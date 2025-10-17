Horror-Crash mit drei Fahrzeugen – Frau lebensbedrohlich verletzt

Zwei Autos und ein Lastwagen waren in den Unfall involviert. Kapo SG

Auf der Umfahrung Bazenheid SG ist es am Freitagmittag zu einer schweren Frontalkollision gekommen. Zwei Autos prallten aufeinander, danach fuhr ein Lastwagen in eines der Fahrzeuge. Eine 79-jährige Frau wurde lebensbedrohlich verletzt und von der Rega ins Spital geflogen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagmittag die Umfahrung Bazenheid SG lahmgelegt. Kurz vor 11.30 Uhr kam es zwischen dem Anschluss Bräägg und Lütisburg zu einer Frontalkollision zweier Autos, in die auch ein Lastwagen involviert war, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 20-jährige Frau beim Anschluss Bräägg auf die H16 in Richtung Lütisburg und geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalcrash mit dem entgegenkommenden Auto einer 79-jährigen Lenkerin. Eine nachfolgende Lastwagenfahrerin konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ins Unfallfahrzeug der älteren Frau.

Die 79-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Sie musste vor Ort reanimiert und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen werden. Die 20-jährige mutmassliche Unfallverursacherin wurde unbestimmt verletzt und per Rettungsdienst hospitalisiert. Die Lastwagenfahrerin blieb unverletzt.

An beiden Autos entstand Totalschaden, am Lastwagen mehrere tausend Franken Sachschaden. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, die Staatsanwaltschaft, Rettungsdienste, die Rega sowie die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg und die Strassenrettung des Sicherheitsverbunds Region Wil.

Die Umfahrung Bazenheid blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet; für den Schwerverkehr war die Route aufgrund einer Gewichtsbeschränkung nicht passierbar.

Die Unfallstelle befindet sich auf einem Abschnitt der H16 ohne Mittellinien-Poller, unmittelbar neben dem Anschluss Bräägg. Die Unfallursache wird unter Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen untersucht.