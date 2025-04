«Adrian Amstutz hat mich gemobbt» – «Es ist eine politische Mordkampagne»

9.24 Uhr

Nun wird Madeleine Amstutz als Privatklägerin befragt. Sie wirft Adrian Amstutz Verleumdung vor. So soll dieser etwa anlässlich einer Parteiversammlung der SVP Sektion Sigriswil unter anderem Äusserungen getätigt haben wie «Madeleine Amstutz hat die Gemeinde bestohlen und somit die Gemeindebürger beschissen» oder «Am Lauberhornrennen hat sie Zeit aufgeschrieben, obwohl sie eingeladen ist und gratis fressen und trinken kann».

Auch an einer Vorstandssitzung der SVP Wahlkreisverband Thun soll Adrian Amstutz bekräftigt haben, dass Madeleine Amstutz in über 70 Positionen ungerechtfertigt Steuergelder einkassiert habe. Und an der Delegiertenversammlung der SVP Wahlkreisverband Thun wird Adrian Amstutz in der Anklage so zitiert: «Ich bin seit 28 Jahren in Ämtern und eine solche himmeltraurige Geschichte gab es nie.»

Madeleine Amstutz bestätigt auf Nachfrage des Richters: «Das hat er alles so gesagt.» Und sie ergänzt: «Die Kampagne gegen mich hat mir grossen Schaden eingebracht – sowohl politisch als auch finanziell.»