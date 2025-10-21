Security-Prozess in St. Gallen«Ich will eine Chance, mein Leben weiterzuführen» – Ex-Security zeigt sich vor Gericht reuig
21.10.2025
Zwei ehemalige Sicherheitsmitarbeiter der Securitrans vor dem Kantonsgericht St. Gallen: Ihnen wird vorgeworfen, einen Mann im Avec-Shop am Bahnhof St. Gallen zu Boden geschlagen, getreten und später falsch beschuldigt zu haben. Das Urteil wird schriftlich eröffnet.
Im Gerichtssaal ist es still, als Roland K. das Wort ergreift. «Wäre ich damals schon so ausgebildet gewesen, hätte ich anders reagiert. Mehr kann ich nicht sagen», sagt der heute als Polizist tätige Mann.
Neben ihm sitzt Michael R., kräftig gebaut, die Hände gefaltet. «Ich habe Fehler gemacht. Aber so, wie ich aussehe, bin ich nicht. Ich habe mein Leben im Griff, bin feinfühlig für meine Mitmenschen. Ich will eine Chance haben, mein Leben weiterzuführen», sagt er.
Sechs Jahre nach jenem Abend im März 2019 müssen sich die beiden ehemaligen Sicherheitsmitarbeiter erneut verantworten. Es geht um eine Auseinandersetzung in einer Avec-Filiale am Bahnhof St. Gallen, bei der Buric S. verletzt wurde.
Was passierte wirklich im Laden?
Gemäss Anklage wurden die beiden damaligen Securitrans-Mitarbeiter zur Hilfe gerufen, nachdem sich Buric S. im Laden auffällig verhalten hatte. Sie brachten den Mann in einen Nebenraum, um seinen Rucksack zu durchsuchen. In dem Moment eskalierte die Situation.
Das Video aus der Überwachungskamera zeigt laut Aussagen vor Gericht ein Gerangel. Buric S. wird zu Boden gebracht. Laut Anklage habe Michael R. dem Mann, der am Boden lag, «einen heftigen Tritt gegen den Kopfbereich» verpasst.
Roland K. soll ihm kurz darauf mit dem Knie in den Körper geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von Amtsmissbrauch, Angriff, Freiheitsberaubung, falscher Anschuldigung und im Fall von R. zusätzlich von versuchter schwerer Körperverletzung.
Vor Gericht lässt der Staatsanwalt keinen Zweifel an seiner Sicht. «Wenn es das Video der Überwachungskamera nicht gäbe, wären wir sicher nicht hier», sagt er. Das Filmmaterial, die Aussagen der Avec-Mitarbeiterin und Chatnachrichten von R. würden ein klares Bild ergeben.
«H****sohn in den Kopf gekickt»
«Sie haben das Opfer fertig gemacht und ihre Stellung missbraucht. Das ist kein Vorbild für einen Polizisten», so der Staatsanwalt weiter. K. sei «nicht mehr tragbar im Polizeidienst». Er fordert für beide eine Freiheitsstrafe und ein fünfjähriges Berufsverbot für Roland K. im aussendienstlichen Polizeibereich
In der Verhandlung kam auch der private Schriftverkehr von Michael R. zur Sprache. Der Gerichtspräsident zitierte aus den Nachrichten, die R. nach dem Einsatz verschickt hatte: Darin schrieb er unter anderem, dass er «diesem H****sohn in den Kopf gekickt» und «den Schädel gebrochen» habe.
Diese Aussagen widersprechen seiner späteren Darstellung, er habe auf den Rücken gezielt. «Ich habe mich in einem sehr schlechten Umfeld bewegt», sagte R. dazu. «Ich wollte mich profilieren, mich besser darstellen.»
Die Verteidigung zeichnet ein anderes Bild. Der Anwalt von Roland K. betont, sein Mandant sei «ein Vorzeigepolizist», der in kritischen Situationen «mit Feingefühl und Professionalität» handle.
«Es ist in keiner Weise verhältnismässig, ihm ein Tätigkeitsverbot zu erteilen», sagt er. K. habe sich seither nichts zuschulden kommen lassen und werde von Vorgesetzten wie Kollegen geschätzt.
