Pierin Vincenz' Tessiner Villa kommt unter den Hammer

Urteil Vincenz: Das sagen die Anwälte zum Urteil Das Bezirksgericht Zürich hat den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. «Das Urteil ist falsch und es gibt eine Berufung», sagt Verteidiger Lorenz Erni. 13.04.2022

Gegen den ehemaligen CEO der Raiffeisen-Bank sind Forderungen in Millionenhöhe hängig. Nun wird seine Liegenschaft in Morcote TI zwangsversteigert – voraussichtlich im Frühling.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Villa von Pierin Vincenz in Morcote TI wird im kommenden Frühling zwangsversteigert.

Der einstige Raiffeisen-Chef hatte sich vom ehemaligen Präsidenten des FC St. Gallen 4,3 Millionen Franken geliehen.

Dieser erhält nun voraussichtlich einen Teil seines Geldes zurück. Mehr anzeigen

Im Frühling wird wohl die Villa des gefallenen Starbankers Pierin Vincenz zwangsversteigert. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem «Blick» vorliegen. Das heisst, dass die Gläubiger von Vincenz im kommenden Frühling endlich Geld erhalten könnten. Das Obergericht habe das Betreibungsamt in Mendrisio TI mit der Durchführung der Zwangsvollstreckung beauftragt.

Noch offen sei, ob es im Vorfeld zur Versteigerung zu einer öffentlichen Besichtigung kommt. Eine solche sei im Falle einer Zwangsversteigerung eigentlich üblich.

Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz. (Archivbild) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Vincenz und seine Ex-Frau Nadja Ceregato kauften die Villa im Jahr 2015. Das war kurz vor seinem Abgang bei der Raiffeisen. Gekostet haben soll die Immobilie 6,5 Millionen Franken. Finanziert wurde der Kauf von der Raiffeisen-Filiale in Lugano mit einem Hypothekarkredit von vier Millionen Franken. Die Tragbarkeitsregeln sollen ignoriert worden sein, denn Vincenz hatte bereits weitere Hypothekarkredite am Laufen. Etwa für sein Haus in Teufen AR.

Zinsen konnte Vincenz nicht lange berappen

Hinter der Zwangsversteigerung der Villa in Morcote steckt die Immobilienfirma Tecti von Dölf Früh. Der 71-jährige lieh Vincenz Anfang 2019 4,3 Millionen Franken, um die Raiffeisen-Hypothek abzulösen. Nun fordert der ehemalige Präsident des FC St.Gallen sein Geld zurück.

Die Villa verliert an Wert, da sie in schlechtem Zustand ist. PD

Auch die Zinsen auf die Hypothek habe Vincenz nicht lange zahlen können, schreibt der «Blick». Denn die Staatsanwaltschaft sperrte die Vermögenswerte des Ex-Bankers.

Der Grund, weshalb es so schnell geht mit der Zwangsversteigerung, liegt in der Immobilie. Denn diese sei stark sanierungsbedürftig und verliere rasch an Wert.

Vincenz wurde im April 2022 unter anderem wegen mehrfacher Veruntreuung, Urkundenfälschung und Betrug zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.