 Jahren seinen Anfang nahm. Die Hiltlerära begann. De Ueli tut mir leid.

Friekauppau29 Steukau21 Was hat das mit Hitler am Hut überhaupt nichts so ein Schwachsinn.

aucheineMeinung Das wahre Gesicht der SVP. Was wenn sich ein deutscher Politiker in den Wahlkampf in der Schweiz einmischen würde? Ein Aufschrei der SVP wäre gewiss.

Ueli Maure ist da nicht allein. Weite Kreise der Führungsetage der SVP teilen seine Ansichten. Immer wieder werden verbale Ausfälle mit Meinungs-und Redefreiheit bagatelisiert. Diese wird allerdingsnur für die eigene Meinung reklamiert, Unbotsmässige Meinungen anderer werden da schnell verunglimpft oder nach Möglichkeit unterdrückt. Beispiel die Stellungnahme der Kirchen zur Konzerverantwortungsinitiative.

Rudolph Ich finde es gut was Maurer sagt, was Redefreiheit ist. Wenn man sieht was der Herr Merz zwei Gesichter hat und das Deutschevolk hinter geht, geht schon unter Kasperletheater. Maurer hat seine Arbeit gut gemacht, jeder der meckert sollte selber mal ein solches Amt ausführen.. ja ...dann sehen wir dann....

PWaldner Rudolph Ich bin nicht der Meinung, dass Merz 2 Gesichter hat. Er hat nur (endllich!) gemerkt, dass seine früheren Aussagen, wonach die CDU nie mit der AfD zusammenarbeiten würde, der SPD und den Grünen die Möglichkeit eröffnet hat, die CDU zu gängeln. SPD und Grüne sind (momentan) zusammen mit den anderen linken Parteien im Rat stärker, als die CDU/CSU alleine (!). Wenn die CDU also keine Anträge mehr stellen darf, die den Linken nicht passen, aber womöglich von der AfD angenommen würden, so dass eine Parlamentsmehrheit (!) für den CDU/CSU-Antrag entsteht, ist das die Devastion der Demokratie per se.

trackmac Auch einer der nie hätte Bundesrat werden dürfen. Versteht heute noch nicht was Neutralität ist, nur weiter so aber dann nicht meckern wenn aus dem Ausland Einfluss auf die Schweiz ausgeübt wird. Ein gutes Beispiel, dass man eben nie neutral sein kann, viele in Bern haben das anscheinend noch nicht kappiert, einfach peinlich ... .. .

robbingwood0815 Rente weg, Trychle her – und ab auf die Alp mit diesem «Altbundesratlosen Volxvertreter»

cobe robbingwood0815 Sozialhilfe weg ... bei dir notabene 😂

Zeutiozau35 Ueli Maurer ist mit seiner Sympatie mit Video zur deutschen AfD nicht mehr tragbar für die SVP. Er gehört aus der Partei ausgeschlossen!

Friekauppau29 Zeutiozau35 Die AFD ist klar die beste Partei.

Hanno Friekauppau29 Ist klar die beste Partei um eine Diktatur einzuführen! Braunmann.

Friekauppau29 Das ist super, dass er die AFD unterstützt ist ja klar die beste Partei in Deutschland.

Boy Uns Ueli isch scho rächt. U wo ner Rächt het, het er Rächt...

Glariisli Diese Verharmlosung der Person Alice Weidel und der AFD löst bei mir eine Fremdschämreaktion aus. So ein Verhalten und die Einmischung in die Politik eines unserer Nachbarländer ist eines ehemaligen Bundesrates unwürdig. Gerade von jemandem, dem eine solche Einmischung in die Schweizer Politik gar nicht gefallen würde.

PWaldner Glariisli Was er tut und sagt belegt nur, dass er frei ist. Meinungs- und Redefreiheit ist auch das Recht eines ehemaligen Bundesrates. Zwar sollte er durchaus etwas diplomatischer sein, als die "Normalbürger", aber letztlich nur in der Ausdrucksweise. Was Maurer hier gesagt hat, war durchaus in Ordnung. Vielleicht empfinden das viele Deutsche nicht so, weil dort sogleich ein Shitstorm losbricht, wenn einer nicht die Meinung des Mainstreams vertritt; die Redefreiheit scheint mir in Deutschland massiv eingeschränkt.

Stenneket87 Im Vergleich der beiden Parteiprogramme steht die SVP eher rechts der AfD, ist aber seit 1959 im Bundesrat. Die Schweiz steht noch. SVP und Sozis streiten wacker im Bundeshaus und trinken abends zusammen Bier. Wo ist das Problem?

Urszli Stenneket87 Das Problem liegt im Gedankengut unzähliger AfD-Sympathisanten: Brauner gehts kaum. Und das ist brandgefährlich.

cobe Von der Afd wird sich ab März niemand mehr distanzieren können. Die Menschen haben genug nach den vielen Jahren der Misswirtschaft und der verfehlten Asylpolitik.

Bichafled57 Zuerst Treichler, dann CS-Debackel und als Tüpfchen auf dem i noch Alice Weidel. Wie ist ihr Gesundheitszustand Herr Maurer?

Veufrorieth23 Ja. Die AFD ist eine demokratisch gewählte Partei. Trotzdem ist es ein nicht schickliches Verhalten eines ehemaligen Bundesrates. Bildung hätte er sicherlich genug erhalten, um die Zeichen der Weltgeschichte zu erkennen.