17 Prozent des Budgets weg IKRK baut 2900 Stellen ab

Sven Ziegler

21.11.2025

Das IKRK baut 2900 Stellen ab. (Archivbild)
Das IKRK baut 2900 Stellen ab. (Archivbild)
sda

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes muss 2900 Stellen abbauen. 17 Prozent des Budgets fallen weg

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:39

21.11.2025, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das IKRK baut weltweit rund 2900 Vollzeitstellen ab, nachdem das Budget für 2026 um 17 Prozent sinkt.
  • In Genf fallen etwa 200 Stellen weg; insgesamt treffen die Einschnitte rund 30 Delegationen.
  • Gleichzeitig sollen wichtige Einsätze im Nahen Osten und im Sudan zusätzliche Mittel erhalten.
Mehr anzeigen

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) muss seine weltweiten Aktivitäten stark anpassen. Wie Keystone-SDA berichtet, hat die IKRK-Versammlung in Genf einem umfassenden Sparprogramm zugestimmt, nachdem das Budget für 2026 um 17 Prozent reduziert wurde. Insgesamt fallen rund 2900 Vollzeitstellen weg.

IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric sagte gegenüber Keystone-SDA, der Fokus liege klar darauf, «unsere Einsätze so weit wie möglich zu erhalten». Wie viele Kündigungen letztlich ausgesprochen werden müssen, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Die Lage sei volatil, ein Drittel der nötigen Einsparungen könne jedoch durch freiwillige Abgänge oder nicht besetzte Stellen erreicht werden.

Besonders betroffen ist der Genfer Hauptsitz, an dem rund 200 Stellen wegfallen. Gemeinsam mit zwei regionalen Direktionen summieren sich die Einschnitte dort auf rund 400 Vollzeitstellen. Auch in etwa 30 Delegationen weltweit wird der Sparkurs spürbar sein. Kleinere Untervertretungen sollen geschlossen werden, die Gesamtpräsenz des IKRK in den jeweiligen Ländern bleibe jedoch erhalten.

Gleichzeitig verschiebt das IKRK Mittel in besonders belastete Krisengebiete. Grösste Operation wird künftig der Nahe Osten sein, der die Ukraine als umfangreichsten Einsatz ablöst. Auch der Sudan erhält zusätzliche finanzielle Unterstützung.

