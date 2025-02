«Ich war den ganzen Tag mit dem Überleben beschäftigt»

Schlitteln in den Alpen ist etwas Anderes, als zu Hause einen Hügel runterzurutschen. Archiv

Schlitteln gilt als harmloser Spass für die ganze Familie. Für Touristen können die Schweizer Pisten allerdings eine echte Herausforderung sein, wie eine US-Amerikanerin schmerzhaft feststellen musste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine US-Amerikanerin erlebte in ihren Winterferien in den Berner Alpen, dass Schlitteln in der Schweiz etwas ernster genommen wird als bei ihr Zuhause.

Die Touristin war regelrecht schockiert über die Pisten und die Geschwindigkeit.

Sie sagt, sie habe den ganzen Tag nur an ihr Überleben gedacht. Mehr anzeigen

Sie wollte nur ein bisschen Spass haben, doch dann musste eine US-Amerikanerin am eigenen Leib erfahren, dass Schlitteln in der Schweiz nichts für schwache Nerven ist. Die Touristin war regelrecht schockiert über das, was sie auf der Piste in Grindelwald BE erlebte, berichtet der US-Nachrichtensender «CNN».

Jennifer Veilleux heisst die Schlittel-Novizin. Sie stammt aus dem US-Bundesstaat Connecticut und arbeitet derzeit in den Niederlanden. Als sie von Freunden zu Winterferien in der Schweiz überredet wurde, wusste sie nicht wirklich, worauf sie sich einliess.

Klar, erzählte sie «CNN», habe sie sich vorher ein paar Videos angeschaut, in denen jemand mit einem Helm auf dem Kopf einen Berg hinuntersauste. «Sieht nach Spass aus, lass uns das machen», habe die 47-jährige Geografin daraufhin gesagt.

«Ich bin regelrecht durch die Luft geflogen»

Doch in Grindelwald wurde sie von der Realität eingeholt. Beziehungsweise aus der Bahn geworfen. Denn Schlitteln hat hierzulande schon eher etwas mit Sport zu tun als mit dem gemütlichen Hügelrutschen, das die Amerikanerin kannte.

«Wenn ich an Schlittenfahren denke, dann an einen Hartplastikschlitten für zwei Personen oder einen Füdli-Bob, mit dem ich auf einem Golfplatz in Connecticut den Schnee hinunterrutsche», sagt Veilleux. Die Schweizer Version des Wintervergnügens, so fand sie bald heraus, ist ganz anders.

Die Rodelschlitten sind auf Geschwindigkeit ausgelegt, die Fahrer sitzen aufrecht und die Pisten sind lang und steil. «In den ersten zehn Minuten hat es mich dreimal komplett rausgehauen», erzählt die Amerikanerin über ihre Schlittel-Premiere in den Berner Alpen.

«Ich bin regelrecht durch die Luft geflogen», sagt sie. Von ihren Freunden hat sie sogleich den Spitznamen «Airborne» verpasst bekommen. Für Veilleux war das Ausmass, in dem die Schweiz im Winter schlittelt, genauso überraschend wie die Intensität des Sports.

Lieber sicher und mit Helm schlitteln

«Man muss immer darauf vorbereitet sein, dass es schnell bergab geht», erklärt Doris Graf Jud gegenüber «CNN». Die Tourenführerin rät, dass Anfänger auf leichteren Pisten üben sollten, bevor sie sich in steileres Gelände wagen.

Schlittler sollten die Leine ihres Schlittens wie ein Surfbrett am Bein befestigen, damit der Schlitten im Falle eines Sturzes nicht ohne sie den Berg hinunterfährt. Und ganz wichtig: «Beim Schlitteln muss man sich vernünftig anziehen: ein Helm, gute Schuhen zum Bremsen und Schneekleidung» seien Pflicht.

Jennifer Veilleux hat irgendwann den Dreh heraus gehabt. Die US-Amerikanerin würde auf jeden Fall wieder Schlitteln gehen – nicht nur wegen der guten Bars und Restaurants an der Strecke, sondern vor allem, weil sie den ganzen Tag nicht über ihre Alltagssorgen nachdenken musste: «Dafür war ich viel zu sehr mit dem Überleben beschäftigt», sagt sie augenzwinkernd.

