Nach einer Verschnaufpause brauche es eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA zu den Zöllen, sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Montag am Rande eines Treffens mit dem Aussenminister des Vereinigten Königreichs, David Lammy, in Locarno.
Es liege nicht alles in den Händen von Trump, erklärte Cassis an einer kurzen Medienorientierung. Das Verhalten des amerikanischen Präsidenten sei immer im Verhältnis zu jenem der Schweiz zu betrachten. Es sei normal, dass das Ziel nicht in der ersten Verhandlungsrunde erreicht werde. «Es wird weitere Anläufe brauchen», so Cassis.
Zum Vorwurf, das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sei nicht «aktiv» genug gewesen rund um die Zollverhandlungen, antwortete Cassis, die Strategie bei den Verhandlungen sei eine des Gesamtbundesrats.
Neun Millionen Fussballtrainer
Und so sei es auch mit den Beziehungen zu den USA. Der «Lead» sei je nach Bereich auf die verschiedenen Bundesräte verteilt, wobei das EDA koordiniere und bei Bedarf als Türöffnerin fungiere. Das alles passiere in «absoluter Diskretion».
Auf die Frage, ob nicht wichtige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft beigezogen werden könnten, sagte der Aussenminister, man dürfe nicht Politik mit Science Fiction verwechseln. Natürlich spreche man mit «Wirtschaftskapitänen», aber das Ganze sei etwas komplexer. Ihm komme es vor wie beim Fussball: Neun Millionen Menschen seien plötzlich Coach, aber das Tor müsse die Mannschaft schiessen.
Video aus dem Ressort
Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»
Während in Bundesbern der US-Zollschock tief sitzt, setzt Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider in Locarno auf die verbindende Kraft des Films. Im Gespräch mit blue News unterstreicht sie die Bedeutung des Events.
In Beihai in China schlägt ein Blitz gleich mehrfach in ein Elektroauto ein – Trotz der ohrenbetäubenden Einschläge bleiben sowohl die Insassen als auch die empfindliche Elektronik des BYD Song Plus vollkommen unversehrt.
11.08.2025
Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf
Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt. Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.
11.08.2025
Flammen-Inferno am Vesuv – Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche
Seit Tagen frisst sich am Vesuv eine kilometerlange Feuerfront durch Wälder, Weinberge und Naturschutzgebiete. Einsatzkräfte kämpfen unermüdlich gegen die Flammen, starker Wind verschärft die Lage.