«Ich würde heute mit viel Reden wirken»
Laut Verteidigung sei Buric S. der Auslöser gewesen. Er habe sich im Drogenrausch befunden, die Schichtleiterin der Avec-Filiale bedrängt und plötzlich in eine Kiste gegriffen.
«Die Kontrolle verlief zunächst ruhig. Dann griff S. unvermittelt nach vorne. K. fixierte seine Hand, um die Situation zu beruhigen. Von einem Schlag ist auf dem Video nichts zu sehen», so der Anwalt.
Michael R. habe laut seiner Anwältin erst eingegriffen, als die Lage bereits eskalierte. Er habe nicht auf den Kopf, sondern auf den Rücken gezielt. «Man erkennt auf dem Video nicht einmal, wo Kopf oder Rücken sind», sagte sie. Selbst das angebliche Opfer könne sich nicht an einen Tritt gegen den Kopf erinnern.
Zudem kritisierte sie die Beweislage: «Das Handy von R. wurde aufgrund einer illegalen Audioaufnahme ausgewertet. Das war eine Fishing Expedition – eine Suche ins Blaue hinein.»
Die Richter wollten wissen, was Roland K. im Rückblick anders machen würde. «Ich würde auf die massiven Drohungen deeskalierend wirken, nicht gestikulieren oder physisch eingreifen. Mit viel Reden wirken», sagte K.
Seit dem Vorfall habe er, so K., nie mehr Probleme gehabt. «Heute löse ich 99 Prozent der Fälle mit Deeskalation.» Der Staatsanwalt blieb skeptisch: «Mangelnde Selbstreflexion, keine Reue – das genügt nicht.»
Nach über drei Stunden schloss der vorsitzende Richter die Verhandlung. Das Urteil wird schriftlich eröffnet.
*Name der Redaktion bekannt.
11.19 Uhr
«Ich hätte anders reagiert»
Jetzt ergreift Roland K. das Wort. «Wäre ich damals schon so ausgebildet gewesen, hätte ich anders reagiert. Mehr kann ich nicht sagen.» Michael R. spricht über sein Aussehen. «Ich bin breit gebaut und weiss, wie ich aussehe. Ich habe Fehler gemacht. Aber so, wie ich aussehe, bin ich nicht. Ich habe mein Leben im Griff, bin feinfühlig für meine Mitmenschen. Ich will eine Chance haben, mein Leben weiterzuführen», sagt R.
Der vorsitzende Richter schliesst damit die Verhandlung. Das Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.
11.16 Uhr
«Schlag hat nie stattgefunden»
Roland K. habe gesagt, dass er die Situation heute anders handhaben würden. Die Sicherheitsmitarbeiter der Securitrans seien «gelinde gesagt mässig ausgebildet», sagt der Anwalt von Roland K. Er habe sich ein Wissen als Polizist angeeignet. Das zeige, dass sich K. mit seinen Handlungen auseinandersetze. «Die Staatsanwaltschaft sagt, K. zeige sich wegen des Schlags nicht reuig. Das kann er auch nicht sein, denn dieser hat nie stattgefunden», sagt der Anwalt. «Noch einmal: Herr K. ist ein Vorzeigepolizist, er übernimmt die Verantwortung für sein Handeln.»
11.12 Uhr
Anwälte widersprechen Staatsanwalt
Die Anwältin von Michael R. widerspricht den Aussagen des Staatsanwalts. Es sei nicht zu sehen, wo die Waffe sich befunden habe. «Mit dem Wissen von Heute kann man nicht auf die damalige Situation schliessen.» Zudem weist die Anwältin aus ihrer Sicht nochmals darauf hin, dass die Nachrichten aus dem Mobiltelefon nicht verwerten werden dürfen.
Der Anwalt von Roland K. sagt, die Staatsanwaltschaft verkenne die Rationalität des Berufsverbots. Eine Erhöhung auf fünf Jahre sei nicht rational, «ich kann das nicht nachvollziehen.» K. habe seine Vorgesetzten informiert, ein Mitglied des Polizeikommandos sei anwesend. «Das zeigt seine Selbstreflexion, er hat alle informiert.»
