«Ich dachte, dass ich nicht mehr lebend aus dem WC rauskomme»

In dieser öffentlichen Damentoilette im Basler Horburgpark soll es im November 2023 zu einer Vergewaltigung gekommen sein. blue News

Zwei junge Menschen treffen sich in Basel und landen gemeinsam in einem öffentlichen WC. Was dort geschah, schildern sie völlig unterschiedlich. Nun muss das Gericht entscheiden, welcher Version es glaubt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Basler Horburgpark soll es im November 2023 zu einer Vergewaltigung gekommen sein.

Dabei gehen die Versionen des Beschuldigten und des Opfers diametral auseinander.

Das Strafgericht Basel-Stadt muss nun anhand der Aussagen und auf Basis einer dünnen Beweislage ein Urteil fällen. Mehr anzeigen

Zwei junge Menschen lernen sich online kennen. Sie verabreden sich am 24. November 2023 zu einem Spaziergang in Basel. Am selben Abend kommt es zu ungeschützten sexuellen Handlungen in einem öffentlichen WC im Kleinbasler Horburgpark. So weit, so unstrittig. Wie es dazu kam, beschäftigte am Dienstag hingegen das Strafgericht Basel-Stadt.

Der damals 18-jährige Beschuldigte erzählt von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr, das knapp ein Jahr jüngere Opfer von Vergewaltigung. Es gibt keine Zeugen und kaum objektive Spuren. Aussage gegen Aussage. Es ist ein Kernproblem des Strafrechts: Zwei Menschen schildern denselben Abend völlig unterschiedlich. Wie kommt ein Gericht zu einer Überzeugung, wenn sich zwei Versionen widersprechen?

Die Anklage zeichnet das Bild eines gewaltsamen Übergriffs. Der Beschuldigte soll die junge Frau in eine Damentoilette gezogen, sie gegen die Wand gedrückt, gegen ihren Willen entkleidet und trotz Gegenwehr zum Sex gezwungen haben. Dabei habe er körperliche Gewalt angewendet, ihren Kopf gegen die Wand geschlagen und sie daran gehindert, zu fliehen.

«Wir haben es beide gewollt»

Der Beschuldigte bestreitet all das. Er beschreibt ein Treffen, bei dem es bereits auf einer Bank zu Intimitäten gekommen sei und man sich gemeinsam entschieden habe, auf die Toilette zu gehen, um Sex zu haben. Dort sei es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen. «Es war auf jeden Fall nicht gegen ihren Willen. Wir haben es beide gewollt», sagt er.

Vorher habe er noch nie Sex gehabt, entsprechend unbeholfen sei er gewesen. Im Prozess gibt er zu, sich in der Hoffnung mit der jungen Frau getroffen zu haben, «endlich mein erstes Mal zu erleben» – relativiert aber auch: «Ich wollte nicht um jeden Preis Sex.»

Für die Opferanwältin ist klar: «Weil sich seine Wünsche nicht erfüllten, setzte er diese mit Gewalt durch.»

Opfer spricht von Todesangst

Die Staatsanwältin zitiert auch aus Chatnachrichten, die der Beschuldigte kurz nach der mutmasslichen Tat an einen Kollegen verschickt hat. Darin gibt er mit der eben gemachten Erfahrung an und bezeichnet die junge Frau als «Nutte». Dazu sagt er: «In der Jugendsprache wird oftmals übertrieben.»

Die junge Frau schildert vor Gericht, wie sie bis heute unter dem Vorfall leide: «Ich versuche zu verdrängen, was passiert ist.» Nachts würden die Gedanken aber immer wieder hochkommen und zu Schlafproblemen führen. «Es gibt auch Tage, an denen ich nur an diesen Vorfall denke und den ganzen Tag im Bett bleibe.»

In der Toilette habe sie Todesangst gehabt: «Während er meinen Kopf gegen die Wand schlug, dachte ich, dass ich da nicht mehr lebend rauskomme.»

Die Krux mit Vier-Augen-Delikten

Der Fall illustriert exemplarisch, was mit «Aussage gegen Aussage» gemeint ist. Es gibt keine neutralen Zeugen, keine Videoaufnahmen, keine eindeutigen Beweise, die eine der beiden Versionen klar bestätigen oder widerlegen. Gerade Vergewaltigungen sind oftmals Vier-Augen-Delikte. Die Entscheidung muss sich daher im Wesentlichen auf die Aussagen selbst und deren Einbettung in die vorhandenen Indizien stützen.

In solchen Situationen gilt im Schweizer Strafrecht der Grundsatz der freien Beweiswürdigung: Das Gericht muss prüfen, welche Darstellung in sich schlüssiger ist, über die Zeit hinweg konsistent bleibt und besser zu den übrigen Beweismitteln passt. Gleichzeitig gilt die Unschuldsvermutung. Wenn nach dieser Würdigung erhebliche Zweifel bleiben, muss zugunsten des Beschuldigten entschieden werden.

«Das ist physikalisch unmöglich»

So drehen sich denn auch die Plädoyers um die Glaubhaftigkeit der jeweiligen Aussagen. Die Staatsanwaltschaft und die Opferanwältin stützen sich in ihren Plädoyers vor allem auf die Schilderungen des Opfers, die sie als konstant und in sich stimmig bezeichnen. Auch die damals festgestellten Verletzungen der jungen Frau – beispielsweise Hämatome an den Knien – werden als Indizien angeführt, die zur geschilderten Gewaltsituation passen.

Die Verteidigung hält dem entgegen, dass genau diese medizinischen Befunde nicht eindeutig seien und ebenso mit einvernehmlichem Geschlechtsverkehr erklärt werden könnten. Sie spricht von Widersprüchen in den Aussagen des Opfers und stellt die logische Nachvollziehbarkeit einzelner Abläufe in Frage.

So sei etwa der beschriebene Tatverlauf, wonach die junge Frau sich kaum habe wehren können, «physikalisch unmöglich» – zumal sich der Beschuldigte zeitweise unter ihr befand und sie ihre Arme frei bewegen konnte. Auch habe sie in allen Befragungen und auch im Prozess immer erst auf explizite Nachfrage Abwehrreaktionen erwähnt.

Anzeige als Notlüge?

Viel mehr vermutet die Verteidigerin in der Strafanzeige eine Notlüge vor den Eltern – als Erklärung dafür, warum sie zu spät nach Hause kam. So sei aus Chatnachrichten mit der Mutter zu entnehmen, dass ein «strenges Regime» geherrscht und das Opfer auch vorgängig immer wieder gelogen habe.

Das Basler Strafgericht muss nun versuchen, sich der nicht eindeutig beweisbaren Wahrheit möglichst anzunähern. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten – davon 8 Monate unbedingt – für den jungen Mann, die Verteidigung einen vollumfänglichen Freispruch.

Die Urteilsverkündung ist am Mittwoch auf den späten Nachmittag angesetzt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.