In einem Ferienlager in Dietwil AG taucht am Waldrand plötzlich ein Känguru auf. Die Herkunft des Beuteltiers ist völlig ungewiss – niemand scheint es zu vermissen.

Ferienlager in Dietwil Im Aargau hüpft ein Känguru herum – seine Herkunft ist ein Rätsel

Darum geht’s In einem Ferienlager im aargauischen Dietwil ist ein Känguru aufgetaucht.

Die Kantonspolizei sucht zwar das Tier selbst nicht, wohl aber den Halter.

Doch weder kontaktierte Institutionen, noch Privatpersonen vermissen ein Känguru. Zusammenfassung erstellt mit

Überraschender Gast in einem aargauischen Ferienlager: Ein scheinbar ausgebüxtes Känguru wurde dabei gefilmt, wie es seelenruhig am Waldrand entlang hüpft. Dies berichten «Blick» und «20 Minuten» und veröffentlichen jeweils ein kurzes Video. Das Beuteltier habe im Ferienlager für Staunen und Belustigung bei Kindern und Eltern gesorgt.

Lockversuche mit Gurken und Salatblättern erwiesen sich den Berichten zufolge aber als erfolglos, das Känguru hüpfte davon. Die Lagerleitung habe schliesslich Wildhüter und Polizei informiert.

Niemand vermisst ein Känguru

Eine eigentliche Suche seitens der Polizei nach dem Tier gebe es nicht, teilte die Kantonspolizei Aargau der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Es seien aber mehrere Privatpersonen und Institutionen angefragt worden, die mutmasslich Kängurus oder Wallabys halten.

Alle Angefragten hätten ausgesagt, dass sie kein Tier vermissen würden. Laut «20 Minuten» geht die Lagerleitung davon aus, dass das Beuteltier von einem nahegelegenen privaten Hof aus der Umgebung ausgebüxt sei.

Immer wieder sorgen ausgebüxte Tiere für Aufregung – nicht immer ist das ungefährlich. So erschoss die Polizei nahe Leipzig im Mai einen entlaufenen Tiger, blue News berichtete. Zuvor wurde ein 73 Jahre alter Mann schwer verletzt und in ein Spital gebracht. Er verstarb zwei Monate später.