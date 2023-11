«Im Moment ist es keine Grippe, sondern Corona»

Kantonsarzt Giorgio Merlani warnt, dass im Tessin viele an Covid erkrankt sind. Bild: Keystone

Husten, Schnupfen, Muskelschmerzen und Fieber, die derzeit einen Teil des Tessins plagen, gehen zumeist nicht auf das Konto der saisonalen Grippe, sondern werden von Covid verursacht, warnt der Kantonsarzt.

Wegen der hohen Impfraten müssten keine Massnahmen ergriffen werden.

Risikopatient*innen sollten sich impfen, wenn sie es noch nicht getan haben.

Wer jetzt im Tessin verschnupft ist, hat wahrscheinlich nicht die Grippe, sondern Covid. Das sagte Kantonsarzt Giorgio Merlani vor den Mikrofonen von RSI: Die Auswirkungen auf die Krankenhäuser seien in den Zahlen «sichtbar», erklärt er: «Es gibt eine ganze Reihe von Spitaleinweisungen wegen und mit Covid.» Allerdings landen dabei nur wenige Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation – und Todesfälle sind sehr selten.

Auch die Situation in Altenheimen, wo die Impfraten hoch sind, gebe keinen Anlass zur Sorge – auch wenn Tests auf Ausbrüche hingewiesen haben. Zusätzliche Massnahmen wie das Tragen von Masken seien daher nicht notwendig. Wer Symptome habe, solle jedoch vorsichtshalber auf Besuche verzichten.

Für Risikopersonen sei es jetzt an der Zeit, sich gegen Covid zu immunisieren, falls man dies noch nicht getan habe. Die entsprechende Kampagne läuft schon seit etwa einem Monat. Es gibt keine Daten über die Einhaltung der Vorschriften, ausser in Altersheimen, wo sie «gut bis sehr gut» ist, wie Merlani dem Sender in Comano erzählt.

Die nationale Grippe-Impfkampagne wurde am 10. November gestartet. Der Kantonsarzt hält es für sinnvoll, sich in einem Zug sowohl gegen diese Krankheit als auch gegen Covid zu immunisieren.