Planespotter: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Trump im Anflug: «Ich finde ihn manchmal noch cool» Am Flughafen Zürich trotzen Planespotter der Kälte und warten auf das Flugzeug mit Donald Trump an Bord. Manche wollen einfach nur die Airforce One knipsen. Aber auch Fans des US-Präsidenten sind vor Ort. 21.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zahlreiche Planespotter aus der ganzen Schweiz versammeln sich beim Flughafen Zürich, um die Air Force One zu fotografieren.

Nach einem technischen Problem musste das Flugzeug des US-Präsidenten zunächst umkehren.

Einige der Flugzeugfans freuen sich auch auf Donald Trump selbst, der beim WEF in Davos sprechen soll. Mehr anzeigen

Aus der ganzen Schweiz sind sie angereist. Sogenannte Planespotter wollen am Mittwoch die Airforce One fotografieren. Das Flugzeug des US-Präsidenten Donald Trump soll hier am Flughafen Zürich kurz nach dem Mittag landen. Das nachdem die Machine kurz nach dem Start wegen technischer Probleme noch einmal umkehren musste. Jetzt wird eine kleinere Maschine erwartet.

Die Flugzeugfans warten schon den ganzen Morgen und sind zum Teil schon um 5 Uhr aufgestanden. Es ist kalt in Kloten und die Sicht ist aufgrund des Nebels beschränkt. Sie sind dennoch optimistisch. Viele freuen sich auch auf Donald Trump selbst, der am Nachmittag am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos eine Rede halten soll.