11.05 Uhr
«Sollte er wirklich weiter als Polizist arbeiten?»
Dass zwei Sicherheitsleute gewalttätig geworden seien, finde er erschütternd. «Mangelnde Selbstreflexion, keine Reue – ist das wirklich ein Polizist, der weiterhin als Polizist arbeiten sollte», fragt der Staatsanwalt. «Roland K. ist nicht mehr tragbar als Polizist», beendet der Staatsanwalt seine Ausführungen.
11.02 Uhr
«Sie haben das Opfer fertig gemacht»
Nun spricht der Staatsanwalt. Er fordert ein fünfjähriges Tätigkeitsverbot für Roland K. Das Urteil der Vorinstanz sei «überzeugend und mit den Akten übereinstimmend», sagt der Staatsanwalt.
«Wenn es das Video der Überwachungskamera nicht gäbe, wären wir sicher nicht hier», sagt der Staatsanwalt. Er sehe bei der Betrachtung des Videos keine Waffe, wie die Anwälte vorhin ausgeführt hätten. Es sei gesprochen worden, das sehe man. Was genau, wisse man nicht.
«Wir haben das Prahlen in den WhatsApp-Chats, wir haben die Aussagen der Avec-Mitarbeiterin und wir haben das Video.» Das reiche, um den Tatbestand hinreichend zu belegen, so der Staatsanwalt.
Das Tätigkeitsverbot für Roland K. sei verhältnismässig. Für einen guten Polizisten brauche es zahlreiche Charaktereigenschaften. «Es braucht Glaubwürdigkeit und einen kühlen Kopf sowie Selbstreflexion». Man habe regelmässig mit Schutzbedürftigen Kontakt. Die Tatvorwürfe gegen K. seien schwer. «Sie haben das Opfer fertig gemacht und ihre Stellung missbraucht. Das ist kein Vorbild für einen Polizisten.»
Michael R. habe das Tätigkeitsverbot akzeptiert. «Das zeigt eine gewisse Reue, die ich bei Roland K. bis heute vermisse», sagt der Staatsanwalt. Es gehe hier um nichts Geringeres als den Schutz der Öffentlichkeit.
10.49 Uhr
«Er ist ein Vorzeige-Polist»
Roland K. sei seit mehreren Jahren als Polizist auf der Strasse unterwegs. Es sei dabei nie zu einer Untersuchung oder einem Vorfall gekommen. Das zeige, dass ein Tätigkeitsverbot unverhältnismässig sei. «Er ist praktisch ein Vorzeige-Polizist», sagt der Anwalt. Kritische Situationen würde er mit viel Feingefühl meistern. Eine Versetzung in den Innendienst sei nicht möglich.
10.43 Uhr
Roland K. soll heute einwandfreien Leumund haben
Auch der Anwalt von Roland K. sagt, dass Buric S. der Auslöser für die ganze Situation gewesen sei. Das Kreisgericht habe in seinem Urteil festgehalten, dass sich S. «passiv» verhalten habe. Das könne aber eindeutig widerlegt werden, sowohl aufgrund der Aussagen der Avec-Schichtleiterin als auch aufgrund der Überwachungskameras. Die Polizei habe mit Buric S. kein Gespräch führen können, weil dieser so sehr im Drogenrausch gewesen sei.
Roland K. sei heute von Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden bei der Polizei sehr geschätzt. Sein Leumund sei einwandfrei. Sollte K. zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, würde er seinen Job verlieren, was bei seiner Familie wohl zu Existenznot führen würde, führt der Anwalt weiter aus.
K. habe sich seit dem Vorfall niemals etwas zuschulden kommen lassen, seine Prognose sei positiv. Wie das Kreisgericht zu einem anderen Schluss gekommen sei, sei ihm schleierhaft, sagt der Anwalt.
