In Ittigen herrscht im Gemeinderat offenbar dicke Luft. Google Street View

Interne Spannungen, öffentliche Kritik und nun auch juristische Schritte: Der Gemeinderat von Ittigen steckt in einer Krise. Zudem streiten die Parteien über den Umgang mit einem mutmasslichen Informationsleck.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Gemeinderat in Ittigen BE herrscht seit den Wahlen 2024 Uneinigkeit.

Nun läuft eine Mediation unter Leitung der Regierungsstatthalterin.

Eine Strafanzeige wegen möglicher Amtsgeheimnisverletzungen verschärft die Lage und führt zu politischem Streit über deren Legitimität. Mehr anzeigen

Im Ittiger Gemeinderat brodelt es. Nach den Wahlen 2024 findet das neu zusammengesetzte Gremium in Ittigen BE seit 2025 keine gemeinsame Linie. Jetzt soll eine Mediation unter Leitung von Regierungsstatthalterin Ladina Kirchen helfen, wie «Der Bund» berichtet.

«Zwei Gesprächstermine haben bereits stattgefunden, ein dritter wird im April stattfinden», sagt Gemeindepräsident Thomas Stauffer der Zeitung. Details bleiben allerdings vertraulich. Auch die Aufsichtsbehörde bestätigt die Gespräche, äussert sich aber nicht zu den Zielen.

Der Konflikt wurde an der Gemeindeversammlung im März öffentlich. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) sprach dabei von unterschiedlichen Führungsstilen mit Auswirkungen auf die Verwaltung.

Strafanzeige gegen Unbekannt

Brisant: Die Gemeinde hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Laut Stauffer geht es um «mögliche Amtsgeheimnisverletzungen sowie die mögliche Verletzung des Persönlichkeitsschutzes». Auslöser waren Medienberichte über Probleme und Abgänge in der Verwaltung. Die GPK kritisiert dabei die «negative Berichterstattung» und vermutet, dass «widerrechtlich» Informationen nach aussen gelangten.

Politisch sorgt das Vorgehen für Streit. Die Bürgervereinigung sieht darin in der «Bantiger Post» eine Chance für einen Neuanfang «über die Parteigrenzen hinweg». Das Mitte-Links-Lager widerspricht deutlich: Die Anzeige missbrauche die Justiz für einen «politisch weltanschaulichen Meinungsstreit», sagen die Grünen. SP und Mitte warnen zudem vor einer «bedenklichen Sichtweise gegenüber unserem demokratischen Staatswesen» und fordern eine unabhängige Untersuchung.

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