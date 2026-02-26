Hund «Diego» wurde vorübergehend ins Tierheim gebracht. Facebook

Als sein Besitzer mit einem gebrochenen Oberschenkel ins Spital gebracht wird, läuft Hund Diego dem Krankenwagen hinterher – kilometerweit. Erst nach 24 Stunden wird der Vierbeiner mehr als 20 Kilometer entfernt wiedergefunden.

Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Provinz Salerno rannte ein Hund kilometerweit hinter dem Krankenwagen seines verletzten Besitzers her.

Am Spital durfte er nicht hinein und verschwand danach spurlos.

Nach einer gross angelegten Suche wurde er über 20 Kilometer entfernt aufgefunden und in Sicherheit gebracht. Mehr anzeigen

Eine Geschichte, die viele bewegt: In der italienischen Provinz Salerno hat ein Hund eindrücklich gezeigt, was Treue bedeutet. Wie unter anderem «TGcom24» berichtet, folgte der Vierbeiner namens Diego dem Krankenwagen seines verletzten Besitzers über mehrere Kilometer hinweg bis zum Spital.

Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist und mit Diego in San Marzano sul Sarno lebt, hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschliessend mit eingeschaltetem Blaulicht ins Spital Umberto I in Nocera Inferiore.

Für Diego war klar: Er wollte seinen Freund nicht allein lassen. Kaum setzte sich der Krankenwagen in Bewegung, begann der Hund loszurennen – und verlor das Fahrzeug nicht aus den Augen. Trotz der grossen Distanz erreichte er erschöpft, aber offenbar erleichtert das Spital.

Dort versuchte er sogar, in die Notaufnahme zu gelangen, um bei seinem Besitzer zu bleiben. Aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen wurde ihm der Zutritt jedoch verwehrt. Die Situation war hektisch, Diego blieb draussen – und verschwand kurze Zeit später.

Hund wurde vorübergehend ins Tierheim gebracht

Die Nachricht vom verschwundenen Hund verbreitete sich rasch und löste eine Suchaktion aus. Rund 24 Stunden nach seinem Verschwinden wurde Diego schliesslich in Castellammare di Stabia gesichtet – mehr als 20 Kilometer vom Spital entfernt. Ein Mann erkannte ihn und brachte ihn in Sicherheit.

Der Hund wurde vorübergehend in ein Tierheim gebracht, wo er nun versorgt wird. Sein Aufenthalt dort soll jedoch nur von kurzer Dauer sein: Sobald sein Besitzer das Spital verlassen kann, sollen die beiden wieder vereint werden.

Eine Geschichte, die zeigt, wie stark die Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann – selbst über viele Kilometer hinweg.