Postauto-Brand in Kerzers Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. 11.03.2026

Meterhohe Flammen, verzweifelte Schreie und Menschen, die sofort zu helfen versuchten: Nach dem Postauto-Brand in Kerzers FR schildern Augenzeug*innen dramatische Szenen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Postauto-Brand in Kerzers FR sprechen Augenzeug*innen mit Medien. Sie berichten von meterhohen Flammen, die aus dem Postauto schlugen.

Der Imbisswagen-Besitzer Teke Zeynel versuchte sofort zu helfen, löschte mit den Händen brennende Kleidung einer Frau und holte einen Feuerlöscher, doch die Flammen waren bereits zu gross.

Anwohner*innen hörten Schreie, sahen den brennenden Bus und lobten später das schnelle und engagierte Eingreifen von Ersthelfer*innen und Rettungskräften.

Am Tag nach dem Postauto-Brand in Kerzers FR berichten Augenzeugen gegenüber mehreren Medien von meterhohen Flammen, die am Dienstagabend aus dem Postauto schossen. «Was ich sah, war schockierend», sagte etwa ein Garagist, dessen Garage unweit des Brandorts liegt, gegenüber «Blick».

Auch der Imbisswagen-Besitzer Teke Zeynel beobachtete den Brand. Sein Imbisswagen befindet sich direkt neben dem Brandort gegenüber von Migros und Spar. «Es ging so schnell, vielleicht eine Minute, dann war alles voller Flammen», erzählte er gegenüber SRF.

«Das ist einfach ein Drama»

Er sei sofort zum Postauto gerannt, um zu helfen. Brennende Passagiere seien ihm entgegengelaufen. Einer Frau habe er geholfen. «Ich habe angefangen, ihre brennende Jacke und ihre Hose mit meinen Händen zu löschen», so Zeynel zu «20 Minuten». Danach habe er einen Feuerlöscher aus seinem Lager geholt. «Aber die Flammen waren zu gross.» Zu Tele Bärn sagte Zeynel: «Das ist einfach ein Drama.» Er habe bis 5 Uhr morgens nicht geschlafen, so Zeynel gegenüber «Wir Freiburg» weiter. Stattdessen habe er die Aufräumarbeiten beobachtet. «Wir waren alle sehr schockiert.»

Auch Anwohner*innen haben den Brand beobachtet. «Ich hörte laute Schreie, und als ich aus dem Fenster hinausschaute, sah ich nur Nebel und den brennenden Bus», erzählte eine Anwohnerin gegenüber SRF.

Ein anderer Anwohner sagte zu «Blick», er sei sofort und ohne Schuhe nach draussen gerannt, als er das Feuer gesehen habe. «Ich habe gesehen, wie ein Mann einen Stein genommen und eine Scheibe eingeschlagen hat», sagte er weiter.

Augenzeug*innen lobten auch den Einsatz der Rettungskräfte und Ersthelfer*innen. «Die Leute haben sehr gut reagiert», so eine Passantin zu TeleBärn.