10.38 Uhr
«Vorgefertigte Meinung der Richter»
Von einem Schlag in den Halsbereich, wie die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift schreibt, sei nichts zu sehen. Dieser sei auch nicht medizinisch belegt. Die Meinung des Kreisgerichts sei vorgefasst gewesen, die Richter hätten lediglich versucht, ihre Meinung mit Interpretationen in das Überwachungsvideo hinein zu stützen, wirft der Anwalt den Richtern vor.
10.37 Uhr
Jetzt spricht der Anwalt von Roland K.
Nun spricht der Anwalt von Roland K. Er sei des Raufhandels schuldig zu sprechen. Bei den restlichen Anklagepunkten fordert der Anwalt einen Freispruch. Es sei eine bedingte Geldstrafe auszusprechen, eventualiter sei eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten zu verhängen. Ein Tätigkeitsverbot will er nicht.
Auch der Anwalt von Roland K. rekapituliert die Handlung noch einmal. Buric S. habe den Rucksack selber geöffnet, die Szene erinnert an die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Weshalb S. trotz Waffen im Rucksack freiwillig einer Durchsuchung zugestimmt habe? «Wir wissen alle, dass Buric S. im Drogenrausch war», sagt der Anwalt.
Roland K. habe die Kontrolle einvernehmlich durchgeführt. Im Videomaterial sei ersichtlich, dass die Situation zunächst ruhig bis entspannt war. S. habe sich danach immer aggressiver verhalten. Er habe etwa versucht, die Schichtleiterin des Avec-Shops anzufassen. Plötzlich und unvermittelt habe Buric S. in die Kiste gegriffen und vor dem Gesicht von Roland K. herumgefuchtelt. K. habe daraufhin die Hand fixiert, um die Situation zu beruhigen.
Die Anwältin führt noch einmal aus, dass sich auch Buric S. schuldig gemacht habe – mit seinem Verhalten im Avec-Shop, aber auch mit dem Verhalten gegenüber den beiden Securitrans-Mitarbeitenden. Die Schichtleiterin habe ja die Securitrans und die Polizei gerufen. Im Polizeirapport sei klar festgehalten, dass die beiden Mitarbeiter versucht hätten, Buric S. zu arretieren. Da sich dieser heftig zur Wehr gesetzt habe, sei es zum Gerangel gekommen.
Michael R. sei von der versuchten schweren Körperverletzung, des Angriffs, der Freiheitsberaubung und der falschen Anschuldigung vollständig freizusprechen, fordert die Anwältin. Ein Schuldspruch wegen Amtsmissbrauchs sei teilweise zulässig, das Strafmass sei aber aufgrund der soeben gemachten Ausführung im unteren Bereich anzusetzen. R. habe sich in den letzten Jahren stets vorbildlich verhalten.
Dann kritisiert die Anwältin noch das Justizsystem: Die Tat sei bereits sechs Jahre zurück, noch immer gebe es kein rechtskräftiges Urteil. Das Beschleunigungsgebot sei massiv verletzt. «Bis zum ersten Urteil vergingen rund vier Jahre, obwohl der Fall nicht dermassen kompliziert ist.» Sie will deshalb eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten und eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen.
10.12 Uhr
War die Rucksackkontrolle legal?
Die Anwältin sagt, der Vorwurf des Amtsmissbrauchs treffe teilweise zu. «Die Aktion ging klar zu weit.» Aber die Argumente würden nicht standhalten. So seien die beiden Mitarbeiter unbestritten zu der Situation gerufen worden. Zudem habe Buric S. seinen Rucksack freiwillig übergeben, das habe dieser im Rahmen der Befragung gesagt. Die Auseinandersetzung habe sich zunächst zwischen Roland K. und Buric S. ereignet, Michael R. sei nur daneben gestanden und an der Durchsuchung nicht beteiligt gewesen.
Buric S. habe mit seinem Mobiltelefon einen Schlag Richtung Roland K. angedeutet. Michael R. habe erst eingegriffen, als die Auseiandersetzung bereits begonnen habe. Der Tritt in Richtung des Beschuldigten sei klar zu weit gegangen, das akzeptiere Michael R. auch.
