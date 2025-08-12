Bundesrat Ignazio Cassis wies vor Journalisten Vorwürfe gegen sein Departement zurück. (Archivbild) Keystone

Im Gespräch mit Journalisten in Locarno macht Cassis klar: Der Weg zu einem Zollabkommen mit den USA ist länger als erhofft – und erfordert diskrete Koordination.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aussenminister Ignazio Cassis kündigte nach einer Pause eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA zu den Zöllen an.

Er wies Kritik an mangelnder Aktivität des EDA zurück und erklärte, die Verhandlungsstrategie werde vom Gesamtbundesrat koordiniert.

Cassis verglich die Situation mit Fussball, bei dem viele Ratschläge geben, aber das Team das Tor schiessen müsse. Mehr anzeigen

Nach einer Verschnaufpause brauche es eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA zu den Zöllen, sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Montag am Rande eines Treffens mit dem Aussenminister des Vereinigten Königreichs, David Lammy, in Locarno.

Es liege nicht alles in den Händen von Trump, erklärte Cassis an einer kurzen Medienorientierung. Das Verhalten des amerikanischen Präsidenten sei immer im Verhältnis zu jenem der Schweiz zu betrachten. Es sei normal, dass das Ziel nicht in der ersten Verhandlungsrunde erreicht werde. «Es wird weitere Anläufe brauchen», so Cassis.

Zum Vorwurf, das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sei nicht «aktiv» genug gewesen rund um die Zollverhandlungen, antwortete Cassis, die Strategie bei den Verhandlungen sei eine des Gesamtbundesrats.

Neun Millionen Fussballtrainer

Und so sei es auch mit den Beziehungen zu den USA. Der «Lead» sei je nach Bereich auf die verschiedenen Bundesräte verteilt, wobei das EDA koordiniere und bei Bedarf als Türöffnerin fungiere. Das alles passiere in «absoluter Diskretion».

Auf die Frage, ob nicht wichtige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft beigezogen werden könnten, sagte der Aussenminister, man dürfe nicht Politik mit Science Fiction verwechseln. Natürlich spreche man mit «Wirtschaftskapitänen», aber das Ganze sei etwas komplexer. Ihm komme es vor wie beim Fussball: Neun Millionen Menschen seien plötzlich Coach, aber das Tor müsse die Mannschaft schiessen.

