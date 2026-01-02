Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie. 02.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Skiort Crans-Montana gedachten am Donnerstagabend mehrere hundert Personen den Opfern der Brandkatastrophe.

Kerzen und Blumen nahe dem Unglücksort erinnern an die Verstorbenen.

Von den rund 40 Todesopfern konnten viele noch nicht identifiziert werden. Mehr anzeigen

Der Brand in der Bar «La Constellation» in der Neujahrsnacht hat den Walliser Skiort Crans-Montana tief erschüttert. Rund 400 Menschen versammelten sich am Donnerstagabend zu einem Gottesdienst, um der Opfer zu gedenken und Abschied zu nehmen.

Auch nahe dem Unglücksort kamen mehrere hundert Personen zusammen, legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Die Tragödie löste auch im Ausland grosse Bestürzung aus, die Anteilnahme ist gross.

Nach bisherigen Angaben kamen beim Brand 40 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden teils schwer verletzt. Unter den Opfern befinden sich viele junge Menschen. Die Behörden sprechen von einem der schwersten Brandunglücke der letzten Jahre im Wallis. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

