Am Bahnhof St. Gallen sollen zwei Sicherheitsbeamte einen Mann verprügelt haben. Archivbild: Keystone

Zwei ehemalige Sicherheitsmitarbeiter der Securitrans vor dem Kantonsgericht St. Gallen: Ihnen wird vorgeworfen, einen Mann im Avec-Shop am Bahnhof St. Gallen zu Boden geschlagen, getreten und später falsch beschuldigt zu haben. Das Urteil wird schriftlich eröffnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Sicherheitsleute sollen 2019 am Bahnhof St. Gallen einen Mann misshandelt und zu Unrecht beschuldigt haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen und Tätigkeitsverbote von bis zu fünf Jahren.

Beide Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück und sprechen von einer Eskalation in einer Ausnahmesituation.

Im Gerichtssaal ist es still, als Roland K. das Wort ergreift. «Wäre ich damals schon so ausgebildet gewesen, hätte ich anders reagiert. Mehr kann ich nicht sagen», sagt der heute als Polizist tätige Mann.

Neben ihm sitzt Michael R., kräftig gebaut, die Hände gefaltet. «Ich habe Fehler gemacht. Aber so, wie ich aussehe, bin ich nicht. Ich habe mein Leben im Griff, bin feinfühlig für meine Mitmenschen. Ich will eine Chance haben, mein Leben weiterzuführen», sagt er.

Sechs Jahre nach jenem Abend im März 2019 müssen sich die beiden ehemaligen Sicherheitsmitarbeiter erneut verantworten. Es geht um eine Auseinandersetzung in einer Avec-Filiale am Bahnhof St. Gallen, bei der Buric S. verletzt wurde.

Was passierte wirklich im Laden?

Gemäss Anklage wurden die beiden damaligen Securitrans-Mitarbeiter zur Hilfe gerufen, nachdem sich Buric S. im Laden auffällig verhalten hatte. Sie brachten den Mann in einen Nebenraum, um seinen Rucksack zu durchsuchen. In dem Moment eskalierte die Situation.

Das Video aus der Überwachungskamera zeigt laut Aussagen vor Gericht ein Gerangel. Buric S. wird zu Boden gebracht. Laut Anklage habe Michael R. dem Mann, der am Boden lag, «einen heftigen Tritt gegen den Kopfbereich» verpasst.

Roland K. soll ihm kurz darauf mit dem Knie in den Körper geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von Amtsmissbrauch, Angriff, Freiheitsberaubung, falscher Anschuldigung und im Fall von R. zusätzlich von versuchter schwerer Körperverletzung.

Der Prozess fand am Dienstag am Kantonsgericht St. Gallen statt. Bild: Kanton St. Gallen

Vor Gericht lässt der Staatsanwalt keinen Zweifel an seiner Sicht. «Wenn es das Video der Überwachungskamera nicht gäbe, wären wir sicher nicht hier», sagt er. Das Filmmaterial, die Aussagen der Avec-Mitarbeiterin und Chatnachrichten von R. würden ein klares Bild ergeben.

«H****sohn in den Kopf gekickt»

«Sie haben das Opfer fertig gemacht und ihre Stellung missbraucht. Das ist kein Vorbild für einen Polizisten», so der Staatsanwalt weiter. K. sei «nicht mehr tragbar im Polizeidienst». Er fordert für beide eine Freiheitsstrafe und ein fünfjähriges Berufsverbot für Roland K. im aussendienstlichen Polizeibereich

In der Verhandlung kam auch der private Schriftverkehr von Michael R. zur Sprache. Der Gerichtspräsident zitierte aus den Nachrichten, die R. nach dem Einsatz verschickt hatte: Darin schrieb er unter anderem, dass er «diesem H****sohn in den Kopf gekickt» und «den Schädel gebrochen» habe.

Diese Aussagen widersprechen seiner späteren Darstellung, er habe auf den Rücken gezielt. «Ich habe mich in einem sehr schlechten Umfeld bewegt», sagte R. dazu. «Ich wollte mich profilieren, mich besser darstellen.»

Die Verteidigung zeichnet ein anderes Bild. Der Anwalt von Roland K. betont, sein Mandant sei «ein Vorzeigepolizist», der in kritischen Situationen «mit Feingefühl und Professionalität» handle.

«Es ist in keiner Weise verhältnismässig, ihm ein Tätigkeitsverbot zu erteilen», sagt er. K. habe sich seither nichts zuschulden kommen lassen und werde von Vorgesetzten wie Kollegen geschätzt.

«Ich würde heute mit viel Reden wirken»

Laut Verteidigung sei Buric S. der Auslöser gewesen. Er habe sich im Drogenrausch befunden, die Schichtleiterin der Avec-Filiale bedrängt und plötzlich in eine Kiste gegriffen.

«Die Kontrolle verlief zunächst ruhig. Dann griff S. unvermittelt nach vorne. K. fixierte seine Hand, um die Situation zu beruhigen. Von einem Schlag ist auf dem Video nichts zu sehen», so der Anwalt.

Michael R. habe laut seiner Anwältin erst eingegriffen, als die Lage bereits eskalierte. Er habe nicht auf den Kopf, sondern auf den Rücken gezielt. «Man erkennt auf dem Video nicht einmal, wo Kopf oder Rücken sind», sagte sie. Selbst das angebliche Opfer könne sich nicht an einen Tritt gegen den Kopf erinnern.

Zudem kritisierte sie die Beweislage: «Das Handy von R. wurde aufgrund einer illegalen Audioaufnahme ausgewertet. Das war eine Fishing Expedition – eine Suche ins Blaue hinein.»

Die Richter wollten wissen, was Roland K. im Rückblick anders machen würde. «Ich würde auf die massiven Drohungen deeskalierend wirken, nicht gestikulieren oder physisch eingreifen. Mit viel Reden wirken», sagte K.

Seit dem Vorfall habe er, so K., nie mehr Probleme gehabt. «Heute löse ich 99 Prozent der Fälle mit Deeskalation.» Der Staatsanwalt blieb skeptisch: «Mangelnde Selbstreflexion, keine Reue – das genügt nicht.»

Nach über drei Stunden schloss der vorsitzende Richter die Verhandlung. Das Urteil wird schriftlich eröffnet.

*Name der Redaktion bekannt.

