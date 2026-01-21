Planespotter: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump im Anflug Planespotter: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Adrian Kammer

21.1.2026

Trump im Anflug: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Trump im Anflug: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Am Flughafen Zürich trotzen Planespotter der Kälte und warten auf das Flugzeug mit Donald Trump an Bord. Manche wollen einfach nur die Airforce One knipsen. Aber auch Fans des US-Präsidenten sind vor Ort.

21.01.2026

Am Flughafen Zürich trotzen Planespotter der Kälte und warten auf das Flugzeug mit Donald Trump an Bord. Manche wollen einfach nur die Air Force One knipsen. Aber auch Fans des US-Präsidenten sind vor Ort.

,
,

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zahlreiche Planespotter aus der ganzen Schweiz versammeln sich beim Flughafen Zürich, um die Air Force One zu fotografieren.
  • Nach einem technischen Problem musste das Flugzeug des US-Präsidenten zunächst umkehren.
  • Einige der Flugzeugfans freuen sich auch auf Donald Trump selbst, der beim WEF in Davos sprechen soll.
Mehr anzeigen

Aus der ganzen Schweiz sind sie angereist. Sogenannte Planespotter wollen am Mittwoch die Airforce One fotografieren. Das Flugzeug des US-Präsidenten Donald Trump soll hier am Flughafen Zürich kurz nach dem Mittag landen. Das nachdem die Machine kurz nach dem Start wegen technischer Probleme noch einmal umkehren musste. Jetzt wird eine kleinere Maschine erwartet.

Die Flugzeugfans warten schon den ganzen Morgen und sind zum Teil schon um 5 Uhr aufgestanden. Es ist kalt in Kloten und die Sicht ist aufgrund des Nebels beschränkt. Sie sind dennoch optimistisch. Viele freuen sich auch auf Donald Trump selbst, der am Nachmittag am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos eine Rede halten soll.

Mehr Videos aus dem Ressort

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Seit 80 Jahren herrscht in Westeuropa Frieden, doch diese Ägide könnte ausgerechnet in der neutralen Schweiz ihr Ende finden. Donald Trumps Besuch beim WEF würde in die Geschichtsbücher eingehen. Warum der Besuch in Davos so heikel ist, erfährst du im Video.

19.01.2026

Meistgelesen

Air Force One in Zürich gelandet +++ Hier fährt Trumps Konvoi zur Landebahn
Trump droht: «Das ganze Land wird in die Luft gejagt» +++ 1,4 Milliarden Dollar im 1. Amtsjahr
Franzoni fährt auf der Streif erneut die Bestzeit – Schrecksekunde für von Allmen
Dreiste Touristen gefährden Naturschutzgebiet – sogar Nacktshootings finden statt
Planespotter: «Ich finde ihn manchmal noch cool»