Vor einem Berner Fachgeschäft warten Hunderte Menschen auf eine der letzten Sonnenfinsternis-Brillen. Trotz 32 Grad beträgt die Wartezeit rund anderthalb Stunden. Nachschub wird es keinen mehr geben.

Vor dem Fachgeschäft Foto Video Zumstein in Bern warteten am Dienstagnachmittag mehrere hundert Menschen.

Ansturm vor Spektakel Hunderte stehen in Bern für Sonnenfinsternis-Brillen an

Darum geht’s Vor einem Berner Fachgeschäft bildete sich am Dienstag eine rund 200 Meter lange Schlange.

Etwa 300 Menschen hofften bei 32 Grad auf eine der letzten verfügbaren Sonnenfinsternis-Brillen.

Am Mittwoch verdeckt der Mond in der Schweiz je nach Standort zwischen 91 und 93 Prozent der Sonne. Zusammenfassung erstellt mit

Kurz vor der grossen Sonnenfinsternis werden die passenden Schutzbrillen zur Mangelware. Vor dem Fachgeschäft Foto Video Zumstein in Bern warteten am Dienstagnachmittag mehrere hundert Menschen.

Die Schlange zog sich über rund 200 Meter um das gesamte Gebäude, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Gegen 13.45 Uhr standen etwa 300 Personen an. Sie mussten mit einer Wartezeit von ungefähr anderthalb Stunden rechnen.

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Auch Temperaturen von rund 32 Grad hielten die Menschen nicht davon ab. Mitarbeitende achteten darauf, dass sich niemand vordrängelte. Marketingleiter Roy Stahl und eine Kollegin verteilten Schokolade an die Wartenden.

Die letzte Lieferung ist eingetroffen

Das Geschäft hatte gegen 13 Uhr eine letzte Lieferung mit Sonnenfinsternis-Brillen erhalten. Wie lange der Vorrat reichen würde, war zunächst unklar.

Nach dieser Lieferung sei der Verkauf jedoch definitiv beendet, erklärte Stahl gegenüber der Nachrichtenagentur. Wie viele Brillen eine einzelne Person kaufen durfte, wollte er nicht konkret sagen. Man entscheide nach vernünftigen Kriterien und wolle verhindern, dass jemand grosse Mengen kaufe, um sie später mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Bereits am Montagabend hatten rund 100 Menschen vor dem Geschäft gewartet. Einige von ihnen mussten ohne Brille wieder nach Hause gehen.

Spezialbrillen vielerorts ausverkauft

Auch bei anderen Anbietern sind die Schutzbrillen kaum noch erhältlich. Beim Onlinehändler Digitec Galaxus waren günstigere Modelle bereits mehrere Tage zuvor ausverkauft. Migros und Coop hatten nach eigenen Angaben gar keine entsprechenden Brillen im Sortiment.

Am Mittwoch erlebt die Schweiz die grösste Sonnenfinsternis seit 1999. Je nach Standort verdeckt der Mond zwischen 91 und 93 Prozent der Sonne. Den Höhepunkt erreicht das Ereignis kurz vor Sonnenuntergang.

Wer die Sonnenfinsternis beobachten will, braucht eine zertifizierte Schutzbrille. Gewöhnliche Sonnenbrillen schützen die Augen nicht ausreichend.