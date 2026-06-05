Ikea hat die «stille Stunde» eingeführt – das steckt dahinter

Ikea bietet eine «stille Stunde» mit weniger Lärm und gedämpften Reizen für ein entspannteres Einkaufen. Bild: sda

Seit dem Mai gibt es bei Ikea die sogenannte «stille Stunde». Dabei werden Umweltreize reduziert. Wie wird das Angebot genutzt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ikea bietet eine «stille Stunde» mit weniger Lärm und gedämpften Reizen für ein entspannteres Einkaufen.

Auch Hornbach und Spar setzen auf ähnliche Konzepte und erhalten positive Rückmeldungen.

In der Schweiz ist das Angebot noch wenig verbreitet, anders als in anderen Ländern. Mehr anzeigen

Einkaufen kann schnell überwältigend sein: grelles Licht, hoher Geräuschpegel, viele Menschen – für manche ein unangenehmes Erlebnis. Deshalb hat das Warenhaus Ikea im Mai in allen Filialen in der Schweiz die «stille Stunde» eingeführt, um Kund*innen ein ruhigeres und besser planbares Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konkret bedeutet das: Jeden Dienstag gilt ab 15 Uhr bis 30 Minuten vor Ladenschluss ein besonderes Zeitfenster mit reduzierten Umweltreizen.

In dieser Zeit wird auf Hintergrundmusik verzichtet, und Lautsprecherdurchsagen beschränken sich auf unbedingt notwendige Sicherheitsmeldungen.

Zudem stehen sowohl ausgewiesene Ruhebereiche als auch besonders ruhige Sitzgelegenheiten im Restaurant zur Verfügung. Hilfsmittel wie Sonnenbrillen und Ohrstöpsel stehen ebenfalls zur Verfügung.

Für Menschen mit sensorischer Überempfindlichkeit

Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen mit sensorischer Überempfindlichkeit, etwa im Autismus-Spektrum, an ältere Kundschaft sowie an alle, die einen möglichst entspannten Einkauf bevorzugen.

«Die Einführung der ‹stillen Stunden› geht auf unser Bestreben zurück, unsere Einrichtungshäuser immer noch inklusiver und zugänglicher gestalten zu wollen», schreibt Jesse Wijnberg, Mediensprecher bei Ikea, auf Anfrage von blue News.

Sowohl Mitarbeitende als auch Kund*innen hätten das Angebot sehr positiv aufgenommen. Die «stille Stunde» sei zudem erst ein Anfang. «Wir werden die Massnahmen laufend evaluieren und daraus lernen, um das bestmögliche Erlebnis zu schaffen», so Wijnberg weiter.

Auch Hornbach und Spar haben «stille Stunde»

Ikea ist nicht der einzige Detailhändler mit einer «stillen Stunde». Auch in zwei Hornbach-Filialen – in Affoltern am Albis ZH und Sirnach TG – wird es seit Januar 2025 zeitweise ruhiger, jeden zweiten Mittwoch im Monat von 11 Uhr bis 13 Uhr. Für eine reizärmere Atmosphäre werden die Lichter gedimmt, Kassengeräusche reduziert und das Einräumen von Regalen pausiert.

Die Kundschaft reagiere positiv, auch die Mitarbeitenden schätzten diese Phase, teilte Hornbach dem «Beobachter» mit. Bei der Umsetzung wurde das Unternehmen fachlich vom Verband Autismus Schweiz unterstützt.

«Der Unterschied ist gross, das Einkaufen viel weniger anstrengend. Gerüchte und andere Menschen bleiben, aber die zusätzliche Reizüberflutung fällt weg», sagt eine Frau mit Autismus gegenüber dem Magazin.

Auch im Lebensmittelgeschäft Spar gilt die «stille Stunde». Jeden Dienstag von 15 Uhr bis 17 Uhr und am Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20 Uhr wird in zwölf Filialen im Kanton Zürich und Aargau ein möglichst reizarmes Einkaufserlebnis geboten.

So gibt es weder Musik noch Ladendurchsagen und das Licht wird gedimmt. Zudem wissen die Mitarbeitenden über den Umgang mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum Bescheid.

Schweiz hinkt generell hinterher

In Ländern wie England, Irland oder Neuseeland ist die «stille Stunde» bereits seit Längerem etabliert, wie das Portal EnableMe für Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen auf ihrer Website schreibt.

In der Schweiz wurde das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Verein Autismus Schweiz eingeführt. Bislang beteiligt sich mit Spar nur ein grösserer Detailhändler.

Coop hatte 2020 zwar ein Pilotprojekt angekündigt, eine flächendeckende Umsetzung blieb jedoch aus. Auch Migros bietet keine «stille Stunde» an und verweist stattdessen auf ihr barrierefreies Onlineangebot.

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