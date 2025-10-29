Laut BAK Economics dürfte das Wintergeschäft erneut stark ausfallen, auch wenn die Übernachtungszahlen nur leicht steigen. sda (Archivbild)

Die Schweizer Hotellerie startet optimistisch in die Wintersaison, kämpft aber weiterhin mit Fachkräftemangel. Besonders in Graubünden und im Wallis sollen neue Ideen helfen, die Personallücken zu schliessen.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bald steht die Skisaison vor der Tür, Sorgen bereitet der Hotelbranche aber weiterhin spürbarer Personalmangel.

Um Personal zu gewinnen, setzt Graubünden auf neue Wege: eine Vermittlungsplattform.

Vor allem junge Menschen aus Spanien oder Argentinien würden nach Arbeit im Ausland suchen. Mehr anzeigen

Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm der Start in die Skisaison. Laut BAK Economics dürfte das Wintergeschäft erneut stark ausfallen, auch wenn die Übernachtungszahlen nur leicht steigen. Sorgen bereitet der Hotellerie aber der weiterhin spürbare Personalmangel. In Graubünden und im Berner Oberland rechnen die Betriebe mit einer Fachkräftelücke von rund fünf Prozent, im Wallis gar mit bis zu zehn Prozent.

Um Personal zu gewinnen, setzt Graubünden auf neue Wege: Eine Vermittlungsplattform nach dem Prinzip einer Dating-App soll helfen, Stellen rascher zu besetzen. Rund 30 Betriebe aus Hotellerie, Gastronomie und Bergbahnbranche machen bei dem Pilotprojekt mit, wie «Blick» schreibt.

Vor allem junge Menschen aus Spanien oder Argentinien würden nach Arbeit im Ausland suchen. Oftmals aber ohne relevante Berufserfahrung und ohne Deutsch- oder Englischkenntnisse. Einige Personallücken, beispielsweise im Housekeeping, können so geschlossen werden. Im Kanton Graubünden stellt man zudem eine Zunahme von jungen Bewerbern aus Deutschland fest. In der Westschweiz können vermehrt Leute aus Frankreich für ein paar Monate verpflichtet werden.

Hotels locken mit Zusatzleistungen

Viele Hotels locken zudem mit Zusatzleistungen: vergünstigtes Essen, Gratisangebote im Spa oder Fitness, geregelte Arbeitszeiten, höhere Löhne oder bereitgestellte Unterkünfte. Um dennoch effizient zu bleiben, bündeln manche Betriebe ihre Ressourcen – etwa indem Gäste an bestimmten Abenden gemeinsam in einem Hotel essen, während andere Küchen geschlossen bleiben.

In den umsatzstarken Wochen um Weihnachten versuchen viele Häuser, zusätzlich lokale Aushilfen zu gewinnen. «Ansonsten entgeht den Betrieben wichtiger Umsatz», sagt Hotelier Olivier Andenmatten, Co-Präsident des Walliser Hotelier-Vereins, zu «Blick». Der Fachkräftemangel treibt die Kosten allerdings nach oben: Für erfahrene Köche werden inzwischen bis zu zehn Prozent mehr bezahlt. Im Berner Oberland dürften die Preise stabil bleiben, während Graubünden und das Wallis leichte Erhöhungen erwarten.