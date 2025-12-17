  1. Privatkunden
Vier Tiere fotografiert Im Kanton Obwalden wurde erstmals ein Wolfsrudel entdeckt

Lea Oetiker

17.12.2025

Vier Tiere wurden am 13. Dezember 2025 im östlichen Sarneraatal von einer Fotofalle erfasst.
Vier Tiere wurden am 13. Dezember 2025 im östlichen Sarneraatal von einer Fotofalle erfasst.
zvg

Im Kanton Obwalden ist erstmals ein Wolfsrudel nachgewiesen worden: Vier Tiere tappten im östlichen Sarneraatal in eine Fotofalle.

Lea Oetiker

17.12.2025, 14:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kanton Obwalden ist erstmals ein Wolfsrudel gesichtet worden.
  • Eine Fotofalle zeigte im östlichen Sarneraatal vier Tiere, darunter mindestens zwei Erwachsene und ein Jungtier.
  • Die Universität Lausanne klärt nun deren Herkunft, während Behörden zu konsequentem Herdenschutz aufrufen.
Mehr anzeigen

Im Kanton Obwalden ist erstmals ein Wolfsrudel nachgewiesen worden. Vier Tiere wurden am 13. Dezember 2025 im östlichen Sarneraatal von einer Fotofalle erfasst, wie die kantonale Wildhut mitteilt.

Auf der Aufnahme sind mindestens zwei ausgewachsene Wölfe und ein Jungtier zu erkennen. Beim vierten Wolf sei noch unklar, ob es sich um ein weiteres Jungtier oder ein erwachsenes Tier handle. Das neu gebildete Rudel wird als «Klein Melchtal-Rudel» bezeichnet.

Bereits im Februar hatte der Kanton über eine Paarbildung in dieser Region informiert, seither fehlten jedoch weitere Nachweise. Gemäss wissenschaftlicher Definition gilt eine Gruppe ab drei Tieren oder bei nachgewiesener Reproduktion als Rudel.

Zur Herkunft und Verwandtschaft der Wölfe untersucht das «Laboratoire de Biologie de la Conservation» der Universität Lausanne derzeit DNA-Proben. Die Behörden rufen Nutztierhalter dazu auf, Herdenschutzmassnahmen konsequent umzusetzen, und bitten die Bevölkerung, Wolfssichtungen der Wildhut zu melden.

