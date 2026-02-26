  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Diego wollte bei Besitzer bleiben Hund läuft Ambulanz 20 Kilometer hinterher

ai-scrape

26.2.2026 - 08:23

Hund «Diego» wurde vorübergehend ins Tierheim gebracht.
Hund «Diego» wurde vorübergehend ins Tierheim gebracht.
Facebook

Als sein Besitzer mit einem gebrochenen Oberschenkel ins Spital gebracht wird, läuft Hund Diego dem Krankenwagen hinterher – kilometerweit. Erst nach 24 Stunden wird der Vierbeiner mehr als 20 Kilometer entfernt wiedergefunden.

Sara Matasci

26.02.2026, 08:23

26.02.2026, 11:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Provinz Salerno rannte ein Hund kilometerweit hinter dem Krankenwagen seines verletzten Besitzers her.
  • Am Spital durfte er nicht hinein und verschwand danach spurlos.
  • Nach einer gross angelegten Suche wurde er über 20 Kilometer entfernt aufgefunden und in Sicherheit gebracht.
Mehr anzeigen

Eine Geschichte, die viele bewegt: In der italienischen Provinz Salerno hat ein Hund eindrücklich gezeigt, was Treue bedeutet. Wie unter anderem «TGcom24» berichtet, folgte der Vierbeiner namens Diego dem Krankenwagen seines verletzten Besitzers über mehrere Kilometer hinweg bis zum Spital.

Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist und mit Diego in San Marzano sul Sarno lebt, hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschliessend mit eingeschaltetem Blaulicht ins Spital Umberto I in Nocera Inferiore.

Für Diego war klar: Er wollte seinen Freund nicht allein lassen. Kaum setzte sich der Krankenwagen in Bewegung, begann der Hund loszurennen – und verlor das Fahrzeug nicht aus den Augen. Trotz der grossen Distanz erreichte er erschöpft, aber offenbar erleichtert das Spital.

Dort versuchte er sogar, in die Notaufnahme zu gelangen, um bei seinem Besitzer zu bleiben. Aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen wurde ihm der Zutritt jedoch verwehrt. Die Situation war hektisch, Diego blieb draussen – und verschwand kurze Zeit später.

Hund wurde vorübergehend ins Tierheim gebracht

Die Nachricht vom verschwundenen Hund verbreitete sich rasch und löste eine Suchaktion aus. Rund 24 Stunden nach seinem Verschwinden wurde Diego schliesslich in Castellammare di Stabia gesichtet – mehr als 20 Kilometer vom Spital entfernt. Ein Mann erkannte ihn und brachte ihn in Sicherheit.

Der Hund wurde vorübergehend in ein Tierheim gebracht, wo er nun versorgt wird. Sein Aufenthalt dort soll jedoch nur von kurzer Dauer sein: Sobald sein Besitzer das Spital verlassen kann, sollen die beiden wieder vereint werden.

Eine Geschichte, die zeigt, wie stark die Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann – selbst über viele Kilometer hinweg.

Meistgelesen

«Null Ahnung» – SP-Doyen geht frontal auf eigene Partei los
Børge Brende tritt nach Epstein-Enthüllungen als WEF-Chef zurück
Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren
Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit
Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH

Mehr Nachrichten

Politik. Polen erhöht Verteidigungsausgaben auf fast fünf Prozent

PolitikPolen erhöht Verteidigungsausgaben auf fast fünf Prozent

Afghanistan. UN-Frauenorganisation «zutiefst besorgt» über Taliban-Dekret

AfghanistanUN-Frauenorganisation «zutiefst besorgt» über Taliban-Dekret

Politik. Nordkoreas Kim droht Seoul – Signalisiert Dialogbereitschaft mit USA

PolitikNordkoreas Kim droht Seoul – Signalisiert Dialogbereitschaft mit USA