10.08 Uhr
Schichtleiterin war nur kurz im Raum
Die Aktion habe sich im Lagerraum abgespielt. Dabei habe es sich um einen abgetrennten Bereich gehandelt, die Tür sei entweder geschlossen oder angelehnt gewesen. Die Schichtleiterin der Avec-Filiale habe den Lagerraum nur zwei Mal kurz betreten und anschliessend wieder verlassen. Sie sei nicht gefährdet gewesen, führt die Anwältin von Michael R. weiter aus.
R. habe nicht nur seine Kniescheibe ausgerenkt, sondern auch einen Bänderriss erlitten. Buric S. habe zudem eine Waffe mit sich geführt. Die Auseinandersetzung habe sich nach rund 5 Minuten beruhigt, die Stadtpolizei sei 2-3 Minuten später eingetroffen. Diese habe dann die Kontrolle übernommen. Während der Auseinandersetzung habe die Mitarbeiterin die Stadtpolizei informiert, dass ein Kunde gegenüber zwei Securitrans-Mitarbeitern tätlich geworden sei. Die Voraussetzung für eine Freiheitsberaubung seien damit nicht erfüllt, Michael R. sei freizusprechen.
9.56 Uhr
Wohin ging der Tritt von Michael R.?
Es dürfe nicht vergessen werden, dass die Securitrans-Mitarbeiter nur zur Hilfe gerufen worden seien, weil sich Buric S. im Laden auffällig verhalten habe. «Er machte auf mich den Eindruck, als würde er sich von den Mitarbeitern schlagen lassen wollen – damit er nicht schuldig ist», zitiert die Anwältin aus der Einvernahme der Avec-Mitarbeiterin.
Für die beiden Securitrans-Mitarbeiter habe ein latentes Risiko bestanden. «Bei der Durchsuchung wurden schliesslich eine geladene Waffe, Munition und ein Handgranaten-Imitat gefunden», sagt die Anwältin. S. sei nicht etwa ein unschuldiger Kunde gewesen, dem die beiden Securitrans-Mitarbeiter zufällig begegnet seien.
Im Urteil des Kreisgerichts heisse es, Michael R. habe S. «gezielt einen Tritt gegen den Kopf» verpasst. Das aber sei auf dem Video nicht erkennbar. «Man erkennt den Körper von S. nicht, weiss nicht, wo der Rücken oder der Kopf ist.» Das Bewegtbild gebe keine eindeutige Antwort, wo Michael R. genau hingezielt habe. Nicht einmal S., so die Anwältin, könne sich an einen Tritt gegen den Kopf erinnern. «Das erstaunt doch einigermassen.» Deswegen könne man nicht von einer versuchten schweren Körperverletzung sprechen. R. habe sich zudem für einen bewussten Tritt in den Rücken entschieden, aufgrund seiner schweren Verletzung habe er sich nicht mehr hinknien können.
9.50 Uhr
Durfte das Handy überhaupt ausgewertet werden?
Nun hält die Verteidigerin von Michael R ihr Plädoyer. Sie will kein Tätigkeitsverbot und nur eine aufgeschobene Freiheitsstrafe. Zudem wolle sie aufzeigen, dass das Handy von R. nicht hätte ausgewertet werden dürfen, kündigt sie an.
«Die Vorwürfe liegen seit mehr als sechs Jahren zurück», sagt die Verteidigerin. Die Vorinstanz habe ihr Urteil fast ausschliesslich auf das Video gestützt. «Die entscheidende Frage ist aber: Was sieht man und was sieht man nicht?» Einige entscheidende Handlungen seien nicht zu sehen. Die Kamera könne etwa keinen Ton aufzeichen. «Es ist ein Trugschluss, aufgrund der Bewegtbilder auf eine Tat zu schliessen.»
Das Mobiltelefon hätte nicht ausgewertet werden dürfen, sagt die Verteidigerin. Die Sicherstellung sei aufgrund einer illegalen Audioaufnahme erfolgt. Dabei seien «zufällig WhatsApp Nachrichten gefunden worden», sagt die Anwältin. Das schreie geradezu nach einer «Fishing Expedition», also eine nicht zielgerichtete Suche nach Informationen, insbesondere nach belastenden Beweisen.
