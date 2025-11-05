Aargauer Imbiss soll McDonald's weichen – Wirt ist hässig

Ein Imbiss im Fricktalcenter A3 soll wegen eines McDonald's weichen. Google Maps

Was passiert mit dem Tai-Imbiss im Fricktalcenter A3 in Frick AG? Der Inhaber ist schockiert, denn er musste erfahren, dass er seinen Laden womöglich schliessen muss. McDonald's will an seiner Stelle einziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen McDonald’s plant eine neue Filiale im Fricktalcenter in Frick AG, was zur Nichtverlängerung des Mietvertrags des Thai-Imbisses Asien Food führt und bei Inhaber Bayram Öztürk für Empörung sorgt.

Über 120 Personen haben bereits eine Petition gegen die Verdrängung bestehender Betriebe unterschrieben.

Der Vermieter Tierstein AG betont, es gebe keine Kündigungen, sondern lediglich auslaufende Verträge – die Reaktionen der Mieter auf die Kommunikation fallen jedoch unterschiedlich aus.

Was bisher ein beliebter Ort für gebratene Nudeln, Currygerichte und Frühlingsrollen war, könnte bald dem Duft von Cheeseburgern und Pommes weichen. In Frick AG plant McDonald’s eine neue Filiale – direkt im Fricktalcenter A3, wo aktuell noch der Thai-Imbiss Asien Food, die Metzgerei Bernet und das Modegeschäft Chicorée ihre Kunden bedienen.

Für Bayram Öztürk, Inhaber des Thai-Imbisses, ist die Situation ein Schock, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Er und seine drei Angestellten stehen plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. «Wenn ich raus muss, was mache ich dann?», fragt der sichtlich besorgte Gastronom. Dass er von den McDonald’s-Plänen nicht direkt von seinem Vermieter, sondern durch einen Zeitungsartikel erfuhr, empfindet er als «Frechheit».

Sein Mietvertrag läuft im Februar aus – eine Verlängerung schien für ihn bis vor kurzem noch selbstverständlich. Doch eine Antwort auf seine Anfrage beim Vermieter, der Tierstein AG, blieb bislang aus.

120 Unterschriften gegen McDonald's-Pläne

Um sich Gehör zu verschaffen, hat Öztürk am Montag kurzerhand eine Unterschriftensammlung gestartet. Schon über 120 Personen haben das Schreiben unterzeichnet, das den Erhalt der bisherigen Geschäfte fordert. Ziel sei es, die Liste kommende Woche der Gemeinde zu übergeben.

Auch andere Take-away-Betreiber in Frick zeigen sich wenig begeistert von der geplanten Fast-Food-Konkurrenz.

Vermieter widerspricht – Metzgerei bleibt

Stephan Feldhaus, Sprecher der Tierstein AG, widerspricht der Darstellung Öztürks. Die betroffenen Mieter seien im Vorfeld informiert worden, sagt er – der Imbissbetreiber habe «bei Gesprächen mitbekommen, was geplant ist», heisst es in der «Aargauer Zeitung». Es würden keine Mietverträge wegen McDonald’s gekündigt, sondern lediglich auslaufende Verträge nicht verlängert. Für einige der Betriebe gebe es bereits Nachfolgelösungen.

Die Metzgerei Bernet etwa bleibt im Fricktalcenter – allerdings an einem neuen Standort. Christoph Bernet, Inhaber des Traditionsbetriebs, zeigt sich zufrieden: «Für unsere Kundschaft ändert sich grundsätzlich nichts.» Die Gespräche mit der Tierstein AG seien professionell verlaufen – anders als es Öztürk empfindet.

Offen bleibt, was mit dem Modegeschäft Chicorée geschieht. Eine Anfrage blieb bislang unbeantwortet. Klar ist: Sollte McDonald’s den Standort übernehmen, wird das Fricktalcenter kulinarisch einen völlig neuen Duft verströmen – sehr zum Leidwesen jener, die auf Frühlingsrollen statt Fast Food setzen.