Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

70 Schadensmeldungen Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH

Sven Ziegler

26.2.2026

Video zeigt Einsatzkräfte bei Sprengstoff-Testareal

Video zeigt Einsatzkräfte bei Sprengstoff-Testareal

Ein lauter Knall schreckt am Mittwochmittag das Zürcher Oberland auf – kurz darauf steigt zwischen Illnau-Effretikon und Fehraltorf eine dichte, pilzförmige Rauchwolke in den Himmel. Mehrere Augenzeugen sprechen von einer «Explosion».

25.02.2026

Nach der unkontrollierten Explosion auf einem Sprenggelände in Illnau sind bei der Kantonspolizei Zürich bereits über 70 Schadenmeldungen eingegangen. Die Ermittlungen laufen, weitere Explosionen sind möglich.

Sven Ziegler

26.02.2026, 10:15

26.02.2026, 11:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Explosion auf dem Sprenggelände Tätsch in Illnau sind über 70 Schäden im Umkreis von bis zu 10 Kilometern gemeldet worden.
  • Betroffen sind unter anderem Dächer, Fenster, Mauerwerke, Türen und sogar ein Aquarium.
  • Weitere kontrollierte Sprengungen sind möglich, das Gelände bleibt aus Sicherheitsgründen abgesperrt.
Mehr anzeigen

Die Folgen der Explosion auf dem Sprenggelände Tätsch in Illnau sind grösser als zunächst angenommen. Wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte, sind bis am Vormittag mehr als 70 Meldungen über Beschädigungen eingegangen.

Die unkontrollierte Explosion hatte sich am Mittwochnachmittag bei der geplanten Vernichtung von Sprengmitteln ereignet. Bereits am Vortag informierte die Polizei über den Vorfall. Nun zeigt sich das Ausmass der Schäden: Im Umkreis von bis zu zehn Kilometern meldeten Anwohnerinnen und Anwohner beschädigte Dächer, Mauerwerke, Fenster und Türen. Selbst ein Aquarium wurde durch die Druckwelle in Mitleidenschaft gezogen.

Eine konkrete Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an.

Am Donnerstagmorgen setzte die Polizei ihre Arbeiten auf dem Gelände fort. Laut Mitteilung wurden bei der Spurensicherung weitere Explosivstoffe entdeckt, die nicht abtransportiert werden können. Spezialisten des Entschärfungsdienstes des Forensischen Instituts Zürich vernichten diese nun in mehreren Tranchen direkt vor Ort. Dabei kann es erneut zu hörbaren Explosionen kommen.

Explosion Illnau-Effretikon
Explosion Illnau-Effretikon. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt.

Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt

Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen.

Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Anwohner berichten von Schäden an Häusern.

Anwohner berichten von Schäden an Häusern.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon
Explosion Illnau-Effretikon. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt.

Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt

Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen.

Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen.

Bild: blue News

Explosion Illnau-Effretikon. Anwohner berichten von Schäden an Häusern.

Anwohner berichten von Schäden an Häusern.

Bild: blue News

Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist offen. Das Gelände Tätsch sowie die nähere Umgebung bleiben aus Sicherheitsgründen abgesperrt.

Personen, die im Zusammenhang mit der Explosion Schäden festgestellt haben, können diese weiterhin der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 melden.

Mehr aus der Schweiz

Neues Konzept. SBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Neues KonzeptSBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Interner Frontalangriff. «Null Ahnung» – SP-Doyen rechnet mit seiner eigenen Partei ab

Interner Frontalangriff«Null Ahnung» – SP-Doyen rechnet mit seiner eigenen Partei ab

Schüsse auf Jesus-Bild. Sanija Ameti will Urteil weiterziehen

Schüsse auf Jesus-BildSanija Ameti will Urteil weiterziehen

Meistgelesen

Jetzt fordern Alleinstehende einen Wechsel des Steuer-Systems
Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH
Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren
«Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»
Perfide Masche kostet Opfer eine halbe Million Franken