Basler Beauty-Chefin zahlt junger Kosmetikerin nur 3.45 Franken pro Stunde

In einem Basler Beauty-Salon arbeiteten junge Frauen für weniger als vier Franken pro Stunde. Die Betreiberin wurde nun für mehrere Gesetzesverstösse zur Rechenschaft gezogen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Betreiberin eines Beauty-Salons in Basel zahlte jungen Mitarbeiterinnen teils weniger als vier Franken Stundenlohn.

Zudem führte sie ohne fachliche Qualifikation medizinisch-kosmetische Behandlungen durch und setzte nicht zugelassene oder abgelaufene Produkte und Geräte ein.

Die Staatsanwaltschaft verhängte eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse. Mehr anzeigen

Ein Beauty-Salon im Basler St. Johann-Quartier geriet ins Visier der Behörden. Der Grund: Junge Frauen arbeiteten dort für einen Stundenlohn von unter vier Franken, wie «bz Basel» berichtet. Die 40-jährige Betreiberin des Salons zahlte ihren Angestellten demnach weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn, der seit Juli 2022 im Kanton Basel-Stadt gilt. Damals lag der Mindestlohn bei 22.83 Franken pro Stunde, mittlerweile sind es 23.92 Franken.

Die Ermittlungen führten gemäss Bericht zu einem Strafbefehl, der einen detaillierten Einblick in die Verstösse gegen das Mindestlohngesetz bietet. Insgesamt wurden seit der Einführung des Gesetzes 34 Strafbefehle erlassen, von denen sieben angefochten wurden. Sechs dieser Einsprüche wurden jedoch zurückgezogen.

Im konkreten Fall arbeitete eine 22-jährige Angestellte 364 Stunden für einen Stundenlohn von 3.64 Franken. Eine 20-Jährige erhielt sogar nur 3.45 Franken pro Stunde, während eine 19-jährige Mitarbeiterin 500 Stunden zu einem variablen Lohn zwischen drei und fünf Franken leistete. Keiner der Angestellten verfügte über eine fachliche Ausbildung, was auch auf die Geschäftsführerin zutraf.

Chefin ist selbst ungelernt

Die Betreiberin führte demnach ohne entsprechende Qualifikationen kosmetische Eingriffe durch, darunter das Spritzen von Hyaluronsäure und die Anwendung von Lasergeräten ohne Konformitätsnachweis. Auch importierte sie Arzneimittel und nutzte nicht zugelassene Geräte wie ein hochintensives Ultraschallgerät zur Faltenglättung. Die Behörden beschlagnahmten diese Geräte und Medikamente, da einige Substanzen abgelaufen waren.

Eine Kundin erlitt nach einer Hyaluronsäure-Injektion starke Schmerzen und forderte 4000 Franken Schadensersatz. Zwei weitere Kundinnen stellten ebenfalls Zivilforderungen, darunter eine 16-Jährige. Die ehemaligen Angestellten forderten keinen Lohn nach, vermutlich aus Unkenntnis ihrer Rechte.

Die Staatsanwaltschaft verhängte gemäss «bz Basel» eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 100 Franken gegen die Betreiberin, mit einer dreijährigen Bewährungsfrist. Zusätzlich muss sie eine Busse von 12’000 Franken und Verfahrenskosten von 3000 Franken zahlen. Da keine Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben wurde, ist der Fall abgeschlossen.