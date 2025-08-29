Im Kanton Schwyz eskaliert Streit um Traditions-Campingplatz

Sieht sich mit Forderungen der Behörden konfrontiert: der Campingplatz Buchenholz in Riehen SZ. Google Street View

Ein traditionsreicher Campingplatz im Kanton Schwyz soll stark verkleinert werden. Die Betreiber fühlen sich übergangen – und ziehen rechtliche Schritte in Erwägung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kanton Schwyz fordert den Rückbau des Campingplatzes Buchenhof auf den rechtlich bewilligten Stand von 1987.

Die Betreiber wehren sich juristisch gegen die Pläne und kritisieren das Vorgehen der Behörden.

Das Umweltdepartement betont, der Betreiber sei seit Jahren informiert. Mehr anzeigen

Im Kanton Schwyz ist die Nutzungsplanung Auslöser für hitzige Diskussionen. Stein des Anstosses ist der Campingplatz Buchenhof in Riehen. Der Grund: Gemäss den aktuellen Plänen muss der Campingplatz auf den rechlich bewilligten Stand von 1987 zurückgebaut werden, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Laut Behörden dürfen dort künftig nur noch 100 Wohnwagen von April bis Oktober dauerhaft stehen, plus 30 Passantenplätze. Derzeit sind es rund 200 ganzjährig genutzte Plätze. Das Konzept des Kantons soll dem Schutz des Moorgebiets Sägel/Lauerzersee dienen.

Der Betreiber des Platzes hat nun via Anwalt reagiert und stellt sich gegen die Pläne: Der Buchenhof existiere seit 1962 in einer bewilligten Spezialbauzone, in der Wohnwagen und Infrastruktur zonenkonform seien. Man verweist auf drei Sterne im Camping-Ranking – der vierte sei nur wegen der nahegelegenen Autobahn verloren gegangen.

Kritik am Vorgehen der Behörden

Besonders stossend sei laut dem Betreiber das Vorgehen der Behörden: Man sei von der medialen Veröffentlichung der kantonalen Vorstellungen regelrecht «überrumpelt» worden, bevor überhaupt ein rechtsverbindlicher Entscheid vorliege. «Es gibt bisher allein Vorstellungen von Amtspersonen und des Bundes», wird der Anwalt im Bericht zitiert. Rechtlich sei noch nichts entschieden.

Die Betreiber kritisieren auch, dass ein solches Vorgehen ungewöhnlich sei: «Üblicherweise würden Darstellungen, die erst noch in Gang gesetzt werden sollen, nicht über die Medien kommuniziert – schon gar nicht von kantonalen Departementsvorstehern», heisst es weiter. Man behalte sich alle rechtlichen Optionen offen und werde sich im offiziellen Verfahren entsprechend äussern.

«Erfolgschancen sind sehr gering»

Das Schwyzer Umweltdepartement kontert, der Betreiber sei seit 2017 über die Differenzen zwischen Ist-Zustand und bewilligtem Zustand informiert. Laut der Annemarie Sandor, zuständige Projektleiterin, sei er erst letzte Woche nochmals auf die Rückbaupflicht hingewiesen worden. Der Entscheid sei in jahrelangen Gesprächen mit den zuständigen Departementen und der Gemeinde gefallen.

Die bewilligten Passantenplätze im Westen des Areals dürften nur ohne Strom- und Wasseranschlüsse betrieben werden. Dennoch versuche man, in Verhandlungen mit dem Bund eine Lockerung zu erreichen: 50 Plätze mit Strom und Wasser und ein ganzjähriger Betrieb der Saisonstandplätze wären das Ziel.

Allerdings relativiert Sandor: «Die Erfolgschancen dieser erneuten Verhandlungen erachten wir als sehr gering.»

Video aus dem Ressort