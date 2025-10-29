  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Graubünden sucht per App Hoteliers kämpfen um Personal für die Wintersaison

Lea Oetiker

29.10.2025

Laut BAK Economics dürfte das Wintergeschäft erneut stark ausfallen, auch wenn die Übernachtungszahlen nur leicht steigen.
Laut BAK Economics dürfte das Wintergeschäft erneut stark ausfallen, auch wenn die Übernachtungszahlen nur leicht steigen.
sda (Archivbild)

Die Schweizer Hotellerie startet optimistisch in die Wintersaison, kämpft aber weiterhin mit Fachkräftemangel. Besonders in Graubünden und im Wallis sollen neue Ideen helfen, die Personallücken zu schliessen.

Redaktion blue News

29.10.2025, 22:07

29.10.2025, 22:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bald steht die Skisaison vor der Tür, Sorgen bereitet der Hotelbranche aber weiterhin spürbarer Personalmangel.
  • Um Personal zu gewinnen, setzt Graubünden auf neue Wege: eine Vermittlungsplattform.
  • Vor allem junge Menschen aus Spanien oder Argentinien würden nach Arbeit im Ausland suchen.
Mehr anzeigen

Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm der Start in die Skisaison. Laut BAK Economics dürfte das Wintergeschäft erneut stark ausfallen, auch wenn die Übernachtungszahlen nur leicht steigen. Sorgen bereitet der Hotellerie aber der weiterhin spürbare Personalmangel. In Graubünden und im Berner Oberland rechnen die Betriebe mit einer Fachkräftelücke von rund fünf Prozent, im Wallis gar mit bis zu zehn Prozent.

Um Personal zu gewinnen, setzt Graubünden auf neue Wege: Eine Vermittlungsplattform nach dem Prinzip einer Dating-App soll helfen, Stellen rascher zu besetzen. Rund 30 Betriebe aus Hotellerie, Gastronomie und Bergbahnbranche machen bei dem Pilotprojekt mit, wie «Blick» schreibt.

Vor allem junge Menschen aus Spanien oder Argentinien würden nach Arbeit im Ausland suchen. Oftmals aber ohne relevante Berufserfahrung und ohne Deutsch- oder Englischkenntnisse. Einige Personallücken, beispielsweise im Housekeeping, können so geschlossen werden. Im Kanton Graubünden stellt man zudem eine Zunahme von jungen Bewerbern aus Deutschland fest. In der Westschweiz können vermehrt Leute aus Frankreich für ein paar Monate verpflichtet werden.

Hotels locken mit Zusatzleistungen

Viele Hotels locken zudem mit Zusatzleistungen: vergünstigtes Essen, Gratisangebote im Spa oder Fitness, geregelte Arbeitszeiten, höhere Löhne oder bereitgestellte Unterkünfte. Um dennoch effizient zu bleiben, bündeln manche Betriebe ihre Ressourcen – etwa indem Gäste an bestimmten Abenden gemeinsam in einem Hotel essen, während andere Küchen geschlossen bleiben.

In den umsatzstarken Wochen um Weihnachten versuchen viele Häuser, zusätzlich lokale Aushilfen zu gewinnen. «Ansonsten entgeht den Betrieben wichtiger Umsatz», sagt Hotelier Olivier Andenmatten, Co-Präsident des Walliser Hotelier-Vereins, zu «Blick». Der Fachkräftemangel treibt die Kosten allerdings nach oben: Für erfahrene Köche werden inzwischen bis zu zehn Prozent mehr bezahlt. Im Berner Oberland dürften die Preise stabil bleiben, während Graubünden und das Wallis leichte Erhöhungen erwarten.

Meistgelesen

Basel arbeitet am dritten Treffer – findet der FCZ noch einen Weg zurück?
NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab
Bilderlüge im Weissen Haus – wie Trump Chaos erfindet, um Stärke zu zeigen
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf
UNO: «Beispiellose Zerstörung» in Jamaika ++ Hurrikan nimmt Kurs auf die Bahamas