9.41 Uhr
«Würde heute deeskalierend wirken»
Nun stellt der Staatsanwalt Fragen. Er will von Roland K. wissen, was genau er im Rückblick anders machen würde. «Ich würde auf die massiven Drohungen deeskalierend wirken, nicht gestikulieren oder physisch eingreifen. Mit viel Reden wirken.» Der Staatsanwalt fragt: «Also haben Sie damals nicht mit den Leuten geredet?» – «In dieser Situation sicher nicht, oder zu wenig», sagt K. In der Polizeiausbildung habe er gelernt, sich zu verteidigen. «Mit der damaligen Ausbildung war das damals sicher nicht möglich, wie ich es heute machen würde.»
9.33 Uhr
«Habe sicher Fehler gemacht»
«Heute würde ich anders reagieren», sagt Roland K. Mit dem damaligen Wissensstand sei die Fixierung die einzige Möglichkeit gewesen. Seit dem damaligen Vorfall habe er nie wieder irgendein Problem gehabt. «Heute löse ich 99 Prozent der Fälle mit Deeskalation», sagt er angesprochen auf seine Polizeikarriere. «Mit dem damaligen Wissensstand hatte ich aber keine andere Möglichkeit.»
Michael R. gibt sich wortkarg. «Ich habe sicher Fehler gemacht», sagt er, geht aber nicht genauer darauf ein.
9.31 Uhr
Falsche Angaben gegenüber der Polizei gemacht?
Den Vorwurf, dass die beiden Securitrans-Mitarbeiter bewusst falsche Angaben gegenüber der Polizei gemacht hätten, um sich zu decken, weisen beide zurück. «Ich habe sicherlich keine bewusst falschen Angaben gemacht», sagt Roland K. Michael R. bestätigt das: «Ich bin damals auch noch unter Schmerzmittel gestanden.» Beide Personen bleiben dabei, dass sie «nichts bewusst falsch» dargestellt hätten, auch nach mehrfacher Nachfrage des Gerichtspräsidenten.
9.30 Uhr
«H****sohn in den Kopf gekickt»
Nun kommt der Gerichtspräsident auf WhatsApp-Nachrichten zu sprechen, die Michael R. im Nachgang verschickt habe. Darin sei etwa zu lesen, dass er «diesem H***sohn in den Kopf gekickt» und «den Schädel gebrochen» habe. Das widerspreche aber der Aussage, dass er auf den Rücken gezielt habe. «Ich habe mich in einem sehr schlechten Umfeld bewegt», sagt Michael R. «Ich wollte mich profilieren, mich besser darstellen»
9.28 Uhr
Rechtfertigen Beleidigungen Gewalt?
Der Gerichtspräsident will von Roland K. nun wissen, was genau passiert sei. K. selbst sei davon ausgegangen, dass ihn Buric S. angreifen wolle. Auf den Videoaufnahmen, so sagt der Gerichtspräsident, sei aber nichts davon zu sehen. Ob denn Beleidigungen und Beschimpfungen, die Buric S. von sich gegeben haben soll, Gewalt rechtfertigen würde. «Nein, auf keinen Fall», sagt Roland K nach langem Schweigen.
9.21 Uhr
Jetzt geht es um das Gerangel
Anschliessend an die Durchsuchung kam es zum verhängnisvollen Gerangel. Michael R. erklärt das Gerangel aus seiner Sicht. «Ich habe ihn gepackt und auf die Kühltruhe gedrückt. Dann bin ich nach hinten geflogen und habe mir dabei die Kniescheibe ausgerenkt.» Wie genau das Gerangel begonnen habe, wisse er nicht mehr genau. Nach seiner Verletzung sei er zu Roland K. gehumpelt, dieser habe Buric S. zu Boden gedrückt. In der Anklageschrift, so der Gerichtspräsident, heisst es, Michael R. habe S. mit seinem Schnürstiefel gegen den Kopf getreten. «Ich habe auf den Rücken gezielt», verteidigt sich Michael R.
