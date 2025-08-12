  1. Privatkunden
Wie verhandeln mit Trump? Cassis kontert Kritik: «Plötzlich neun Millionen Fussballtrainer»

SDA

12.8.2025 - 09:12

Bundesrat Ignazio Cassis wies vor Journalisten Vorwürfe gegen sein Departement zurück. (Archivbild)
Bundesrat Ignazio Cassis wies vor Journalisten Vorwürfe gegen sein Departement zurück. (Archivbild)
Keystone

Im Gespräch mit Journalisten in Locarno macht Cassis klar: Der Weg zu einem Zollabkommen mit den USA ist länger als erhofft – und erfordert diskrete Koordination.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.08.2025, 09:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aussenminister Ignazio Cassis kündigte nach einer Pause eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA zu den Zöllen an.
  • Er wies Kritik an mangelnder Aktivität des EDA zurück und erklärte, die Verhandlungsstrategie werde vom Gesamtbundesrat koordiniert.
  • Cassis verglich die Situation mit Fussball, bei dem viele Ratschläge geben, aber das Team das Tor schiessen müsse.
Mehr anzeigen

Nach einer Verschnaufpause brauche es eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA zu den Zöllen, sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Montag am Rande eines Treffens mit dem Aussenminister des Vereinigten Königreichs, David Lammy, in Locarno.

Es liege nicht alles in den Händen von Trump, erklärte Cassis an einer kurzen Medienorientierung. Das Verhalten des amerikanischen Präsidenten sei immer im Verhältnis zu jenem der Schweiz zu betrachten. Es sei normal, dass das Ziel nicht in der ersten Verhandlungsrunde erreicht werde. «Es wird weitere Anläufe brauchen», so Cassis.

Zum Vorwurf, das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sei nicht «aktiv» genug gewesen rund um die Zollverhandlungen, antwortete Cassis, die Strategie bei den Verhandlungen sei eine des Gesamtbundesrats.

Neun Millionen Fussballtrainer

Und so sei es auch mit den Beziehungen zu den USA. Der «Lead» sei je nach Bereich auf die verschiedenen Bundesräte verteilt, wobei das EDA koordiniere und bei Bedarf als Türöffnerin fungiere. Das alles passiere in «absoluter Diskretion».

Auf die Frage, ob nicht wichtige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft beigezogen werden könnten, sagte der Aussenminister, man dürfe nicht Politik mit Science Fiction verwechseln. Natürlich spreche man mit «Wirtschaftskapitänen», aber das Ganze sei etwas komplexer. Ihm komme es vor wie beim Fussball: Neun Millionen Menschen seien plötzlich Coach, aber das Tor müsse die Mannschaft schiessen.

Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»

Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»

Während in Bundesbern der US-Zollschock tief sitzt, setzt Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider in Locarno auf die verbindende Kraft des Films. Im Gespräch mit blue News unterstreicht sie die Bedeutung des Events.

09.08.2025

09.08.2025

Der Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll
Zuger Krankenkasse Klug ist insolvent
Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?
Mountainbiker stirbt nach Sturz in Lenzerheide GR

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

In Beihai in China schlägt ein Blitz gleich mehrfach in ein Elektroauto ein – Trotz der ohrenbetäubenden Einschläge bleiben sowohl die Insassen als auch die empfindliche Elektronik des BYD Song Plus vollkommen unversehrt.

11.08.2025

11.08.2025

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt.  Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.

11.08.2025

11.08.2025

Flammen-Inferno am Vesuv – Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche

Flammen-Inferno am Vesuv – Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche

Seit Tagen frisst sich am Vesuv eine kilometerlange Feuerfront durch Wälder, Weinberge und Naturschutzgebiete. Einsatzkräfte kämpfen unermüdlich gegen die Flammen, starker Wind verschärft die Lage.

11.08.2025

11.08.2025

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Flammen-Inferno am Vesuv – Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche

Flammen-Inferno am Vesuv – Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche

Mehr Videos

Schweiz – Grossbritannien. Cassis empfängt den Aussenminister des Vereinigten Königreichs

Schweiz – GrossbritannienCassis empfängt den Aussenminister des Vereinigten Königreichs

Autofahrer aufgepasst. 18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen

Autofahrer aufgepasst18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen

«Toxisches Alphamännchen». Männer oben ohne – ist das noch sexy oder schon sexistisch?

«Toxisches Alphamännchen»Männer oben ohne – ist das noch sexy oder schon sexistisch?