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«Wohnraum für alle» Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Luxussanierungen

Gabriela Beck

30.5.2026

Wohndemo in Zürich
Wohndemo in Zürich. Schon kurz vor dem Start der Wohndemo in Zürich haben sich viele Personen vor Ort versammelt.

Schon kurz vor dem Start der Wohndemo in Zürich haben sich viele Personen vor Ort versammelt.

Bild: blue News

Wohndemo in Zürich. Unterschiedliche Menschen nehmen an der Demo teil: von Alt bis sehr jung, auch viele Familien.

Unterschiedliche Menschen nehmen an der Demo teil: von Alt bis sehr jung, auch viele Familien.

Bild: blue News

Wohndemo in Zürich. Die Stimmung ist sehr friedlich, es läuft Musik.

Die Stimmung ist sehr friedlich, es läuft Musik.

Bild: blue News

Wohndemo in Zürich
Wohndemo in Zürich. Schon kurz vor dem Start der Wohndemo in Zürich haben sich viele Personen vor Ort versammelt.

Schon kurz vor dem Start der Wohndemo in Zürich haben sich viele Personen vor Ort versammelt.

Bild: blue News

Wohndemo in Zürich. Unterschiedliche Menschen nehmen an der Demo teil: von Alt bis sehr jung, auch viele Familien.

Unterschiedliche Menschen nehmen an der Demo teil: von Alt bis sehr jung, auch viele Familien.

Bild: blue News

Wohndemo in Zürich. Die Stimmung ist sehr friedlich, es läuft Musik.

Die Stimmung ist sehr friedlich, es läuft Musik.

Bild: blue News

Steigende Mieten, Luxussanierungen und Kündigungen sorgen in Zürich für Unmut: Mehrere hundert Menschen sind am Samstag auf die Strasse gegangen und forderten bezahlbaren Wohnraum.

Redaktion blue News

30.05.2026, 18:44

30.05.2026, 18:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hunderte demonstrieren in Zürich für bezahlbaren Wohnraum.
  • Die Teilnehmenden kritisieren Luxussanierungen und Massenkündigungen.
  • Die Organisatoren forderten Massnahmen gegen Verdrängung und Wohnungsnot.
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Mehrere hundert Personen sind am Samstagnachmittag in Zürich auf die Strasse gegangen, um gegen die angespannte Wohnsituation zu protestieren. Die bewilligte Demonstration stand unter dem Motto «Wohnraum für alle!» und führte vom Hardplatz über mehrere Stadtquartiere bis zur Kasernenwiese. Die Teilnehmenden machten auf die Folgen steigender Mieten und des knappen Wohnungsangebots aufmerksam.

Die Organisatoren kritisieren insbesondere sogenannte Luxussanierungen sowie Massenkündigungen. In vielen Quartieren würden bestehende Wohnhäuser abgerissen oder umfassend saniert, wodurch die Mieten nach der Wiedervermietung deutlich anstiegen. Für zahlreiche Mieterinnen und Mieter werde es dadurch zunehmend schwieriger, bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu finden. Die Demonstrierenden warnten vor einer schleichenden Verdrängung langjähriger Bewohner aus ihren Quartieren.

Auf der Website zur Demonstration begründen die Initianten ihren Protest mit einer zunehmenden Kommerzialisierung des Wohnungsmarktes. Wohnraum werde immer stärker zu einem Objekt von Rendite und Spekulation, während günstige Wohnungen verschwänden. Mit der Kundgebung wollten sie den politischen Druck erhöhen und auf die aus ihrer Sicht prekäre Lage vieler Wohnungssuchender aufmerksam machen.

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