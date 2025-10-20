Hüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt

Die Muttseehütte ist ein beliebtes Wanderziel. KEYSTONE

Nach dem Rückzug ihrer Vorgängerin wegen Social-Media-Touristen wagen Rahel Koller und Cornel Ledergerber den Neustart auf der Muttseehütte. Die ersten Wochen waren hart – doch die beiden ziehen nach ihrer Premierensaison eine positive Bilanz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Abgang von Claudia Freitag führen neu Rahel Koller und Cornel Ledergerber die Muttseehütte.

Trotz Gästeansturm, Wetterkapriolen und Doppelbelastung sprechen sie von einer gelungenen Saison.

Wildcampen sei kein grosses Problem mehr – dank klarer Regeln und besserer Kommunikation. Mehr anzeigen

Ein Jahr nach dem abrupten Rückzug der früheren Hüttenwartin Claudia Freitag, die sich über respektlose Social-Media-Touristen beklagte, hat die Muttseehütte im Glarnerland wieder Ruhe gefunden. Das neue Wirtepaar Rahel Koller und Cornel Ledergerber blickt auf eine fordernde, aber erfolgreiche erste Saison zurück.

«Am Anfang war es brutal – von null auf hundert», sagt Ledergerber rückblickend gegenüber der «Südostschweiz». Schon am ersten Wochenende Mitte Juni sei die Hütte überrannt worden. Doch statt Frust blieb Motivation: «Die Gäste waren verständnisvoll, das half uns enorm.»

Die beiden kennen die SAC-Welt seit Jahren – erst als Gäste, dann als Aushilfen und Kursteilnehmer. Dass sie ausgerechnet die Muttseehütte übernehmen würden, sei eine spontane Entscheidung gewesen. «Wir wussten, es wird anstrengend, aber wir wollten die Herausforderung», sagt Koller, die nebenbei als schulische Heilpädagogin arbeitet. Ihr Partner ist Leiter Rechnungswesen und Informatik bei den Gerichten St. Gallen.

Ehemalige Hüttenwartin schmiss vor einem Jahr hin

Trotz wechselhaftem Sommer zählten sie rund 2500 Übernachtungen, deutlich mehr als im Vorjahr. Das Paar führt den Zuwachs auch auf das neue Wildcamping-Verbot zurück, das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eingeführt wurde. «Das Schild bei der Seilbahn wirkt Wunder», sagt Ledergerber. «Viele wollen einfach gute ‹Vibes› – und eine schöne Aussicht.»

Insgesamt zieht das Duo eine zufriedene Bilanz: «Die vielen positiven Rückmeldungen zu Essen und Atmosphäre haben uns berührt.» Die Muttseehütte bleibt für Tagesgäste vorerst offen, während Koller und Ledergerber die Anlage winterfest machen. Ende Juni 2026 wollen sie wieder öffnen – «voll motiviert».

Claudia Freitag, die damalige Hüttenwartin, schmiss vor rund einem Jahr nach vier Jahren hin – erschöpft vom Ansturm schlecht ausgerüsteter Instagram-Touristen, von steigenden Ansprüchen und dem Wildcamping-Chaos rund um den beliebten Muttenchopf.

«Die Arbeit braucht viel Energie, die ich nicht zurückholen kann», sagte sie damals.