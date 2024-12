Der Hund musste im Anschluss wegen eingeatmetem Rauchgas behandelt werden. X/Schutz und Rettung Bern

In Bern hat am Montag eine Wohnung Feuer gefangen. Ein Hund war der erste, der die Flammen bemerkte – zum Glück für die schlafende Bewohnerin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Berner Beundenfeldquartier hat sich am frühen Montagmorgen ein Brand ereignet.

Dabei hat ein Hund seine Besitzerin gerade noch rechtzeitig aus dem Schlaf gerissen.

Das Tier ist durch den eingeatmeten Rauch verletzt worden. Mehr anzeigen

In der Stadt Bern ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. «Kurz vor 4.30 Uhr hat die Berufsfeuerwehr die Meldung über ein Feuer im Beundenfeldquartier erhalten», bestätigt ein Sprecher von Schutz und Rettung Bern auf Anfrage von blue News.

Der Brand habe schnell gelöscht werden können. Dass der Vorfall ohne schwerwiegende Folgen bleibt, ist aber dem Hund der Bewohnerin zu verdanken. Das Tier weckte die Frau gerade noch rechtzeitig – und rettete ihr damit vermutlich das Leben.

Wohnungsbrand – Hund warnt Bewohnerin:

Die Berufsfeuerwehr löscht den Brand im Beudenfeldquartier rasch. Eine Frau rettete sich rechtzeitig ins Freie – ihr Hund hatte sie geweckt und ihr vermutlich das Leben gerettet. Der Rettungsdienst betreute den verletzten Hund. pic.twitter.com/J4iJNNgC8t — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) December 17, 2024

Nach Angaben der Frau sei der Hund ganz unruhig gewesen, bis sie schliesslich aufwachte. Bei seiner Rettungsaktion hat der Hund allerdings auch Rauchgas eingeatmet. «Der Rettungsdienst betreute den verletzten Hund vor Ort und brachte ihn in ein Tierspital», sagt der Sprecher.