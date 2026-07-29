Rund 80 bis 100 Töfffahrer verabredeten sich zu einem Treffen im Tessin. Dort führten einige verbotene Manöver auf öffentlichen Strassen durch. Nun hat die Polizei neun Beschuldigte angezeigt.

Darum geht's Nach einem illegalen Töff-Treffen im Tessin identifizierten die Behörden zehn Beteiligte.

Neun junge Männer wurden wegen schwerer Verkehrsdelikte angezeigt.

Mehrere Führerausweise wurden entzogen und ein Motorrad sichergestellt. Zusammenfassung erstellt mit

Nach einer unerlaubten Töfffahrer-Versammlung am 7. Dezember 2025 in Stabio TI haben die Behörden zehn Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 22 Jahren identifiziert. Neun von ihnen wurden wegen schwerer Verkehrsdelikte angezeigt, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.

Laut Polizei war das Treffen über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke organisiert worden. Die Teilnehmer versammelten sich zunächst an einer Tankstelle in Mendrisio, bevor sich eine Gruppe von rund 80 bis 100 Töfffahrern gemeinsam nach Stabio aufmachte.

Während der Fahrt blockierten einzelne Teilnehmer Kreuzungen, um der Kolonne freie Fahrt zu verschaffen. Dabei kam es zu mehreren schweren Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Wheelies und illegale Rennen

In Stabio angekommen, führten einige Töfffahrer auf einer öffentlichen Nebenstrasse verbotene Fahrmanöver durch. Dazu gehörten unter anderem Wheelies – ein Fahr-Trick, bei dem das Vorderrad in der Luft schwebt – sowie illegale Rennen.

Nach mehreren Meldungen rückten Einsatzkräfte der Kantons- und der Gemeindepolizei Mendrisio aus. Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl konnten die Verantwortlichen zunächst jedoch nicht identifiziert werden. Erst im Rahmen der anschliessenden Ermittlungen gelang es den Behörden, zehn Beteiligte – zwei Minderjährige und acht Erwachsene – ausfindig zu machen.

Neun Anzeigen

Neun der Beschuldigten wurden wegen schwerer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihnen werden unter anderem massive Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Teilnahme an illegalen Rennen, Fahren ohne Führerausweis und Haftpflichtversicherung sowie der Missbrauch von Kontrollschildern vorgeworfen.

Neun Beschuldigten wurde zudem der Führerausweis vorsorglich entzogen. Ausserdem beschlagnahmten die Behörden ein Motorrad.