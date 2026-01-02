  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stille nach der Katastrophe Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Fabienne Berner

2.1.2026

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

02.01.2026

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

,

Keystone-SDA, Fabienne Berner

02.01.2026, 16:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Skiort Crans-Montana gedachten am Donnerstagabend mehrere hundert Personen den Opfern der Brandkatastrophe.
  • Kerzen und Blumen nahe dem Unglücksort erinnern an die Verstorbenen.
  • Von den rund 40 Todesopfern konnten viele noch nicht identifiziert werden.
Mehr anzeigen

Der Brand in der Bar «La Constellation» in der Neujahrsnacht hat den Walliser Skiort Crans-Montana tief erschüttert. Rund 400 Menschen versammelten sich am Donnerstagabend zu einem Gottesdienst, um der Opfer zu gedenken und Abschied zu nehmen.

Auch nahe dem Unglücksort kamen mehrere hundert Personen zusammen, legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Die Tragödie löste auch im Ausland grosse Bestürzung aus, die Anteilnahme ist gross.

Nach bisherigen Angaben kamen beim Brand 40 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden teils schwer verletzt. Unter den Opfern befinden sich viele junge Menschen. Die Behörden sprechen von einem der schwersten Brandunglücke der letzten Jahre im Wallis. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mehr zum Thema

Crans-Montana: Neues Video soll Bar-Decke in Flammen zeigen

Crans-Montana: Neues Video soll Bar-Decke in Flammen zeigen

Eine Explosion bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana hat viele Verletzte und angeblich auch Tote gefordert.

01.01.2026

Meistgelesen

Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten
«Werden alles tun, um mitzuhelfen»: Jetzt äussert sich der Wirt
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Schnee-Welle rollt an – schon heute könnte es weiss werden
Video zeigt Ankunft von Brandopfern in Zürich

Mehr aus dem Ressort

Tragödie in Crans-Montana. 19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

Tragödie in Crans-Montana19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

Tragödie in Crans-Montana VS. «Werden alles tun, um mitzuhelfen»: Jetzt äussert sich der Wirt

Tragödie in Crans-Montana VS«Werden alles tun, um mitzuhelfen»: Jetzt äussert sich der Wirt

Brand. Waadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast

BrandWaadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast