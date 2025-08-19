  1. Privatkunden
«Für mittlere bis hohe Einkommen» Ikonisches Zürcher Haus muss teuren Luxuswohnungen weichen

Sven Ziegler

19.8.2025

Die ikonischen Gebäude an der Lagerstrasse müssen weichen.
Die ikonischen Gebäude an der Lagerstrasse müssen weichen.
Screenshot Google Maps

Seit 2022 ist das «Lagerhaus» an der Lagerstrasse i Zürich Heimat für Bars, Agenturen und günstige WGs. Doch 2027 endet die Zwischennutzung: Die Gebäude werden abgerissen und durch teure Wohnungen ersetzt.

Sven Ziegler

19.08.2025, 11:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Lagerhaus in Zürich-Kreis 4 bietet derzeit Platz für Clubs, WGs und Gastro-Betriebe
  • 2027 werden die Gebäude abgerissen und durch einen Neubau mit 29 Wohnungen ersetzt
  • Die Stiftung St. Stephanus plant Wohnungen für mittlere bis hohe Einkommen
Mehr anzeigen

Ein Stück Zürcher Subkultur verschwindet: Die Zwischennutzung «Lagerhaus» an der Lagerstrasse 119 und 121 wird 2027 beendet. Wie Tsüri.ch berichtet, will die Stiftung St. Stephanus die Gebäude abreissen und durch einen Neubau mit 29 Wohnungen ersetzen. Geplant sind Wohnungen «für mittlere bis hohe Einkommen» – gemeinnütziger Wohnungsbau ist nicht vorgesehen.

Das klobige Gebäude mit seiner Waschbetonfassade ist vielen Zürcherinnen und Zürchern bekannt. Im Erdgeschoss befindet sich die Charlatan-Restodisco mit der grössten Discokugel der Schweiz. Daneben betreiben Gastronom*innen den «Suppelade!», eine Karaoke-Bar und einen Kiosk für mexikanische Tostadas.

Raumplanungsgesetz falsch interpretiert. Chalet-Besitzer müssen ihre Häuser abreissen – trotz Bewilligung

Raumplanungsgesetz falsch interpretiertChalet-Besitzer müssen ihre Häuser abreissen – trotz Bewilligung

In den oberen Stockwerken wohnen Studierende, eine Gross-WG sowie eine Clusterwohnung mit rund 25 Gastro-Arbeiter*innen. Auch Büros, Bandräume und ein Kickbox-Studio haben hier ihren Platz gefunden.

Für viele Nutzer*innen ist der geplante Abriss ein harter Schlag. «Wir wurden von Anfragen überrannt», sagt Ladina Breuss vom Immobilienbüro Immobilienkosmos, das die Zwischennutzung organisiert, gegenüber dem Portal. Das Interesse habe gezeigt, wie wichtig solche Räume für das kulturelle Leben der Stadt seien.

«Gemeinnütziger Wohnungsbau gehört nicht zu unserem Auftrag»

Unklar ist auch, was mit der legendären Discokugel passiert. «Die Kugel wurde hineingebracht, als es noch weniger Wände gab», erklärt Charlatan-Mitbetreiberin Elena Nierlich. Heute sei sie eingemauert – nur ein Abriss könne sie befreien.

Die Stiftung St. Stephanus rechtfertigt die Pläne mit ihrem Auftrag. «Der gemeinnützige Wohnungsbau gehört nicht zu unserem Auftrag, aber wir wollen einen guten Mix erreichen», sagt Geschäftsführer Moritz Gautschi. Vereinzelte Subventionierungen seien möglich, betont er. Das Projekt soll 2029 bezugsbereit sein, im Erdgeschoss ist wieder Platz für Gewerbe vorgesehen.

Bis dahin bleibt den Mieter:innen noch knapp zwei Jahre. Viele wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Klar ist: Mit dem Abriss verliert Zürich einen seiner vielfältigsten und eigenwilligsten Kultur- und Wohnorte.