9.18 Uhr
Springmesser, Handgranaten-Imitat und Deliktgut
Bei der Durchsuchung seien ein Springmesser, Handgranaten-Imitate und Deliktgut gefunden worden, sagt der Gerichtspräsident. Warum Buric S. angesichts dieser Umstände freiwillig hätte einer Durchsuchung zustimmen wollen, will der Gerichtspräsident wissen. «Das weiss ich nicht, vielleicht dachte er, wir hätten keine Ahnung und könnten eh nichts tun», sagt Roland K.
9.16 Uhr
Aussagen zur Durchsuchung widersprechen sich
Der Gerichtspräsident sagt, man habe in der Anklageschrift lesen können, dass die Durchsuchung des Rucksacks gegen die Weisung des Arbeitgebers verstossen habe. «Meiner Meinung nach war unser Handeln richtig», sagt Roland K. «Es gab damals bei der Ausbildung nicht mal Schulungsunterlagen.»
Buric S. sei damals gefragt worden, ob sie den Rucksack untersuchen dürfen. Roland K. sagt, Buric S. habe den Inhalt des Rucksacks von sich aus ausgebreitet, das habe man als Einverständnis gewertet. Die Aussagen der damaligen Avec-Schichtleiterin widersprechen dem. Buric S. habe damals klar gesagt, er sei mit der Kontrolle nicht einverstanden, Roland K. habe dennoch weitergemacht.
9.11 Uhr
Was zeigen die Kameras?
Nun schildert Roland K. die Details des Vorfalls. Sie seien von der Zentrale über den Vorfall informiert worden, seien dann zum Laden gegangen. Michael R. sagt, man habe Buric S. draussen angehalten und sei dann mit ihm durch den Laden gegangen. «Den Rest sieht man auf den Videos der Überwachungskameras.»
9.08 Uhr
Nicht mehr alle Details präsent
Nun geht es um das Verhältnis von R. und K. Sie waren gemeinsam im Team der Securitrans und seien ein eingespieltes Team gewesen. Heute hätten sie nur noch sporadisch Kontakt. An den Vorfall können sich beide nicht mehr im Detail erinnern, geben sie zu Protokoll.
9.06 Uhr
«Habe Angst, dass ich meine Stelle verliere»
Michael R. wird nun ebenfalls befragt. Auch er berichtet über die Ausbildung zum Securitrans-Mitarbeiter. Diese habe rund eine Woche gedauert. Eskalationen seien in Berichten festgehalten worden, man habe sich miteinander ausgetauscht. Nachbesprechungen im formellen Sinn habe es nicht gegegeben. R. arbeitet heute in einem anderen Bereich, seine Vorgesetzten wissen nichts von dem Verfahren. «Ich habe Angst, dass ich meine Stelle verliere. Das kann ich mir nicht leisten.»
9.02 Uhr
Roland K. arbeitet heute als Polizist
Als Erstes wird Roland K. befragt. Er arbeitet heute als Polizist. Ein Schuldspruch hätte für ihn Konsequenzen, sagt Roland K. «Eine Kündigung wäre sicher möglich.» Seine Vorgesetzten wissen von dem Verfahren, er werde aber dennoch in allen Bereichen eingesetzt. Ein Berufsverbot, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, würde ihn wohl seine Karriere kosten. «Aber abschliessend sagen kann ich das nicht, das werden meine Vorgesetzten entscheiden.»
8.50 Uhr
Prozess beginnt
Das Gericht eröffnet die Verhandlung. Der vorsitzende Richter geht noch einmal die Prozessgeschichte durch und erklärt, wie die heutige Verhandlung abläuft.
8.30 Uhr
Prozessbeginn verzögert sich
Der Prozessbeginn verzögert sich, weil noch nicht beide Beschuldigten anwesend sind.
8.15 Uhr
Prozess soll um 8.30 Uhr beginnen
Der Prozess gegen die beiden Sicherheitsmitarbeiter soll um 8.30 Uhr beginnen.