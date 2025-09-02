ESAF-Holzmuni Max zieht nach Andermatt UR um – und erhält neuen Namen

Der ESAF-Holzmuni Max soll künftig in Andermatt UR zu stehen kommen. Bild: Keystone

Der 20 Meter hohe ESAF-Holzstier Muni Max zieht nach Andermatt UR um und soll künftig auf dem Nätschen als Touristenattraktion aufgestellt werden. Dafür bekommt er auch einen neuen Namen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Muni Max wird künftig auf dem Nätschen oberhalb von Andermatt UR als Touristenattraktion dienen.

Der 20 Meter hohe Holzstier vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) soll das neue Wahrzeichen des Kantons Uri sein und bekommt dafür den neuen Namen «Max der Uristier».

Ab nächster Woche soll der Abbau beginnen. Noch vor dem Winter soll der Umzug dann vollzogen sein. Mehr anzeigen

Muni Max vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) wird künftig auf dem Nätschen oberhalb von Andermatt UR zu sehen sein. Der über 20 Meter hohe Holzstier soll als Touristenattraktion in Andermatt aufgestellt werden.

Für die Aufstellung in Uri wird der 182 Tonnen schwere Holzstier angepasst. Der Name wird für die lokale Tradition geändert: Aus «Muni Max» wird «Max der Uristier», wie Franz-Xaver Simmen, Präsident des Vereins «Max der Uristier», auf Anfrage von Keystone-SDA am Dienstag bestätigte.

Zudem werde ein traditioneller roter Nasenring aus Mondholz aus dem Gruonwald bei den Eggbergen angebracht. Zuerst hatte «20 Minuten» über den Umzug des Holzstiers nach Andermatt berichtet.

Neues Wahrzeichen des Kantons Uri

Der Stier soll künftig von innen besichtigt werden können. Vier Etagen werden über einen Lift erschlossen, ein Teil der Fläche bleibe kostenlos zugänglich, während die Einnahmen aus den kostenpflichtigen Bereichen vor allem dem Unterhalt dienen.

Simmen sagt, zahlreiche private Unternehmen aus Uri und der Zentralschweiz hätten wesentlich zur Realisierung beigetragen. In den Projektunterlagen ist von 15 Investorinnen und Investoren die Rede. Im fünfköpfigen Vorstand ist unter anderem der Urner Landammann Christian Arnold (SVP) vertreten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,85 Millionen Franken, davon 1,2 Millionen Franken für den Erwerb des Holzstiers. Der Rest entfalle auf Ausbau, Montage und Einrichtung für die dauerhafte Nutzung. Der Stier soll noch vor dem Winter in Andermatt stehen und als neues Wahrzeichen des Kantons Uri dienen.

«Wir planen, möglichst bald das Baugesuch einzureichen», sagte Simmen gegenüber Keystone-SDA. Ab nächster Woche werde mit dem Abbau des Holzstiers in Mollis GL begonnen.

Politisch gibt der Holzstier im Kanton Uri ebenfalls zu reden. Landrat Franz Gisler (Mitte) hat am Dienstag eine Kleine Anfrage an den Regierungsrat gerichtet. Er will unter anderem klären, ob öffentliche Mittel eingesetzt werden, welchen Zweck der Stier erfüllt und wo sowie in welchem Zeitraum er aufgestellt werden soll.