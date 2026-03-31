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Tarife steigen Ab Ende Jahr musst du mehr für den ÖV bezahlen – auch Halbtax wird teurer

SDA

31.3.2026 - 10:12

Ab Dezember 2026 kosten Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr. (Archivbild)
Ab Dezember 2026 kosten Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr. (Archivbild)
sda

Billette und Abos werden in der Schweiz ab Dezember teurer. Durchschnittlich um 3,9 Prozent.

Keystone-SDA

31.03.2026, 10:12

31.03.2026, 10:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Dezember 2026 steigen die Preise für nationale ÖV-Billette und Abos in der Schweiz im Schnitt um 3,9 Prozent.
  • Besonders betroffen sind das General- und das Halbtax-Abo, während Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien kaum teurer werden.
  • Die Alliance Swisspass begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten und politischen Entscheiden.
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Ab Dezember 2026 kosten Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr. Der Strategierat der Alliance Swisspass hat eine Tarifanpassung um durchschnittlich 3,9 Prozent beschlossen. Betroffen sind national gültige Billette und Abonnemente.

Allerdings werden nicht alle Preise im gleichen Ausmass erhöht, wie die Alliance Swisspass am Dienstag mitteilte. Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien sollen demnach gar nicht oder nur geringfügig teurer werden.

Der Preis für das Generalabonnement steigt etwas stärker als jener für Einzelbillette. Das Halbtax-Abo verteuert sich um fünf Franken. Der Bonus der Guthaben-Pakete beim Halbtax Plus bleibt unverändert. Anpassungen soll es hingegen bei Tickets für Velos und Hunde geben.

Wie die ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 geltenden Preise im Detail aussehen werden, soll im Laufe des Frühjahrs bekannt werden. Regionale Verkehrsverbünde legen ihre Tarifanpassungen selbst fest.

Kosten und Politik treiben ÖV-Preise hoch

Die Alliance Swisspass begründet die Tarifanpassung mit steigenden Kosten, aber auch mit politischen Entscheiden. Zu letzteren führt sie an, dass das Parlament mit dem Entlastungspaket ab 2027 die Rückvergütung der Mineralölsteuer gestrichen hat.

Ebenso gebe es Abstriche bei der Finanzierung des regionalen Personenverkehrs. Der Kreditrahmen für den regionalen Personenverkehr liege deshalb deutlich unter dem angemeldeten Bedarf der Branche für die beiden Jahre 2027 und 2028.

«Preiserhöhungen sind für Kundinnen und Kunden ein sensibles Thema», liess sich Strategieratspräsident Marco Lüthi im Communiqué zitieren. Deshalb habe die Branche den Schritt sehr sorgfältig geprüft. Höhere Preise seien aber nötig, um das Angebot, die Qualität und Investitionen langfristig zu sichern.

Die ÖV-Branche investiere in moderne Fahrzeuge, in die Infrastruktur und auch in den Service, hiess es in der Mitteilung. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sei, profitiere von dichteren Takten und neuen Angeboten.

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