Lieferwagen fuhr einfach weiter Als das Mädchen nach dem überfahrenem Hund schaute, biss er sie

Dominik Müller

12.9.2025

Die Luzerner Polizei sucht nach einem Lieferwagen-Lenker.
Die Luzerner Polizei sucht nach einem Lieferwagen-Lenker.
Symbolbild: Luzerner Polizei

Im Luzerner Stadtkreis Littau ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lieferwagen überfuhr einen Hund. Das schwerverletzte Tier biss im Anschluss das Mädchen.

Dominik Müller

12.09.2025, 13:43

12.09.2025, 14:02

Ein Mädchen mit einem Hund überquerte am Montag im Luzerner Stadtteil Littau die Cheerstrasse beim Fussgängerstreifen neben der Einmündung der Grubenstrasse. Dabei bog ein heller Lieferwagen von der Grubenstrasse in die Cheerstrasse ein, ohne beim Fussgängerstreifen anzuhalten, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Mädchen konnte demnach rechtzeitig ausweichen. Der Hund wurde jedoch vom Lieferwagen überfahren. Als sich das Mädchen anschliessend um den verletzten Hund kümmern wollte, biss dieser das Mädchen und verletzte es ebenfalls.

Das Kind wurde durch Angehörige in ärztliche Behandlung gebracht. Der Hund musste aufgrund seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Der Lieferwagen fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Luzerner Polizei sucht den Lenker oder die Lenkerin des hellen Lieferwagens, welcher weiter in Richtung Littauerboden gefahren sei, oder Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können.

